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    Глеб Простаков Глеб Простаков Москва и Вашингтон уже решили, кто заплатит за украинскую авантюру

    Форма и содержание, в которую будут упакованы европейские репарации в пользу России, еще слишком расплывчаты. Но тот факт, что Москва и Вашингтон одинаково видят то, кто и как должен заплатить за авантюру по взлому России, уже можно считать серьезным прогрессом.

    13 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Смертная казнь не победит преступность

    Люди выработали сложные системы различных юридических тонкостей – состязательный процесс, защиту прав обвиняемых и все остальное – совсем не для того, чтобы помочь преступникам, а чтобы по возможности вывести из-под удара невиновных. Отказ от смертной казни – это тоже мера защиты законопослушных граждан.

    31 комментарий
    Андрей Полонский Андрей Полонский Не возвращаться на Запад, не идти на Восток

    В мировом противостоянии бок о бок с нами могут быть только «люди Севера». У таких прекрасных, обаятельных и временами непостижимых «людей Юга», которые и союзниками-то нашими ситуационно были лишь в рамках собственных прагматических интересов, тут просто нет точки опоры.

    13 комментариев
    11 марта 2025, 17:04 • Новости дня

    Британия не нашла свидетельств злого умысла в инциденте в Северном море

    Британские власти не нашли свидетельств причастности третьей стороны к инциденту с танкером

    Tекст: Денис Тельманов

    Британские власти не обнаружили свидетельств причастности третьей стороны к столкновению танкера Stena Immaculate и контейнеровоза Solong в Северном море, о чем сообщил представитель премьер-министра Кира Стармера.

    Как передает ТАСС, представитель премьер-министра Британии Кира Стармера заявил, что у властей пока нет свидетельств причастности третьей стороны к инциденту в Северном море. Он отметил, что на данный момент отсутствуют какие-либо указания на злой умысел в произошедшем. Инцидент коснулся танкера Stena Immaculate и контейнеровоза Solong.

    Представитель подчеркнул, что расследование продолжается, и власти будут тщательно изучать все обстоятельства. Это заявление последовало на фоне повышенного внимания к безопасности морских перевозок в регионе. По его словам, окончательные выводы будут сделаны после завершения расследования.

    Расследование ведется в сотрудничестве с международными партнерами, которые также заинтересованы в выяснении всех деталей инцидента. Пока никаких признаков того, что инцидент был спланирован или что он связан с другими конфликтах в регионе, не обнаружено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, танкер, перевозивший авиационное топливо для ВМС США, загорелся после столкновения с грузовым судном у побережья Британии, что привело к эвакуации экипажей и угрозе экологического ущерба.

    Сообщалось, что столкновение судов в Северном море может привести к значительной утечке токсичных веществ, включая цианистый натрий, что угрожает морским обитателям и экосистемам в районе происшествия.

    Британская береговая охрана прекратила поиск пропавшего члена экипажа после столкновения танкера и контейнеровоза у берегов Британии, оба судна все еще горят, сообщил командир дивизии береговой охраны Мэттью Аткинсон.

    11 марта 2025, 04:13 • Новости дня
    Карлсон отказался считать Украину суверенным государством

    Карлсон назвал власть на Украине установленной ЦРУ при госперевороте

    Карлсон отказался считать Украину суверенным государством
    @ Seth Wenig/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Украинское правительство было установлено ЦРУ в результате госпереворота 2014 года, Украина несостоятельна как суверенное государство, заявил американский журналист Такер Карлсон.

    «Украина не суверенна, украинское правительство было установлено ЦРУ при перевороте в 2014 году. Так что это не суверенное государство», – приводит слова Карлсона РИА «Новости».

    Карлсон считает, что Россия одержала победу в конфликте с США на Украине. Журналист отметил, что Россия обогнала НАТО, включая Соединенные Штаты, по производству боеприпасов один к четырем и назвал это поражением для США. По его словам, США «не ведут переговоры с позиции силы».

