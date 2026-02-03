Ядерное оружие – это не атрибут красивой жизни, и не способ самоутвердиться перед кем-либо. Будет очень здорово, если понимание этого вернется к Западу до того, как мы окажемся у грани всеобщей катастрофы.0 комментариев
Новак: В России реальные зарплаты выросли на 4,5%
В 2025 году реальные зарплаты в России увеличились на 4,5% по сравнению с предыдущим годом, несмотря на сохраняющуюся инфляцию, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
Реальные зарплаты в России за 2025 год увеличились на 4,5% по предварительной оценке, передает РИА «Новости». Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак, выступая в Совете Федерации.
По его словам, номинальная зарплата выросла на 13,6%, а средняя начисленная зарплата работников организаций в 2024 году составила 89 069 рублей, что выше на 19% по сравнению с предыдущим годом, и на 9,7% в реальном выражении.
«Наблюдаем, что продолжился высокий рост заработных плат. Номинальная зарплата, по предварительной оценке, увеличилась на 13,6%, реальная выросла за минусом инфляции на 4,5%», – сказал вице-премьер.
Новак подчеркнул, что для дальнейшего ускорения роста ВВП России необходимы структурные изменения в экономике, так как прежний потенциал роста исчерпан, в том числе из-за демографической ситуации и изменений во внешней торговле. Правительство разработало план до 2030 года, который предусматривает создание новых, хорошо оплачиваемых рабочих мест в высокотехнологичных и наукоемких секторах.
Рост потребительской активности в 2025 году также сохранился на высоком уровне: суммарный оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг увеличился на 3% в годовом выражении. Новак отметил, что особенно заметен рост в сфере общественного питания, который достиг 8,8% по сравнению с предыдущим годом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул необходимость внедрять инновации и повышать зарплаты для устойчивого развития России.
По данным ЦБ, кадровый голод в стране ослаб, однако обеспеченность работниками остается низкой, а компании не торопятся увеличивать выплаты сотрудникам.
При этом в России прогнозируют рост доходов населения на 3–5% к 2030 году.