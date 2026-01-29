Обстрелы Белгорода не смогут оказать никакого влияния на темпы нашего наступления даже в соседней Харьковской области. И, разумеется, американцы, которые являются главным источником развединформации для ВСУ, не могут этого не понимать. Тогда зачем они санкционировали применение HIMARS?9 комментариев
Маск заявил об окончании производства авто Model S и Model X ради Optimus
Маск заявил об окончании производства Tesla Model S и Tesla Model X
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что Tesla прекращает производство моделей S и X, чтобы переоборудовать заводские линии во Фримонте для производства роботов Optimus.
В ходе телефонной конференции по итогам четвертого квартала генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что компания прекращает производство автомобилей Model S и X.
«Пора, по сути, завершить программы Model S и X почетным увольнением», – приводит слова Маска телеканал CNBC.
Tesla превзошла прогнозы на квартал, но зафиксировала первое в истории снижение годовых продаж. Маск заявил в среду, что автопроизводитель будет использовать завод во Фримонте, штат Калифорния, для производства человекоподобных роботов Optimus.
«Если вы заинтересованы в покупке Model S или X, сейчас самое время сделать заказ», – порекламировал Маск продажи оставшихся электромобилей.
После оригинального Roadster эти две модели являются старейшими автомобилями Tesla, и в последние годы компания снизила цены на фоне резкого роста глобальной конкуренции на рынке электромобилей.
Маск пытается переключить внимание с традиционных электромобилей на будущее беспилотных автомобилей и человекоподобных роботов – области, в которых у компании в настоящее время практически нет бизнеса. Tesla разрабатывает Optimus с целью в будущем продавать его как двуногого интеллектуального робота, способного на всё, от работы на заводе до присмотра за детьми.
Маск заявил, что Tesla заменяет свою производственную линию для моделей S и X во Фримонте «линией Optimus мощностью 1 миллион единиц в год».
Tesla рассчитывает увеличить штат сотрудников на заводе во Фримонте и «значительно повысить объемы производства», подытожил Маск.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в августе 2025 года Tesla закрыла проект суперкомпьютера Dojo. Осенью Маск пообещал, что робот Optimus устранит бедность навсегда, а также заверил, что создаст «армию роботов» Optimus.