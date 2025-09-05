Представление о России как о насквозь милитаризованной, страшной и дикой стране, где все население только и мечтает кого-нибудь завоевать – это исходная точка всей западной рефлексии. Падение железного занавеса ничего в этом представлении не изменило.0 комментариев
Глава МИД Германии призвал Европу передать системы ПВО Украине
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль предложил европейским странам рассмотреть возможность передачи Украине систем противовоздушной обороны, отметив их актуальность.
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль призвал европейские страны рассмотреть поставки систем противовоздушной обороны Украине, передает ТАСС.
В интервью порталу t-online он отметил: «Нам нужно подумать о новых системах вооружений, которые могут быть поставлены и которые Украина может приобрести». По словам Вадефуля, «практически нет ничего, в чем Украина не нуждалась бы. Прежде всего, должны быть закуплены системы ПВО».
Глава МИД ФРГ подчеркнул, что некоторые европейские страны обладают такими системами, однако не используют их ежедневно: «Германия призывает их рассмотреть возможность их передачи». При этом он не уточнил, на какие страны указывает, отметив, что предпочитает вести такие переговоры напрямую, а не через СМИ.
Вадефуль также прокомментировал перспективы переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, заявив, что сейчас такой диалог не имеет смысла. Однако, по его словам, если Россия будет готова прекратить конфликт и Германия сможет содействовать этому с партнерами, европейские страны готовы обсуждать ситуацию с Лавровым.
Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Европы пытаются найти новые источники пополнения личного состава для ВСУ. В Австрии заявили о серьезных разногласиях внутри «коалиции желающих» поддерживать Киев. Глава Еврокомиссии сообщила, что в странах Евросоюза уже подготовили 90 тыс. военных с Украины.