Лидеры стран Европы начинают понимать, что вместо того, чтобы бороться за живучесть не только тонущего, но и разваливающегося на куски судна, разумнее занять место в шлюпках, пока они еще есть. Пока еще никто не крикнул «Спасайся кто может!», но кое-кто уже потянулся к шлюп-балкам.0 комментариев
Захарова напомнила о важности страховки туристам при зарубежных поездках
Захарова напомнила о важности страховки туристам на Новый год
Мария Захарова рекомендовала покупать страховку при поездках за рубеж во время зимних праздников, отметив важность этого для безопасности.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила гражданам России, отправляющимся на новогодние каникулы за границу, о необходимости приобретения страхового полиса, передает ТАСС.
Она подчеркнула, что существуют расходы, на которых экономить нельзя, и страховка относится именно к таким категориям.
В эфире радиостанции «Комсомольская правда» дипломат заявила: «Кто-то куда-то поедет, покупайте, приобретайте страховки. Есть вещи, на которых можно экономить, а есть те, на которых ни в коем случае нельзя экономить».
Захарова также привела пример из прошлого года, когда россиянин попал в аварию на мопеде в Таиланде и местные врачи не давали прогнозов на выздоровление.
После того как общественные организации направили обращения в посольство и Центральный аппарат, дипломатическое ведомство и наши врачи оперативно подключились к решению проблемы.
По словам Захаровой, удалось организовать консилиум и оказать эффективную медицинскую помощь онлайн, а сотрудники посольства оказали помощь с финансами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел России рекомендовало ограничить поездки граждан в Германию из-за рисковых ситуаций на границе.
Мария Захарова подчеркнула, что отмечены многочисленные случаи нарушения прав россиян при въезде в Германию.
В западных СМИ развернулась дискуссия о праздничной иллюминации в Москве, которую трактуют как политический сигнал. В то же время власти Германии решили отказаться от украшения общественных пространств к праздникам.
Мария Захарова иронично прокомментировала обвинения Финляндии в гибели северных оленей из-за российских волков и упомянула возможность введения санкций против животных. Жители Финляндии обвинили Россию в том, что волки с территории России виновны в нападениях на северных оленей.