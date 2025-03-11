Столкнувшийся с контейнеровозом танкер оказался зафрахтован военными США

Береговая охрана Британии прекратила поиск пропавшего без вести члена экипажа столкнувшегося с танкером контейнеровоза

Tекст: Антон Антонов

«Один член экипажа (грузового судна) Solong остается пропавшим без вести. К сожалению, после интенсивных поисков пропавшего члена экипажа его так и не нашли, и поиски прекращены», – приводит слова Аткинсона РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.

36 членов экипажей были благополучно доставлены на берег. Одного человека пришлось госпитализировать. По словам Аткинсона, оба судна продолжают гореть, а ситуация находится под наблюдением самолетов береговой охраны.

Телеканал Sky News, ссылаясь на компанию-оператора Crowley, сообщил, что на танкере Stena Immaculate находилось более 200 тыс. баррелей авиатоплива. Пока неизвестно, сколько топлива было выброшено в результате инцидента, однако, по крайней мере, один бак был поврежден.

Танкер был зафрахтован американскими военными, которым и принадлежит само реактивное топливо, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Компания-владелец контейнеровоза Ernst Russ подтвердила, что оба судна получили значительные повреждения из-за столкновения и последующего пожара.

Как писала газета ВЗГЛЯД, контейнеровоз Solong, столкнувшийся с танкером Stena Immaculate у побережья Англии, перевозил 15 контейнеров с ядовитым цианистым натрием, который используется в золотодобыче.