Танкер и грузовое судно загорелись после столкновения у берегов Британии

Суда Stena Immaculate и Solong столкнулись и загорелись у Восточного Йоркшира

Tекст: Денис Тельманов

По сообщению ТАСС, инцидент произошел на северо-востоке Англии у побережья графства Восточный Йоркшир. Столкнулись танкер Stena Immaculate, перевозящий авиационный керосин, и контейнеровоз Solong.

После столкновения оба судна загорелись, и экипажи были вынуждены покинуть их. Спасательная операция ведется с привлечением авиации и пожарных судов, сообщает британское Агентство морской безопасности и береговой охраны.

Телеканал Sky News передал со ссылкой на Королевский национальный институт по спасению на воде, что инцидент произошел в 18,5 км от берега. В настоящее время береговая охрана координирует меры по ликвидации последствий ЧП. 32 человека пострадали, заявили в Sky News.

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