Если бы вы в каком-нибудь 1990 году спросили специалистов, кто является мировым лидером в производстве редкоземов, они бы вам не моргнув глазом ответили: конечно же, США. На втором месте, само собой, СССР. Как же так получилось, что спустя тридцать лет почти монополистом стал Китай?5 комментариев
Японский робот Pepper вошел в Книгу рекордов как первый серийный гуманоид
Робот Pepper стал первым серийным гуманоидом по версии Книги рекордов Гиннесса
Разработанный SoftBank Robotics гуманоид Pepper получил официальный статус первого массового робота и был внесен в Книгу рекордов Гиннесса.
Как передает РИА «Новости», японский робот Pepper, созданный компанией SoftBank Robotics, стал первым в мире массово выпускаемым гуманоидом, внесенным в Книгу рекордов Гиннесса.
В заявлении компании отмечается: «Pepper уже более 10 лет пользуется популярностью, официально признан Книгой рекордов Гиннесса как первый в мире серийно выпускаемый гуманоидный робот».
Помимо этого, SoftBank Robotics объявила о запуске новой версии Pepper+ с современными технологиями искусственного интеллекта и видеоаналитики. Новый робот может обслуживать клиентов в магазинах, работать в офисах, туризме и социальной сфере.
Также компания сообщила о планах внедрить ряд роботизированных приложений с ИИ на базе Pepper+. Среди нетипичных сценариев использования робота перечислены функции «импровизированного фотографа», исполнителя «мюзикла из разговора клиентов» и ведущего интерактивных викторин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Илон Маск объявил о прекращении производства моделей S и X, чтобы переоборудовать завод Tesla во Фримонте для выпуска роботов Optimus.
Президент Сербии Александр Вучич сообщил о планах задействовать тысячи человекообразных роботов на следующем военном параде и запуске их массового производства.
В Шанхае открылся первый в мире завод, производящий до 100 тыс. роботизированных суставов в год для человекоподобных роботов.