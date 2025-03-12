Капитана контейнеровоза Solong арестовали после столкновения с танкером Stena Immaculate в море

Tекст: Дмитрий Зубарев

Капитан контейнеровоза Solong, столкнувшегося с американским танкером Stena Immaculate в Северном море, является гражданином России, сообщает «Интерфакс». Об этом заявила компания-владелец судна Ernst Russ AG. После инцидента 59-летний капитан был задержан и находится под стражей. Ему предъявлено обвинение в халатности, повлекшей непредумышленную гибель человека.

Контейнеровоз Solong, плавающий под флагом Португалии, имеет экипаж, состоящий из граждан России и Филиппин. Судно и танкер столкнулись 10 марта у побережья Восточного Йоркшира, вызвав пожар и утечку авиатоплива с танкера. Были спасены 36 членов экипажей обоих судов, однако один человек пропал без вести и был признан погибшим.

Британская полиция совместно с Агентством морской и береговой охраны начали уголовное расследование этого происшествия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, танкер с топливом для ВМС США загорелся после столкновения с контейнеровозом у берегов Британии. Британские власти не обнаружили свидетельств причастности третьей стороны к столкновению танкера Stena Immaculate и контейнеровоза Solong в Северном море. При этом, как сообщалось, течения понесут ядовитый цианистый натрий от Британии в сторону России.