    Карлсон также заявил, что США проявили слабость в конфликте, несмотря на военную помощь украинским вооруженным силам и участие американцев в боях на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Карлсон заявил о необходимости выдвинуть обвинения против Владимира Зеленского и киевских властей в многочисленных преступлениях, совершенных при покровительстве Запада. Он также сообщил, что значительная часть американского оружия, поставляемого на Украину, перепродается украинскими военными мексиканским наркокартелям.

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    10 марта 2025, 22:49 • Новости дня
    Рубио: Украине придется пойти на территориальные уступки

    Рубио счел неизбежными территориальные уступки со стороны Украины для урегулирования конфликта

    Рубио: Украине придется пойти на территориальные уступки
    @ Saul Loeb/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Украине придется пойти на территориальные уступки для урегулирования конфликта, уступки потребуются и со стороны России, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    По словам Рубио, обе стороны должны быть готовы пойти на трудные решения, чтобы завершить конфликт или, по крайней мере, временно его приостановить, пишет New York Times.

    «Самое главное, с чем мы должны уехать отсюда, – это твердое ощущение того, что Украина готова пойти на трудные вещи, как и россиянам придется пойти на трудные вещи», – сказал Рубио.

    Рубио, летя в Саудовскую Аравию для переговоров с украинскими чиновниками, отметил, что Россия не сможет взять под контроль всю Украину. «И, очевидно, Украине будет очень сложно в разумные сроки заставить русских вернуться туда, где они были в 2014 году», – заявил он. Он подчеркнул важность выяснения того, какие уступки готова сделать Россия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц подтвердил, что вместе с Рубио примет участие в переговорах с украинской делегацией в Саудовской Аравии.

    Владимир Зеленский заявил, что не будет участвовать во встрече с делегацией США в Саудовской Аравии, вместо него отправятся представители украинской дипломатии и военного ведомства.

    По данным CNN, ожидаются переговоры между представителями России и США с участием украинских и российских чиновников.

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    11 марта 2025, 10:22 • Видео
    Американцы дожимают Зеленского

    Во вторник в Саудовской Аравии пройдут переговоры американцев и украинцев о принципах урегулирования конфликта. Владимир Зеленский маячит где-то рядом в ожидании прорыва: у него есть план, с помощью которого он хочет вернуть поддержку США.

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    11 марта 2025, 12:56 • Новости дня
    Маск назвал сенатора Келли предателем за визит на Украину

    Маск обвинил сенатора Марка Келли в предательстве из-за поездки в Киев

    Маск назвал сенатора Келли предателем за визит на Украину
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Сенатор США Марк Келли подвергся критике со стороны американского бизнесмена Илона Маска за поездку на Украину, где он встретился с ранеными военными и украинскими чиновниками.

    Келли, представляющий Демократическую партию и бывший пилот ВМС США, посетил Киев в марте, чтобы встретиться с ранеными военнослужащими и украинскими чиновниками, передает Sky News.

    После своего визита на Украину Келли опубликовал сообщение в социальных сетях, в котором отметил: «То, что я увидел, убедило меня, что мы не можем отказаться от украинского народа». Он также подчеркнул, что любое соглашение должно защищать безопасность Украины.

    Маск, глава Tesla и советник администрации Трампа, ответил на это заявление, назвав Келли предателем. Маск, который руководит Департаментом правительственной эффективности, написал: «Вы предатель».

    Келли не оставил это заявление без внимания и прокомментировал: «Предатель? Илон, если вы не понимаете, что защита свободы – это основа того, что делает Америку великой и безопасной, возможно, вам следует оставить это тем, кто понимает».

    Он также заявил журналистам, что Маск «очевидно не серьезный человек», и предложил ему «вернуться к строительству ракет».

    Напомним, президент США Дональд Трамп принял решение прекратить внешнюю помощь Украине, что вызвало заморозку ряда проектов.

    Приостановка финансовой помощи со стороны администрации Трампа стала сигналом для президента Украины Владимира Зеленского о неверном курсе, как считает арестованный депутат Верховной рады Александр Дубинский.

