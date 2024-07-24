Насквозь прогнивший МОК максимально мерзопакостен, как и отношение комитета к российским и белорусским спортсменам. Особенно мерзок поиск «крамолы» в их социальных сетях – и отказ от участия в Играх на этом основании. Другое дело – позиция самой России по поводу участия в этой Олимпиаде. И здесь непонятно вообще ничего.3 комментария
При крушении рыболовецкого судна в Атлантике погибли трое россиян
Захарова: При крушении рыболовецкого судна в Атлантике погибли трое россиян
У Фолклендских островов потерпело крушение рыболовное судно Argos Georgia, на нем находились несколько российских граждан, трое из них погибли, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
На борту судна находилось восемь россиян, четверо из них живы, трое погибли, а один числится пропавшим, сказала Захарова со ссылкой на информацию от береговой охраны Фолклендов и судовладельца, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что судно Argos Georgia потерпело крушение в южной части Атлантического океана. Оно столкнулось с сильным ветром, его скорость превышала 65 километров в час, писал Guardian.
Судно было построено в 2018 году, оно ходило под флагом Островов Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья. 14 человек успели взобраться на спасательные надувные плоты, их спасли.