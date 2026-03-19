  • Новость часаЭксперт: Израиль спровоцировал новый этап войны на Ближнем Востоке
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    ИИ превращает беспилотники в боевых роботов
    Эксперт: На мировом рынке газа складывается «идеальный шторм»
    Bloomberg: США в шаге от создания гиперзвукового оружия
    Анонсировано поступление в продажу нового кроссовера Volga К50
    Отражены новые атаки Украины на «Турецкий поток» и «Голубой поток»
    Эксперт: Израиль спровоцировал новый этап войны на Ближнем Востоке
    Европа присоединилась к позиции Испании по Ирану
    Курс доллара превысил отметку в 87 рублей
    Дмитриев предложил ЕС восстановить «Северный поток» за европейский счет
    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Аппетиты Израиля могут вырасти

    Очевидно, цель Израиля – не в обретении новых территорий, а в обеспечении выживания в рамках уже имеющихся территорий и в условиях полностью враждебного окружения. Цель Израиля – не непрерывная война, цель – ослабление и разобщение противника, а война – средство.

    Андрей Манчук Андрей Манчук Иран переживает нашествие варваров

    Атаки на исторические памятники древней Персии отнюдь не случайны – они вполне могут иметь осознанный и даже демонстративный характер. Еще в 2020 году Трамп говорил: «Мы уже наметили пятьдесят две цели в Иране... Некоторые из них очень важны для Ирана и иранской культуры. И по этим целям будет быстро нанесен удар».

    Андрей Колесник Андрей Колесник Мы вступили в новую террористическую реальность

    В начале 2000-х Россия уже справилась с первой тогда для нас волной терроризма в его кавказско-исламском изводе – на том уровне знаний и технологий. Теперь нам предстоит победить терроризм и в его украинско-бандеровском варианте, в современных условиях.

    19 марта 2026, 14:55 • Новости дня

    Британия предупредила о сокращении помощи развивающимся странам ради Украины

    МИД Британии заявил о снижении гуманитарной поддержки ряда стран из-за Украины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Британский МИД сообщил о планах снизить объем гуманитарной помощи зарубежным странам, но сохранить поддержку для Украины и ряда приоритетных направлений.

    Власти Британии планируют сократить общий объем гуманитарной помощи другим странам, но при этом обещают сохранить поддержку для «приоритетных» государств, среди которых Украина, пишет РИА «Новости».

    В 2025 году объем зарубежной помощи составит 0,5% ВВП, но к 2027 году его снизят до 0,3% ВВП. Такое решение сообщил британский Форин-офис, уточнив порядок распределения средств.

    В заявлении внешнеполитического ведомства отмечается: «Поддержка будет направлена в первую очередь в нестабильные и затронутые конфликтами государства, а также туда, где больше всего нуждаются в гуманитарной помощи, включая Украину, Газу, Ливан и Судан». К 2029 году 70% бюджета помощи сосредоточится именно в этих странах.

    Также Лондон намерен перейти на новую модель гуманитарного участия, отдавая приоритет экспертизе и инвестициям, а не прямым выплатам. Это означает, что Британия будет больше вкладываться в консультационную и проектную деятельность, а не в прямое финансирование.

    Британское отделение международной организации Save the Children предупреждает, что сокращение поддержки негативно скажется на детях развивающихся стран. Представители организации считают, что такие меры лишат многих малышей доступа к медицинской помощи и образованию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кроме гумпомощи, Британия за последний год выделила 800 млн долларов на укрепление противовоздушной обороны на Украине и поставила свыше одной тысячи ракет для систем ПВО.

    Ранее министр обороны Британии Джон Хили заявил о готовности направить британских военнослужащих на Украину после заключения мирного соглашения и завершения боевых действий.

    Между тем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что удар ракетами Storm Shadow по Брянску стал возможен только при непосредственном участии специалистов из Британии.

    18 марта 2026, 21:53 • Новости дня
    Глава ЦРУ: США не сократят помощь Украине из-за операции в Иране

    Глава ЦРУ Рэтклифф заявил о сохранении поддержки Украины на фоне конфликта в Иране

    Tекст: Вера Басилая

    США способны одновременно поддерживать Украину и преследовать свои интересы на Ближнем Востоке, заявил директор ЦРУ Джон Рэтклифф.

    США не намерены сокращать поддержку Украине из-за обострения ситуации вокруг Ирана, передает РИА «Новости». Об этом заявил директор ЦРУ Джон Рэтклифф на слушаниях в сенатском комитете по разведке.

    «Я уверен, что мы можем решать несколько задач одновременно: преследовать свои цели на Ближнем Востоке и при этом продолжать оказывать поддержку в связи с конфликтом на Украине», – отметил Рэтклифф.

