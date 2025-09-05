Глава МИД Германии призвал Европу передать системы ПВО Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль призвал европейские страны рассмотреть поставки систем противовоздушной обороны Украине, передает ТАСС.

В интервью порталу t-online он отметил: «Нам нужно подумать о новых системах вооружений, которые могут быть поставлены и которые Украина может приобрести». По словам Вадефуля, «практически нет ничего, в чем Украина не нуждалась бы. Прежде всего, должны быть закуплены системы ПВО».

Глава МИД ФРГ подчеркнул, что некоторые европейские страны обладают такими системами, однако не используют их ежедневно: «Германия призывает их рассмотреть возможность их передачи». При этом он не уточнил, на какие страны указывает, отметив, что предпочитает вести такие переговоры напрямую, а не через СМИ.

Вадефуль также прокомментировал перспективы переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, заявив, что сейчас такой диалог не имеет смысла. Однако, по его словам, если Россия будет готова прекратить конфликт и Германия сможет содействовать этому с партнерами, европейские страны готовы обсуждать ситуацию с Лавровым.

Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Европы пытаются найти новые источники пополнения личного состава для ВСУ. В Австрии заявили о серьезных разногласиях внутри «коалиции желающих» поддерживать Киев. Глава Еврокомиссии сообщила, что в странах Евросоюза уже подготовили 90 тыс. военных с Украины.