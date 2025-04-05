За деятельностью пересидевщего свои сроки Зеленского наблюдают политологи, государственные деятели разных стран и просто неравнодушные люди. К сожалению, среди них не слышно позиции психиатров. А ведь именно она в данном случае может стать решающей.2 комментария
Сальдо исключил перенос столицы Херсонской области
Сальдо исключил перенос столицы Херсонской области и пообещал освобождение Херсона
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что город Херсон останется столицей региона, никакого переноса в другой город не планируется, несмотря на его временное нахождение под контролем ВСУ.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о неизменности статуса города Херсона как столицы региона. Он подчеркнул, что Херсон был и останется столицей, несмотря на временные перемещения административных учреждений в другие города на левом берегу Днепра, такие как Скадовск и Геническ, передает РИА «Новости»
Сальдо выразил уверенность в том, что Херсон будет освобожден от оккупации Вооруженными силами Украины. Он подчеркнул, что это лишь вопрос времени. По словам губернатора, Херсон – не только административный, но и символический центр региона, отражающий его сущность.
Херсонская область, расположенная в нижнем течении Днепра и омываемая Азовским и Черным морями, стала субъектом Российской Федерации после референдума в сентябре 2022 года. Однако украинская сторона не признает эту легитимность и продолжает обстреливать регион. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, включая территорию на левобережье Днепра.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская сторона сделала из оккупированной правобережной части Херсонской области мертвую зону. Решение о восстановлении Каховской ГЭС, разрушенной в результате удара, отложено до завершения боевых действий. Между тем губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о готовности к запуску пассажирских поездов между регионом и Крымом, однако предупредил о рисках безопасности.