Tекст: Вера Басилая

Российские военные успешно ликвидировали позицию противника в Харьковской области, передает Минобороны.

Целью атаки стало место подготовки и запуска украинской крылатой ракеты «Фламинго» в районе населенного пункта Федоровка.

Для выполнения задачи применялись расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер». Кроме того, в операции были задействованы беспилотные летательные аппараты «Герань-4 сикер», которые обеспечили ювелирную точность поражения объекта Вооруженных сил Украины.

«Тушите свет, и так ярко!» – прокомментировали в Минобороны удара кадры по месту запуска «Фламинго».

В начале августа российские войска поразили киевское предприятие по производству крылатых ракет «Фламинго».

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение предприятию военной промышленности (ВПК), а также месту подготовки и запуска крылатых ракет большой дальности «Фламинго».

Курские добровольцы сбили летевшую на сверхмалой высоте украинскую ракету «Фламинго» из пулемета.