Юрист предупредила о мошеннических продажах «премиум-ёлок»

Tекст: Катерина Туманова

Особую опасность представляют фейковые сайты, предлагающие елки «премиум» качества по низкой цене, рассказала она РИА «Новости».

«Одна из самых распространенных схем мошенников – «елки премиум качества по низким ценам». Злоумышленники создают сайт с объявлениями о продаже елок, который выглядит как обычный интернет-магазин. Однако покупатель при вводе номера телефона на таком сайте получает сообщение со ссылкой «для подтверждения покупки», где нужно ввести данные карты. После чего деньги списываются, а связь с продавцом пропадает», – поделилась юрист.

Воронина порекомендовала внимательно проверять адреса сайтов и электронных почт, не переходить по подозрительным ссылкам и помнить, что официальные компании не требуют передачи данных банковских карт на сторонних ресурсах.

В случае обмана необходимо срочно заблокировать карту через банк, отменить подписки, сменить пароли, обратиться в полицию и в поддержку приложений, где произошел инцидент, напомнила она.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в МВД сообщило о самых популярных схемах мошенников в 2025 году. Специалисты МВД предупредили о мошеннической схеме с так называемыми «вернувшимися брендами». Эксперты киберполиции представили алгоритм действий при телефонном мошенничестве.