    Он добавил, что американские власти считают возможным одновременно участвовать в нескольких международных процессах без ущерба для текущих приоритетов.

    Владимир Зеленский допустил сложности с получением оружия из-за операции США против Ирана.

    В среду Владимир Зеленский заявил, что у него «плохое» предчувствие по поводу влияния конфликта в Иране на переговоры по Украине, так как трехсторонние встречи постоянно откладываются.

    Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи обвинил Владимира Зеленского в попытках втянуть народ на Украине в новый конфликт на Ближнем Востоке.

    Комментарии (7)
    19 марта 2026, 08:48 • Новости дня
    Мерц потребовал участия Европы в переговорах по Украине
    Мерц потребовал участия Европы в переговорах по Украине
    @ Zhang Haofu/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости присутствия Европы на переговорах по Украине и призвал выдать срочный кредит Киеву, сообщает издание Die Welt.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с резким заявлением по поводу переговорного процесса по Украине, передает РИА «Новости».

    Он выразил недовольство тем, что диалог по урегулированию конфликта ведется только между Россией и США, без участия европейцев и самой Украины.

    «Не может быть так, чтобы переговоры велись исключительно между Россией и США, минуя Украину и европейцев», – заявил Мерц в беседе с Die Welt.

    Мерц также подчеркнул необходимость как можно скорее согласовать кредит на 90 млрд евро для поддержки Украины, отметив срочность этого вопроса для европейских стран.

    Премьер Словакии Роберт Фицо раскритиковал европейских политиков за поддержку продолжения конфликта на Украине и выразил сомнения в эффективности дипломатии Евросоюза.

    Президент Финляндии Александр Стубб отметил важность единой позиции Евросоюза в переговорах с Россией и подчеркнул, что приближается время для открытия политических каналов.

    Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский подчеркнул, что Москва по-прежнему поддерживает переговоры по Украине, но видит давление ЕС и НАТО на Киев с целью их срыва.

    Эксперты рассматривают разные пути посадить Европу за стол переговоров с Россией.

    Комментарии (14)
    19 марта 2026, 15:55 • Видео
    Развал ЕС продолжится Польшей

    Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что перспектива выхода его страны из Евросоюза реальна, хотя сам он выступает резко против этого. Почему поляки могут последовать примеру британцев?

    Комментарии (0)
    18 марта 2026, 17:40 • Новости дня
    Президент Кипра назвал британские базы на острове пережитком колониализма

    Президент Кипра заявил о намерении обсудить судьбу британских военных баз

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Кипра Никос Христодулидис подчеркнул необходимость открытого диалога с Британией о будущем военных баз после завершения кризиса на Ближнем Востоке.

    Присутствие британских военных баз на острове является пережитком колониализма, заявил президент Кипра Никос Христодулидис, выступая на мероприятии научно-исследовательского центра «Европейский центр политики», передает ТАСС.

    Глава Кипра отметил, что больше не является дипломатом и может открыто говорить о необходимости пересмотра статуса баз. Он подчеркнул: «Присутствие британских баз на Кипре – это пережиток колониализма. Когда этот кризис закончится, нам нужно провести открытый и честный разговор с британским правительством».

    Британские базы «Акротири» и «Декелия» остались на Кипре после подписания Лондонского соглашения в 1960 году, когда остров получил независимость, но Британия сохранила на территории военное присутствие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 2 марта иранский беспилотник ударил по базе Акротири, жертв не было, был нанесен незначительный ущерб. После этого Британия решила вывести второстепенный персонал с базы на Кипре.

    Позже власти Кипра выразили недовольство отсутствием гарантий безопасности от Лондона. В ответ два британских вертолета AW159 Wildcat с антидроновой защитой прибыли на авиабазу Акротири.

    Комментарии (3)
    19 марта 2026, 09:23 • Новости дня
    Отец археолога Бутягина назвал арест сына в Польше «сознательной подставой»
    Отец археолога Бутягина назвал арест сына в Польше «сознательной подставой»
    @ Сергей Фадеичев/фотохост-агентство ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Отец арестованного в Польше археолога Александра Бутягина заявил, что сына заманили в Варшаву, попросили заехать, он собирался лететь через Лиссабон.

    Арестованного в Польше археолога Александра Бутягина заманили в страну преднамеренно, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Раптли».

    Его отец Михаил сообщил, что сын собирался лететь через Лиссабон, однако по просьбе был вынужден заехать в Польшу, где и произошел арест. Михаил Бутягин назвал ситуацию «сознательной подставой».

    Михаил отметил, что за все время пребывания под стражей Александру разрешили только один раз связаться с семьей – он позвонил своей жене. Еще несколько записок удалось передать через российского консула.

    Отец также сообщил, что внимательно следит за судебным процессом. По его словам, суд вынес «достаточно очевидное решение» и сына «заставили» принять его исход, однако готовится апелляция.

