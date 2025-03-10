В этом мировом противостоянии бок о бок с нами могут быть только «люди Севера». У таких прекрасных, обаятельных и временами непостижимых «людей Юга», которые и союзниками-то нашими ситуационно были лишь в рамках собственных прагматических интересов, тут просто нет точки опоры – ни в прошлом, ни в настоящем.8 комментариев
В Британии спасли 37 моряков после столкновения судов
Специалистам удалось спасти находившихся на борту двух судов в Северном море 37 моряков у берегов Британии, сообщил депутат графства Восточный райдинг Йоркшира Грэм Стюарт.
В результате столкновения судов в больницу попал лишь один человек, сказал депутат, передает ТАСС со ссылкой на Sky News.
Остальные 36 моряков из обеих команд находятся в безопасности, заключил он.
Напомним, у берегов Восточного Йоркшира столкнулись танкер Stena Immaculate и контейнеровоз Solong, суда загорелись, экипажам пришлось покинуть их.