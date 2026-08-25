Я нарочно не называю имён и не обсуждаю, кто высказался «за» приезд американского рэпера в Россию, а кто «против». Тут важно именно то, что немалое число людей почувствовало жгучую потребность занять позицию по этому вопросу. Хотя, казалось бы, ничто такого интереса не предвещало.0 комментариев
Минобороны показало кадры поражения места запуска ракеты ВСУ «Фламинго»
Министерство обороны фразой «Тушите свет, и так ярко» прокомментировало удар по месту запуска ракет ВСУ «Фламинго».
Российские военные успешно ликвидировали позицию противника в Харьковской области, передает Минобороны.
Целью атаки стало место подготовки и запуска украинской крылатой ракеты «Фламинго» в районе населенного пункта Федоровка.
Для выполнения задачи применялись расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер». Кроме того, в операции были задействованы беспилотные летательные аппараты «Герань-4 сикер», которые обеспечили ювелирную точность поражения объекта Вооруженных сил Украины.
«Тушите свет, и так ярко!» – прокомментировали в Минобороны удара кадры по месту запуска «Фламинго».
В начале августа российские войска поразили киевское предприятие по производству крылатых ракет «Фламинго».
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение предприятию военной промышленности (ВПК), а также месту подготовки и запуска крылатых ракет большой дальности «Фламинго».
Курские добровольцы сбили летевшую на сверхмалой высоте украинскую ракету «Фламинго» из пулемета.