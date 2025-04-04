Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, техническая готовность для открытия пассажирского железнодорожного сообщения между Херсонской областью и Крымом достигнута, передает РИА «Новости». Сальдо отметил, что «технически для этого все давно готово», включая поезда, станции, депо и железнодорожные пути. Однако, по его словам, основным препятствием остается обеспечение безопасности перевозок.

Губернатор подчеркнул, что проблемы с безопасностью связаны с угрозами со стороны украинских сил. Он выразил озабоченность тем, что пассажирские поезда могут стать приоритетной целью для бандитов киевского режима. Сальдо уверен, что ради пиара украинские военные могут совершить преступления, угрожающие жизни людей.

По его мнению, Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут не остановиться даже перед возможностью атаковать вагоны с пассажирами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер России Марат Хуснуллин заявлял, что техническая возможность существует для организации пассажирских железнодорожных перевозок в Крым через Донбасс и Новороссию, однако маршруты не используются из-за соображений безопасности.