    Польский суд одобрил экстрадицию российского археолога Александра Бутягина на Украину.

    Бутягин признался, что ожидал решения варшавского суда о своей экстрадиции.

    Глава Россотрудничества Евгений Примаков назвал «тварями» тех, кто принимал решение об экстрадиции Бутягина.

    Комментарии (7)
    18 марта 2026, 17:48 • Новости дня
    Захарова: ВСУ запретили собирать ДНК погибших украинцев, чтобы не платить семьям

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что командование ВСУ запретило собирать ДНК погибших, чтобы скрыть реальные потери на Украине. При этом президент Украины Владимир Зеленский врет о потерях ВСУ, и все об этом знают.

    Захарова во время брифинга заявила, что Владимир Зеленский предоставляет ложную информацию о потерях Вооруженных сил Украины, передает ТАСС. По ее словам, командование ВСУ недавно издало приказ, запрещающий собирать ДНК материалы погибших военнослужащих, чтобы их родственники не смогли установить личности и получить компенсации. Захарова объяснила, что такой шаг необходим для экономии средств на выплатах семьям погибших и сокрытия настоящих потерь.

    В ходе брифинга Захарова сказала: «Почему? Чтобы там эти самые украинские матери, жены, вдовы, сестры, дети никогда бы своих не нашли. Чтобы им не платить, не хочет Банковая и вся эта страшная адская компания тратиться».

    Она также подчеркнула, что статистику потерь искусственно занижают – Зеленский называет цифру чуть более 50 тыс. погибших за все годы конфликта, однако, по словам Захаровой, никто этим данным не верит, и «все знают, что Зеленский врет».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Генштаб ВС России заявил, что украинские войска потеряли более 2,5 тыс. солдат в районах Великой Михайловки и Покровского.

    Потери тыловых подразделений ВСУ, которые перемещаются к линии боевого соприкосновения в Сумской области, начали превышать потери пехоты на передовой.

    Советник главы ДНР Игорь Кимаковский отметил, что раскрытие реальных потерь ВСУ может привести к революции на Украине.

    Комментарии (0)
    19 марта 2026, 04:10 • Новости дня
    В результате атаки украинских БПЛА на Севастополь погиб мужчина
    В результате атаки украинских БПЛА на Севастополь погиб мужчина
    @ Департамент здравоохранения Севастополя

    Tекст: Антон Антонов

    Мужчина погиб в результате атаки украинских БПЛА на Севастополь, еще два человека пострадали, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    Развожаев сообщил в Max, что силы ПВО и Черноморского флота отразили атаку ВСУ, сбив 27 беспилотников. «К сожалению, есть жертвы. В результате атаки ВСУ на Севастополь погиб мужчина, который во время атаки находился в одном из частных жилых домов в СНТ», – сообщил Развожаев.

    Он также сообщил, что у пострадавших диагностированы травмы средней тяжести. На улице Вакуленчука в нескольких квартирах выбило окна, а осколками повреждено восемь автомобилей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Спасательная служба Севастополя сообщила о возгораниях травы и построек в разных районах города из-за падения обломков сбитых беспилотников.

    Комментарии (0)
    19 марта 2026, 12:41 • Новости дня
    Российские войска освободили Павловку и Федоровку Вторую в ДНР
    Российские войска освободили Павловку и Федоровку Вторую в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» освободили Павловку, а Южная группировка зачистила от противника Федоровку Вторую в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировкой «Центр» нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии около Шевченко, Белицкого, Новоалександровки, Доброполья, Кучерова Яра, Кутузовки, Торецкого, Гришино и Новониколаевки ДНР, Новоподгородного и Новопавловки Днепропетровской области, говорится в канале Max Минобороны.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 345 военнослужащих, два танка, восемь бронемашин, орудие полевой артиллерии и станция РЭБ.

    Подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Федоровка Вторая. Было нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, мотопехотной и горно-штурмовой бригад ВСУ возле Кривой Луки, Алексеево-Дружковки, Голубовки, Константиновки, Никифоровки, Ильиновки и Степановки ДНР.

    При этом противник потерял более 185 военнослужащих, семь бронемашин и орудие полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ, четыре склада боеприпасов и матсредств.

    Подразделения группировки «Север» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны рядом с Миропольем, Новой Сечью и Грабовским Сумской области.

    А в Харьковской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады нацгвардии поблизости от Юрченково, Избицкого, Колодезного, Старицы и Волчанских Хуторов, отчитались в Минобороны.

