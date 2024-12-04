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Филиппинское судно протаранило китайский военный корабль в спорных водах
Филиппинское судно протаранило китайский военный корабль у рифа Скарборо
Филиппинское служебное судно проигнорировало предупреждения и врезалось в китайский корабль береговой охраны возле спорного рифа в Южно-Китайском море.
Филиппинское служебное судно умышленно протаранило корабль береговой охраны Китая возле спорного острова Хуанъянь в Южно-Китайском море, сообщает ТАСС. Эта территория является предметом территориального спора между Китаем и Филиппинами. Инцидент произошел с участием филиппинского судна № 3003 и китайского судна № 3302.
По заявлениям представителя Управления морской полиции Китая Лю Дэцзюня, филиппинское судно проигнорировало неоднократные предупреждения китайской стороны. Оно совершило крутой поворот, пошло задним ходом и таким образом умышленно столкнулось с китайским кораблем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, корабли Китая применили водомет против филиппинского судна в Южно-Китайском море, что Филиппины сочли агрессией со стороны Китая, а позже Китай привел свои войска в боеготовность в этом регионе.