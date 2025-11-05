Суд закрыл процесс по делу о теракте против Кириллова

Суд в Москве закрыл слушания по делу о теракте против генерала Кириллова

Tекст: Вера Басилая

Второй Западный окружной военный суд закрыл процесс по делу о теракте против генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника майора Ильи Поликарпова от СМИ, передает ТАСС.

Как пояснили в суде, слушания пройдут в закрытом режиме до оглашения приговора из-за продолжающегося расследования и в целях обеспечения безопасности участников процесса.

«Суд постановил в закрытом режиме до оглашения приговора провести судебное следствие в связи с продолжением расследования уголовного дела, а также в целях сохранения безопасности участников судебного разбирательства».

На скамье подсудимых оказались Ахмаджон Курбонов, Роберт Сафарян, Батухан Точиев и Рамазан Падиев ( внесены в список террористов и экстремистов). Им предъявлены обвинения в создании террористического сообщества, совершении теракта организованной группой, незаконном обороте взрывчатки и подготовке к террористической деятельности по нескольким статьям УК РФ. Следствие отмечает, что расследование по подозреваемым, находящимся в международном розыске, включая гражданина Украины из Евросоюза, продолжается.

В правоохранительных органах сообщили, что Курбонов полностью признал свою вину и выразил раскаяние. Генерал-лейтенант Кириллов и его помощник пострадали в результате теракта, совершенного 17 декабря 2024 года в Москве, когда было также повреждено имущество владельцев 27 квартир и 13 автомобилей.

По данным следствия, подготовка теракта велась длительное время на территории Украины. Курбонов, действуя под руководством кураторов, собрал взрывное устройство и разместил его на электросамокате возле дома Кириллова. Как только Кириллов вышел на улицу, устройство было приведено в действие дистанционно, после чего Курбонов попытался скрыться в заранее подготовленной квартире.

Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста Ахмаджона Курбонова, Батухана Точиева и Рамазана Падиева до 17 ноября.

По делу проходят пять фигурантов.