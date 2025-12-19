Путин пообещал изучить дело французского журналиста Винатье

Tекст: Валерия Городецкая

Представитель французского телеканала TF-1 в ходе прямой линии и пресс-конференции российского лидера, которую транслирует «Россия 24», спросил, может ли семья Винатье надеяться на его обмен или помилование.

По словам Путина, он не располагает сведениями об этой ситуации и пообещал разобраться, о чем идет речь.

«Я об этом случае ничего не знаю, в первый раз слышу, но я вам обещаю, что обязательно узнаю, что это такое», – сказал российский лидер.

Напомним, Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что Лоран Винатье незаконно собирал военные сведения в ходе бесед с экспертами и госслужащими.

В октябре Винатье получил три года колонии в Москве.