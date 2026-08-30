30 августа 1943 года советские войска освободили Таганрог, закончив 683-дневную оккупацию города. На запад, чтобы не разделить судьбу германской пехоты в Сталинграде, побросав технику и артиллерию, бросилась 50-тысячная группировка противника.0 комментариев
Минобороны анонсировало массированные удары по объектам энергетики Украины
Минобороны: ВС России готовят массированные удары по энергообъектам Украины
ВС России приступили к подготовке нанесения массированных ударов по объектам энергетики Украины в ответ на продолжающиеся атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу России, сообщает Минобороны.
Вооруженные силы приступили к подготовке масштабных атак по энергетической инфраструктуре сопредельного государства, сообщает Минобороны России.
«В соответствии с полученными указаниями, Вооруженные Силы Российской Федерации приступили к подготовке нанесения массированных ударов по объектам энергетики Украины в ответ на продолжающиеся атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу России», – говорится в заявлении ведомства.
После атаки ВС России на объекте в Павлограде вспыхнул пожар.
В результате удара ВС России по Херсонской ТЭЦ объект получил повреждения.
В августе Вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности в Киеве.