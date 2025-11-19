Россиян предупредили о росте рассылок от мошенников по поводу нового налога

Эксперт Трепольский предупредили о росте рассылок от мошенников о налоге

Tекст: Вера Басилая

Трепольский заявил, что число кибератак, направленных на россиян с использованием фальшивых писем о новом налоге, заметно возрастет в ближайшие годы, передает «Газета.Ru».

Эксперт по финансам спрогнозировал, что в 2026–2027 годах попытки мошенников выраcтут на 40–60% относительно 2025 года. МВД также предупредило о росте таких схем: злоумышленники рассылают сообщения якобы от банков с угрозой списания крупных сумм и предлагают срочно подписать «заявление об отказе от платежа».

Мошенники переводят жертв на фишинговые сайты, где убеждают раскрыть свой номер телефона, чтобы получить доступ к их банковскому кабинету. Трепольский объяснил, что успех подобных атак связан с использованием мощных психологических триггеров – доверием к банкам, страхом потерять средства и тревогой из-за упоминания налогов. Кроме того, злоумышленники все чаще имитируют стиль крупнейших финансовых организаций, делая рассылки максимально правдоподобными.

Эксперт отметил, что использование свежих новостей о новом налоге помогает преступникам сделать сообщения особенно убедительными. Пользователь, получив такой e-mail с логотипом знакомого банка и пугающим предупреждением о «колоссальных отчислениях», нередко действует импульсивно и переходит по вредоносной ссылке. Именно простота подобных схем и их эффективность делают их популярными среди киберпреступников.

Трепольский порекомендовал россиянам максимальную бдительность: не переходить по ссылкам из подозрительных писем, обязательно проверять адреса отправителей и не вводить личные данные на случайных сайтах. Он напомнил, что ни банки, ни налоговая служба не просят подтверждать информацию через e-mail-ссылки. Специалист также советует установить антивирус с функцией защиты от фишинга и относиться с подозрением к сообщениям, которые вызывают сильные эмоции или требуют немедленных решений.

Трепольский сообщил, что мошенники используют фейковые боты «Госуслуг» в Telegram и в ближайшие два года их атаки усилятся.

МВД предупредило, что мошенники также рассылают поддельные документы от ФСБ и Роскомнадзора.

