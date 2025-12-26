Захарова напомнила о важности страховки туристам при зарубежных поездках

Захарова напомнила о важности страховки туристам на Новый год

Tекст: Денис Тельманов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила гражданам России, отправляющимся на новогодние каникулы за границу, о необходимости приобретения страхового полиса, передает ТАСС.

Она подчеркнула, что существуют расходы, на которых экономить нельзя, и страховка относится именно к таким категориям.

В эфире радиостанции «Комсомольская правда» дипломат заявила: «Кто-то куда-то поедет, покупайте, приобретайте страховки. Есть вещи, на которых можно экономить, а есть те, на которых ни в коем случае нельзя экономить».

Захарова также привела пример из прошлого года, когда россиянин попал в аварию на мопеде в Таиланде и местные врачи не давали прогнозов на выздоровление.

После того как общественные организации направили обращения в посольство и Центральный аппарат, дипломатическое ведомство и наши врачи оперативно подключились к решению проблемы.

По словам Захаровой, удалось организовать консилиум и оказать эффективную медицинскую помощь онлайн, а сотрудники посольства оказали помощь с финансами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел России рекомендовало ограничить поездки граждан в Германию из-за рисковых ситуаций на границе.

Мария Захарова подчеркнула, что отмечены многочисленные случаи нарушения прав россиян при въезде в Германию.

В западных СМИ развернулась дискуссия о праздничной иллюминации в Москве, которую трактуют как политический сигнал. В то же время власти Германии решили отказаться от украшения общественных пространств к праздникам.

Мария Захарова иронично прокомментировала обвинения Финляндии в гибели северных оленей из-за российских волков и упомянула возможность введения санкций против животных. Жители Финляндии обвинили Россию в том, что волки с территории России виновны в нападениях на северных оленей.