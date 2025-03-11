Форма и содержание, в которую будут упакованы европейские репарации в пользу России, еще слишком расплывчаты. Но тот факт, что Москва и Вашингтон одинаково видят то, кто и как должен заплатить за авантюру по взлому России, уже можно считать серьезным прогрессом.0 комментариев
Ученые сообщили об угрозе тяжелых последствий для экологии Северного моря из-за столкновения судов
Столкновение судов в Северном море может привести к значительной утечке токсичных веществ, включая цианистый натрий, что угрожает морским обитателям и экосистемам в районе происшествия, пишет журнал New Scientist.
В водах Северного моря произошло крупное столкновение грузового судна с танкером, вызвавшее серьезную опасность для экологии региона, передает New Scientist.
По словам Пола Джонстона из Greenpeace Research Laboratories, утечка токсичных веществ может нанести серьезный вред морской фауне. В районе происшествия обитают важные популяции морских птиц и млекопитающих, таких как гагары, буревестники и серые тюлени. Инцидент также произошел на пути миграции многих видов водоплавающих птиц.
Компания Crowley, управляющая Stena Immaculate, подтвердила утечку авиационного топлива в воды Северного моря.
В то время как авиационное топливо может испариться относительно быстро, утечка бункерного топлива может иметь более длительное влияние на среду, отметил Алекс Лукьянов из Университета Рединга. Утечка натрия цианида создает дополнительную угрозу для водной жизни из-за его способности угнетать усвоение кислорода.
Представители Министерства окружающей среды Британии выразили обеспокоенность и заявили, что проводится оценка масштаба возможного загрязнения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, британская береговая охрана прекратила поиски пропавшего члена экипажа после столкновения танкера и контейнеровоза у берегов Британии, оба судна продолжают гореть. По данным Wall Street Journal, танкер зафрахтован военными США.
Напомним, контейнеровоз Solong, столкнувшийся с танкером Stena Immaculate у побережья Англии, перевозил 15 контейнеров с ядовитым цианистым натрием, который используется в золотодобыче.