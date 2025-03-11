В мировом противостоянии бок о бок с нами могут быть только «люди Севера». У таких прекрасных, обаятельных и временами непостижимых «людей Юга», которые и союзниками-то нашими ситуационно были лишь в рамках собственных прагматических интересов, тут просто нет точки опоры.11 комментариев
Столкнувшийся с контейнеровозом танкер оказался зафрахтован военными США
Береговая охрана Британии прекратила поиск пропавшего без вести члена экипажа столкнувшегося с танкером контейнеровоза
Британская береговая охрана прекратила поиск пропавшего члена экипажа после столкновения танкера и контейнеровоза у берегов Британии, оба судна все еще горят, сообщил командир дивизии береговой охраны Мэттью Аткинсон. По данным Wall Street Journal, танкер зафрахтован военными США.
«Один член экипажа (грузового судна) Solong остается пропавшим без вести. К сожалению, после интенсивных поисков пропавшего члена экипажа его так и не нашли, и поиски прекращены», – приводит слова Аткинсона РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.
36 членов экипажей были благополучно доставлены на берег. Одного человека пришлось госпитализировать. По словам Аткинсона, оба судна продолжают гореть, а ситуация находится под наблюдением самолетов береговой охраны.
Телеканал Sky News, ссылаясь на компанию-оператора Crowley, сообщил, что на танкере Stena Immaculate находилось более 200 тыс. баррелей авиатоплива. Пока неизвестно, сколько топлива было выброшено в результате инцидента, однако, по крайней мере, один бак был поврежден.
Танкер был зафрахтован американскими военными, которым и принадлежит само реактивное топливо, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Компания-владелец контейнеровоза Ernst Russ подтвердила, что оба судна получили значительные повреждения из-за столкновения и последующего пожара.
Как писала газета ВЗГЛЯД, контейнеровоз Solong, столкнувшийся с танкером Stena Immaculate у побережья Англии, перевозил 15 контейнеров с ядовитым цианистым натрием, который используется в золотодобыче.