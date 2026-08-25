Я нарочно не называю имён и не обсуждаю, кто высказался «за» приезд американского рэпера в Россию, а кто «против». Тут важно именно то, что немалое число людей почувствовало жгучую потребность занять позицию по этому вопросу. Хотя, казалось бы, ничто такого интереса не предвещало.0 комментариев
Диверсанты перерезали кабели на железной дороге в Германии
Полиция Германии начала расследование диверсии из-за перерезанных ж/д кабелей
В федеральной земле Баден-Вюртемберг злоумышленники повредили коммуникации, что привело к масштабным сбоям в движении поездов и работе интернета.
Инцидент произошел на окраине города Бакнанг, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство DPA.
Правоохранительные органы считают произошедшее умышленным преступлением и рассматривают версию диверсии.
«Кабели проходят под мостом и несколько метров тянутся вдоль железнодорожных путей на окраине Бакнанга. Там неизвестные, предположительно, перерезали несколько кабелей, что нарушило движение поездов, а также работу интернета и телефонной связи в некоторых частях города», – сообщает агентство.
Представитель местной полиции уточнил, что в бетонном кабельном колодце возле путей криминалисты обнаружили следы применения инструментов. Специалисты также провели поиск фрагментов ДНК на месте происшествия. Расследованием инцидента занимается специализированная инспекция государственной безопасности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце движение поездов между Кельном и Дюссельдорфом остановилось из-за умышленного повреждения сигнальных кабелей.
В августе прошлого года на угольной ветке в Саксонии-Анхальт произошло возгорание железнодорожных кабелей. Ранее полиция зафиксировала аналогичный случай поджога на участке железной дороги в Дюссельдорфе.