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    10 марта 2025, 18:06 • Новости дня
    Небензя сообщил о координации России и США по ситуации в Сирии
    Небензя сообщил о координации России и США по ситуации в Сирии
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о координации действий с Соединенными Штатами в ответ на эскалацию насилия в Сирии.

    Соответствующее заявление Небензя сделал перед началом закрытых консультаций по сирийскому вопросу в Совете Безопасности ООН, ответив положительно на вопрос журналистов по поводу взаимодействия с США, передает ТАСС.

    Напомним, Россия и США обратились с запросом на проведение закрытых консультаций Совета Безопасности ООН по поводу обострения ситуации в Сирии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва обеспокоена проявлениями насилия в Сирии.

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    11 марта 2025, 00:48 • Новости дня
    Стало известно о планах спецпредставителя Трампа встретиться с Путиным

    Журналистка Bloomberg сообщила о намерении Уиткоффа встретиться с Путиным в Москве

    Стало известно о планах спецпредставителя Трампа встретиться с Путиным
    @ Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф намерен совершить визит в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщила журналистка Bloomberg Аннмари Хордерн со ссылкой на источники.

    «Посланник президента (США) на Ближнем Востоке Стив Уиткофф планирует посетить Москву для встречи с президентом Путиным», – сообщила Хордерн в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Напомним, Уиткофф уже посещал Москву в 2025 году. Когда Россия освободила американца Марка Фогеля, отбывавшего срок по делу о контрабанде наркотиков, именно Уиткофф вывез американца на родину.

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    11 марта 2025, 02:25 • Новости дня
    США заявили о желании избежать ужесточения санкций против России

    Рубио выразил надежду на урегулирование конфликта на Украине без новых санкций против России

    США заявили о желании избежать ужесточения санкций против России
    @ Freddie Everett/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон рассчитывает на урегулирование конфликта на Украине без необходимости введения новых санкций против России, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    По словам Рубио, у США имеются инструменты, позволяющие навязать «издержки» российской стороне, но Вашингтон надеется, что до этого «не дойдет». Он подчеркнул, что цель США – усадить Москву и Киев за стол переговоров для преодоления конфликта, передает ТАСС.

    Рубио пояснил, что заявления США о возможности ужесточения антироссийских рестрикций является напоминанием о наличии инструментов у США, если ситуация ухудшится. Тем не менее, он выразил надежду, что конфликт удастся урегулировать без использования этих инструментов. «Мы надеемся, что этого не случится. Мы действительно на это надеемся. Мы надеемся, что до такого не дойдет», – подчеркнул Рубио.

    По его словам, Соединенные Штаты пока еще не обсуждали снятие с России европейских санкций, Брюссель сам должен принимать такие решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио заявил, что Украине придется пойти на территориальные уступки для урегулирования конфликта, при этом уступки потребуются и со стороны России. Рубио также заверил, что США не станут оказывать России военную помощь.

    Президент США заявил, что Вашингтону сложнее работать с Украиной, чем с Россией, и Соединенные Штаты могут прекратить поддержку Киева, если не увидят его заинтересованности в прекращении конфликта. Президент США также рассматривает возможность введения новых санкций против России, среди которых он упомянул введение новых пошлин и ограничений в банковском секторе.

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    10 марта 2025, 22:59 • Новости дня
    США обещали не оказывать военную помощь России

    Tекст: Антон Антонов

    США не станут оказывать России военную помощь, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    «Я могу вас заверить: мы не будем оказывать военную помощь русским», – приводит слова Рубио New York Times.

    Он сообщил, что, скорее всего, обсудит в Саудовской Аравии с украинскими официальными лицами возобновление Вашингтоном военной помощи Киеву. Позиция США по этому вопросу может измениться, если США поверят, что Украина серьезно настроена на мир, пояснил Рубио.

