МВД сообщило о самых популярных схемах мошенников в 2025 году
Самыми популярными способами обмана россиян в 2025 году стали звонки с требованием перевести деньги на «безопасный счет» и предложения вложиться в криптовалюту, сообщили в пресс-службе МВД.
Наиболее популярные схемы дистанционного мошенничества россиян в 2025 году – это перевод денег на так называемый «безопасный счет», инвестиции в криптовалюту, использование фишинговых ссылок и обманы с предоплатой за товары, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД.
В ведомстве объяснили, что мошенники, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, финорганизаций или госучреждений, звонят гражданам и убеждают перевести средства либо передать их курьеру. Кроме стандартных психологических уловок, преступники могут угрожать уголовной ответственностью за «содействие ВСУ».
Среди популярных схем выделяют и предложения по «выгодным» инвестициям в криптовалюту. Злоумышленники убеждают жертву передать деньги для управления ими, а после исчезают, когда поступления новых средств прекращаются, блокируя доступ к личному кабинету.
Отдельное внимание МВД обращает на мошенничества на интернет-площадках. Там аферисты отправляют фишинговые ссылки, получая доступ к банковским данным потерпевших и впоследствии крадут средства с их счетов.
Еще одной частой схемой, по данным МВД, является присвоение предоплаты за товары или услуги в интернете. Деньги переводятся злоумышленникам, которые после этого исчезают, не выполнив обязательств.
