Захарова: При крушении рыболовецкого судна в Атлантике погибли трое россиян

Tекст: Алексей Дегтярев

На борту судна находилось восемь россиян, четверо из них живы, трое погибли, а один числится пропавшим, сказала Захарова со ссылкой на информацию от береговой охраны Фолклендов и судовладельца, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что судно Argos Georgia потерпело крушение в южной части Атлантического океана. Оно столкнулось с сильным ветром, его скорость превышала 65 километров в час, писал Guardian.

Судно было построено в 2018 году, оно ходило под флагом Островов Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья. 14 человек успели взобраться на спасательные надувные плоты, их спасли.