    Напомним, по его словам, Украине придется пойти на территориальные уступки для урегулирования конфликта, уступки потребуются и со стороны России. США приостановили поставки всех видов военной помощи Украине, включая оружие, находящееся в пути. Кроме того, на прошлой неделе США временно приостановили обмен разведданными с Украиной.

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    11 марта 2025, 04:25 • Новости дня
    Рубио заявил о заинтересованности США в позитивной встрече Путина и Трампа

    Рубио сообщил о надежде США на позитивный характер встречи Путина и Трампа

    Tекст: Антон Антонов

    США заинтересованы в позитивном исходе возможной будущей встречи президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, заявил госсекретарь Марко Рубио.

    Рубио подчеркнул, что обе стороны выразили готовность провести встречу, однако она пока не запланирована. «Для того, чтобы встреча была успешной, очевидно, хочется, чтобы эта встреча была о чем-то позитивном», – приводит его слова РИА «Новости».

    Также госсекретарь отметил, что несмотря на отсутствие точной даты встречи, он не может предопределить расписание американского лидера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио заявил, что не установлена конкретная дата встречи президентов России и США. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что в нынешний президентский срок нового американского лидера президенты России и США провели лишь один телефонный разговор в феврале.

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    11 марта 2025, 06:42 • Новости дня
    Журналист Axios назвал дату возможного визита Уиткоффа в Москву

    Журналист Axios Равид сообщил о возможной встрече Уиткоффа с Путиным в Москве в четверг

    Tекст: Антон Антонов

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф может встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Москве в четверг, сообщил журналист Axios Барак Равид.

    Равид сообщил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что Уиткофф действительно собирается «приехать в Москву в конце этой недели для встречи с Путиным». Однако, как заявил источник, «все еще может измениться».

    Уиткофф во вторник собирается посетить Абу-Даби, в среду – провести переговоры в Дохе по ситуации в секторе Газа, а в четверг он может встретиться с Путиным в Москве, говорится в сообщении.

    Напомним, журналистка Bloomberg Аннмари Хордерн со ссылкой на источники сообщила, что Уиткофф намерен совершить визит в Москву для встречи с президентом России.

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    11 марта 2025, 12:52 • Новости дня
    Кремль счел глупым раскрытие планов урегулирования конфликта на Украине

    Песков счел глупым обсуждение фрагментов будущих планов урегулирования на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Раскрытие планов по урегулированию конфликта на Украине в текущей ситуации было бы нецелесообразным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков назвал глупым раскрытие каких-либо фрагментов будущих планов по урегулированию конфликта на Украине. Он отметил, что пока говорить о позициях невозможно, так как американские представители только будут выяснять у Украины степень ее готовности к миру, передает ТАСС.

    Он также отказался отвечать на вопрос, согласится ли Москва на частичное прекращение огня на Украине, если такое будет предложено Киевом.

    Ранее наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд провел встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским в Джидде.

    Сам Зеленский не будет участвовать в переговорах с США. США могут возобновить военные поставки Украине в случае успешного исхода переговоров с украинской делегацией в Саудовской Аравии.

    Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф намерен совершить визит в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

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    11 марта 2025, 10:06 • Новости дня
    Захарова прокомментировала возможный визит Уиткоффа в Россию

    Захарова заявила о высокой интенсивности контактов России и США на фоне информации о возможном визите Уиткоффа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что двусторонние контакты с США, включая возможный визит спецпосланника президента Стива Уиткоффа в Россию, становятся более интенсивными и оперативно согласовываются в рабочем режиме.

    Как передает РИА «Новости», официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сообщения о возможном визите спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию. Она отметила, что двусторонние контакты с США в настоящее время достаточно интенсивные. Захарова подчеркнула, что уровень и формат взаимодействия часто согласовываются в рабочем режиме и весьма оперативно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, журналист Axios назвал дату возможного визита Уиткоффа в Москву. Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф намерен совершить визит в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

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    11 марта 2025, 09:37 • Новости дня
    США решили избавиться от враждебной риторики к России на встрече G7

    Рубио сообщил о намерении США предотвратить враждебную риторику против России на встрече G7

    Tекст: Вера Басилая

    США хотят избежать враждебной риторики по отношению к России на встрече G7, которая пройдет с 12 по 14 марта, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    США стремятся предотвратить использование враждебной риторики в адрес России на предстоящей встрече министров иностранных дел стран G7, которая пройдет с 12 по 14 марта, передает «Лента.ру».

