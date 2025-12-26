Скоропадский формально не был объявлен гетманом немецкими генералами, а был провозглашен монархом на всеукраинском съезде хлеборобов. Имя нового руководителя Украины не столь важно, его главной функцией будет заключить мир с Россией.10 комментариев
Юрист предупредила о мошеннических продажах «премиум-ёлок»
Новая мошенническая схема появилась в преддверии Нового года, согласно которой аферисты продают елки «премиум» качества по низким ценам, сообщила член союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Кутафина при Ассоциации юристов России Кристина Воронина.
Особую опасность представляют фейковые сайты, предлагающие елки «премиум» качества по низкой цене, рассказала она РИА «Новости».
«Одна из самых распространенных схем мошенников – «елки премиум качества по низким ценам». Злоумышленники создают сайт с объявлениями о продаже елок, который выглядит как обычный интернет-магазин. Однако покупатель при вводе номера телефона на таком сайте получает сообщение со ссылкой «для подтверждения покупки», где нужно ввести данные карты. После чего деньги списываются, а связь с продавцом пропадает», – поделилась юрист.
Воронина порекомендовала внимательно проверять адреса сайтов и электронных почт, не переходить по подозрительным ссылкам и помнить, что официальные компании не требуют передачи данных банковских карт на сторонних ресурсах.
В случае обмана необходимо срочно заблокировать карту через банк, отменить подписки, сменить пароли, обратиться в полицию и в поддержку приложений, где произошел инцидент, напомнила она.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в МВД сообщило о самых популярных схемах мошенников в 2025 году. Специалисты МВД предупредили о мошеннической схеме с так называемыми «вернувшимися брендами». Эксперты киберполиции представили алгоритм действий при телефонном мошенничестве.