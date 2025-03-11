Британия не нашла свидетельств злого умысла в инциденте в Северном море

Британские власти не нашли свидетельств причастности третьей стороны к инциденту с танкером

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, представитель премьер-министра Британии Кира Стармера заявил, что у властей пока нет свидетельств причастности третьей стороны к инциденту в Северном море. Он отметил, что на данный момент отсутствуют какие-либо указания на злой умысел в произошедшем. Инцидент коснулся танкера Stena Immaculate и контейнеровоза Solong.

Представитель подчеркнул, что расследование продолжается, и власти будут тщательно изучать все обстоятельства. Это заявление последовало на фоне повышенного внимания к безопасности морских перевозок в регионе. По его словам, окончательные выводы будут сделаны после завершения расследования.

Расследование ведется в сотрудничестве с международными партнерами, которые также заинтересованы в выяснении всех деталей инцидента. Пока никаких признаков того, что инцидент был спланирован или что он связан с другими конфликтах в регионе, не обнаружено.

Как писала газета ВЗГЛЯД, танкер, перевозивший авиационное топливо для ВМС США, загорелся после столкновения с грузовым судном у побережья Британии, что привело к эвакуации экипажей и угрозе экологического ущерба.

Сообщалось, что столкновение судов в Северном море может привести к значительной утечке токсичных веществ, включая цианистый натрий, что угрожает морским обитателям и экосистемам в районе происшествия.

Британская береговая охрана прекратила поиск пропавшего члена экипажа после столкновения танкера и контейнеровоза у берегов Британии, оба судна все еще горят, сообщил командир дивизии береговой охраны Мэттью Аткинсон.