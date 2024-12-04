Филиппинское судно протаранило китайский военный корабль в спорных водах

Филиппинское судно протаранило китайский военный корабль у рифа Скарборо

Tекст: Дмитрий Зубарев

Филиппинское служебное судно умышленно протаранило корабль береговой охраны Китая возле спорного острова Хуанъянь в Южно-Китайском море, сообщает ТАСС. Эта территория является предметом территориального спора между Китаем и Филиппинами. Инцидент произошел с участием филиппинского судна № 3003 и китайского судна № 3302.

По заявлениям представителя Управления морской полиции Китая Лю Дэцзюня, филиппинское судно проигнорировало неоднократные предупреждения китайской стороны. Оно совершило крутой поворот, пошло задним ходом и таким образом умышленно столкнулось с китайским кораблем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, корабли Китая применили водомет против филиппинского судна в Южно-Китайском море, что Филиппины сочли агрессией со стороны Китая, а позже Китай привел свои войска в боеготовность в этом регионе.