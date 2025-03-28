Не нравится народ? Не живи с ним. Не нравится рассказ? Не пиши сценарий. Не хочется работать с российским кинорынком? Не работай. Но только не делай одолжения – вообще-то я вся в белом, но за миллион за серию, так и быть, поработаю на это государство.3 комментария
Хуснуллин сообщил о готовности ж/д перевозок в Крым через Донбасс
Марат Хуснуллин объявил о возможности ж/д перевозок в Крым через Донбасс и Новороссию
Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что техническая возможность для организации пассажирских ж/д перевозок в Крым через Донбасс и Новороссию уже есть, но маршруты не эксплуатируются из-за соображений безопасности.
Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что возможность пассажирских железнодорожных перевозок между Крымом и центральной Россией через Донбасс и Новороссию существует, однако пока не используется. Причиной этому стали опасения за безопасность пассажиров, передает ТАСС.
На кулуарах коллегии Минтранса вице-премьер выразил уверенность, что в ближайшее время интенсивность пассажирских перевозок начнет увеличиваться. Он также сообщил о планах по восстановлению Суджи в Курской области, которые будут реализованы в зависимости от оперативной обстановки. Хуснуллин подчеркнул, что план восстановления территорий уже отработан на новых регионах.
Вице-премьер добавил, что лично посетит Суджу, чтобы оценить объем и очередность работ. «Чтобы видеть, какой объем работы, этапность, очередность, какие есть проблемы. Как будет возможность – обязательно посещу», – заверил он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пригородные поезда в Херсонской области планируют запустить в 2025 году, как сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Россия начинает десятилетие грандиозных железнодорожных проектов. Эксперт рассказывал о пользе высокоскоростной магистрали от Москвы до Донбасса.