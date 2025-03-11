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Танкер с топливом для ВМС США загорелся после столкновения с контейнеровозом у берегов Британии
Танкер с топливом для ВМС США загорелся у берегов Британии после столкновения с контейнеровозом
Танкер, перевозивший авиационное топливо для ВМС США, загорелся после столкновения с грузовым судном у побережья Великобритании, что привело к эвакуации экипажей и угрозе экологического ущерба.
Как сообщает Reuters, танкер Stena Immaculate, перевозивший авиационное топливо для ВМС США, загорелся после столкновения с грузовым судном Solong у берегов Британии. Столкновение вызвало пожар и взрывы на обоих судах, после чего экипажи были вынуждены покинуть корабли. В результате инцидента один человек госпитализирован, а один член экипажа Solong остается пропавшим без вести.
Танкер принадлежит компании Crowley и был зафрахтован ВМС США. Он перевозил тысячи тонн авиационного топлива Jet-A1 и находился на якоре, когда грузовое судно Solong, флаг которого зарегистрирован в Португалии, врезалось в него. В результате удара произошла утечка топлива в море. Компания Crowley подтвердила, что пожар и утечка топлива стали следствием столкновения.
Грузовое судно Solong, принадлежащее немецкой компании Ernst Russ, перевозило контейнеры с токсичным веществом – цианидом натрия, используемым в золотодобывающей промышленности, а также неизвестное количество алкоголя. Пожарные команды, в том числе вертолеты и суда, сражаются с огнем и контролируют ситуацию.
Эксперты предупреждают о возможности экологического ущерба для морской среды, особенно учитывая наличие колоний морских птиц на побережье Восточного Йоркшира. Однако специалисты отмечают, что риск загрязнения меньше, чем в случае с нефтью, так как авиакеросин быстрее разлагается.
Как писала газета ВЗГЛЯД, танкер, столкнувшийся с контейнеровозом, зафрахтовали военно-морскими силами США, а столкновение произошло в водах пролива Ла-Манш. Также сообщалось, что предварительное расследование показало наличие ошибок в навигации со стороны экипажа танкера.