    Госсекретарь Марко Рубио подчеркнул, что враждебная риторика затрудняет процесс переговоров и не способствует достижению мира. США намерены придерживаться позиции, направленной на запуск мирных переговоров, а не на принятие чьей-либо стороны.

    По словам Рубио, другие страны G7 могут иметь свои взгляды на ситуацию, но США решительно поддерживают идею мирного разрешения конфликта на Украине.

    Ранее Рубио заявил, что Вашингтон рассчитывает на урегулирование конфликта на Украине без необходимости введения новых санкций против России.

    США заинтересованы в позитивном исходе возможной будущей встречи президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.

    Президент США заявил, что Вашингтону сложнее работать с Украиной, чем с Россией.

    Пресс-секретарь президента России Песков назвал понятными планы США свернуть борьбу с «российской угрозой».

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    10 марта 2025, 20:59 • Новости дня
    Рубио сообщил о неопределенности даты встречи Путина и Трампа

    Дата встречи Путина и Трампа остается неопределенной, заявил Марко Рубио

    Tекст: Денис Тельманов

    Конкретная дата встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не установлена, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что дата встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа еще не определена, передает ТАСС. По словам Рубио, конкретные сроки пока не назначены. Он сделал это заявление в комментарии для саудовского телеканала Al Arabiya.

    Марко Рубио отметил: «Конкретная дата встречи Трампа и Путина не назначена». Это заявление прозвучало на фоне ожиданий, что встреча может состояться в ближайшие месяцы. Ранее в СМИ появлялись сообщения о возможности проведения встречи в одной из нейтральных стран.

    Политологи считают, что одна из причин задержки с определением даты встречи может быть связана с напряженной международной обстановкой и необходимостью подготовить повестку для обсуждения лидеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в текущий президентский срок нового американского лидера провели лишь один телефонный разговор в феврале.

    Соединенные Штаты нуждаются в российской помощи в вопросе нормализации отношений с Ираном, о чем президент Трамп обратился к Путину в ходе переговоров 12 февраля.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Владимиру Путину, Дональду Трампу и Владимиру Зеленскому встретиться в Белоруссии для проведения переговоров.

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    11 марта 2025, 12:39 • Новости дня
    Песков: Кремль сообщит, если наметятся контакты с Уиткоффом

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российское руководство в свое время сообщит, если наметятся контакты со спецпосланником американского президента США Стивеном Уиткоффом, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Мы своевременно проинформируем вас», – заявил Песков, комментируя сообщения о том, что Уиткофф якобы в четверг может провести встречу с президентом России Владимиром Путиным в Москве, передает ТАСС.

    Ранее СМИ сообщали, что Уиткофф может посетить Москву, чтобы встретиться с Путиным.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что двусторонние контакты с США, включая возможный визит Уиткоффа, становятся более интенсивными и оперативно согласовываются.

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    11 марта 2025, 16:40 • Новости дня
    CNN: Встреча Уиткоффа с Путиным в Москве не подтверждена

    Tекст: Валерия Городецкая

    Планируемый визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву 13 марта пока не гарантирует встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщил телеканал CNN.

    По данным CNN, информация о возможной встрече Уиткоффа с российским лидером пока не получила официального подтверждения, передает РИА «Новости».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что российское руководство в свое время проинформирует, если наметятся контакты со спецпосланником американского президента США Стивеном Уиткоффом.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что двусторонние контакты с США, включая возможный визит спецпосланника президента Стива Уиткоффа в Россию, становятся более интенсивными и оперативно согласовываются в рабочем режиме.

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      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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