В этом мировом противостоянии бок о бок с нами могут быть только «люди Севера». У таких прекрасных, обаятельных и временами непостижимых «людей Юга», которые и союзниками-то нашими ситуационно были лишь в рамках собственных прагматических интересов, тут просто нет точки опоры – ни в прошлом, ни в настоящем.8 комментариев
Столкнувшийся с танкером у берегов Британии контейнеровоз перевозил яд и алкоголь
Столкнувший с танкером у берегов Британии контейнеровоз перевозил цианистый натрий и груз алкоголя
Контейнеровоз Solong, столкнувшийся с танкером Stena Immaculate у побережья Англии, перевозил 15 контейнеров с ядовитым цианистым натрием, который используется в золотодобыче.
Как пишет Lloyd's List, это вещество широко используется в золотодобыче для извлечения металла из руды, а также в ряде других промышленных процессов. Службы безопасности уже занимаются оценкой последствий аварии и принимают меры по предотвращению возможной утечки токсичного вещества в окружающую среду, передает ТАСС.
Кроме того, на судне находилось неизвестное количество алкоголя, сообщает МК.
Ранее сообщалось, что у побережья Восточного Йоркшира случилось столкновение танкера Stena Immaculate и контейнеровоза Solong, в результате чего суда загорелись, а экипажи были вынуждены покинуть их.
В понедельник депутат графства Восточный райдинг Йоркшира Грэм Стюарт сообщил, что специалистам удалось спасти находившихся на борту двух судов в Северном море 37 моряков у берегов Британии.