Tекст: Тимур Шайдуллин

«В Белгороде беспилотник ВСУ сдетонировал на территории инфраструктурного объекта. Пострадал мирный житель. Мужчину в тяжелом состоянии с закрытой черепно-мозговой травмой, травмами грудной клетки и живота бригада скорой транспортирует в городскую больницу города Белгорода», – передает ТАСС сообщение оперштаба.

Отмечается, что пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу два мирных жителя получили ранения после детонации беспилотника на автомобильной стоянке в Белгороде.

Во вторник три мирных жителя получили ранения различной степени тяжести в результате атак украинских беспилотников на населенные пункты Белгородской области.

В тот же день губернатор региона Александр Шуваев сообщил о гибели трех мирных жителей за сутки в результате ударов со стороны ВСУ.