Суд закрыл процесс по делу о теракте против Кириллова

Суд в Москве закрыл слушания по делу о теракте против генерала Кириллова
Второй Западный окружной военный суд закрыл от СМИ рассмотрение уголовного дела теракте в отношении начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника майора Ильи Поликарпова.
Второй Западный окружной военный суд закрыл процесс по делу о теракте против генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника майора Ильи Поликарпова от СМИ, передает ТАСС.
Как пояснили в суде, слушания пройдут в закрытом режиме до оглашения приговора из-за продолжающегося расследования и в целях обеспечения безопасности участников процесса.
«Суд постановил в закрытом режиме до оглашения приговора провести судебное следствие в связи с продолжением расследования уголовного дела, а также в целях сохранения безопасности участников судебного разбирательства».
На скамье подсудимых оказались Ахмаджон Курбонов, Роберт Сафарян, Батухан Точиев и Рамазан Падиев ( внесены в список террористов и экстремистов). Им предъявлены обвинения в создании террористического сообщества, совершении теракта организованной группой, незаконном обороте взрывчатки и подготовке к террористической деятельности по нескольким статьям УК РФ. Следствие отмечает, что расследование по подозреваемым, находящимся в международном розыске, включая гражданина Украины из Евросоюза, продолжается.
В правоохранительных органах сообщили, что Курбонов полностью признал свою вину и выразил раскаяние. Генерал-лейтенант Кириллов и его помощник пострадали в результате теракта, совершенного 17 декабря 2024 года в Москве, когда было также повреждено имущество владельцев 27 квартир и 13 автомобилей.
По данным следствия, подготовка теракта велась длительное время на территории Украины. Курбонов, действуя под руководством кураторов, собрал взрывное устройство и разместил его на электросамокате возле дома Кириллова. Как только Кириллов вышел на улицу, устройство было приведено в действие дистанционно, после чего Курбонов попытался скрыться в заранее подготовленной квартире.
Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста Ахмаджона Курбонова, Батухана Точиева и Рамазана Падиева до 17 ноября.
По делу проходят пять фигурантов.