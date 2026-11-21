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Мужчина пострадал при детонации дрона на инфраструктурном объекте в Белгороде
В Белгороде в результате детонации украинского беспилотника на территории инфраструктурного объекта пострадал мирный житель, сообщил оперативный штаб региона.
«В Белгороде беспилотник ВСУ сдетонировал на территории инфраструктурного объекта. Пострадал мирный житель. Мужчину в тяжелом состоянии с закрытой черепно-мозговой травмой, травмами грудной клетки и живота бригада скорой транспортирует в городскую больницу города Белгорода», – передает ТАСС сообщение оперштаба.
Отмечается, что пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу два мирных жителя получили ранения после детонации беспилотника на автомобильной стоянке в Белгороде.
Во вторник три мирных жителя получили ранения различной степени тяжести в результате атак украинских беспилотников на населенные пункты Белгородской области.
В тот же день губернатор региона Александр Шуваев сообщил о гибели трех мирных жителей за сутки в результате ударов со стороны ВСУ.