    Потери ВСУ составили до 155 военнослужащих и два артиллерийских орудия. Уничтожены семь складов боеприпасов и матсредств.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, батальона беспилотных систем ВСУ и бригады теробороны в районах Боровой, Моначиновки, Шийковки, Новоосиново, Великой Шапковки, Глушковки Харьковской области, Красного Лимана ДНР и Новоегоровки Луганской народной республики (ЛНР).

    Потери противника составили до 160 военнослужащих, орудие полевой артиллерии и три склада с боеприпасами.

    Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой, штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ у Воздвижевки, Любицкого, Копани, Долинки, Заливного, Зарницы, Комсомольского, Мирного, Луговского Запорожской области и Покровского Днепропетровской области.

    Противник при этом потерял до 285 военнослужащих, две бронемашины и американскую 155-мм гаубицу М777 ША. Уничтожены два склада боеприпасов и матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Александровку в ДНР.

    За день до этого они освободили сумскую Сопычь и Каленики в ДНР.

    Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов после проверки Южной группировки сообщил об освобождении 12 населенных пунктов за две недели марта.

    Комментарии (0)
    19 марта 2026, 06:59 • Новости дня
    Пленные солдаты ВСУ рассказали о приказе убить людей в селе Сопычь

    Командир батальона теробороны ВСУ Шукурджиев оглы приказал убить людей в Сопычи

    Tекст: Антон Антонов

    Допросы пленных украинских националистов показали, что приказ на убийства граждан в селе Сопычь отдал командир батальона 104-й отдельной бригады территориальной обороны вооруженных сил Украины Велиш Вельдар Шукурджиев оглы, сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    «Характерно, что звание «подполковник» неонацисту было присвоено 8 марта «авансом» за «удержание» населенного пункта. Этот военный преступник является участником АТО и причастен к убийствам мирных жителей Донбасса. До 2015 года он проживал в Крыму, где неоднократно задерживался российскими правоохранительными органами», – сообщил «Северный Ветер».

    На Сумском направлении штурмовые группы «Северян» продолжили наступление, продвигаясь вглубь области и нанося удары по позициям ВСУ с помощью армейской авиации, ВКС и ударных беспилотников.

    В районах Лужков, Эсмани, Пролетарского, Кондратовки, сел Хотень и Новая Сечь уничтожены скопления сил и техники ВСУ. В Сумском районе продвижение «Северян» зафиксировано на восьми участках, а в Глуховском – двух, за сутки пройдено до 250 метров.

    В районе освобожденного села Сопычь ВСУ пытались остановить продвижение российских войск, перебрасывая резервы, однако российские силы нанесли огневое поражение, уничтожив украинских операторов БПЛА и штурмовиков.

    В Краснопольском районе украинской стороной были задействованы заградительные отряды националистов для сдерживания бегства солдат территориальной обороны ВСУ, но после комплексного огневого воздействия вся группа была уничтожена, часть солдат ВСУ сбежала, а трое попали в плен.

    На Харьковском направлении российские штурмовые группы также продвигались вперед, уничтожая скопления ВСУ в районах Избицкого, Веселого, Колодезного, Нестерного и Малиновки. На Волчанском направлении продвижение составило до 200 м, а на Великобурлукском – до 250 м. В районе Избицкого российские военные химики уничтожили скопление сил ВСУ.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 160 человек (из них более 90 в Сумской и свыше 70 в Харьковской области). Три военнослужащих ВСУ взяты в плен», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские штурмовики выбили ВСУ из села Сопычь в Сумской области.

    Комментарии (0)
    18 марта 2026, 21:58 • Новости дня
    Сотни украинских солдат пропали в «черной дыре» у села Зыбино в Харьковской области

    Сотни военных 159-й бригады ВСУ пропали у села Зыбино в Харьковской области

    Tекст: Вера Басилая

    В районе села Зыбино в Харьковской области сотни военнослужащих 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ считаются пропавшими без вести или погибшими, сообщили в силовых структурах.

    В российских силовых структурах сообщили о появлении на Украине очередной «черной дыры», где исчезают украинские военнослужащие. На этот раз речь идет о небольшом селе Зыбино в Волчанском районе Харьковской области, передает ТАСС.

    Представитель силовых структур отметил: «Только анализ объявлений о поиске пропавших без вести показал, что оттуда не вернулись с задач сотни солдат 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ».

    Собеседник агентства добавил, что большинство из пропавших военнослужащих были уничтожены в районе соседнего села Волчанские Хутора. По его словам, командование ВСУ ежедневно отправляет туда десятки мобилизованных солдат, считая этот район стратегически важным.

    Ранее 159-я бригада ВСУ понесла колоссальные потери при попытке пересечения реки Волчья у села Зыбино.

    Комментарии (0)
    18 марта 2026, 21:48 • Новости дня
    В Москве выставили на продажу особняк украинского миллиардера

    Особняк украинского миллиардера Григоришина выставили на продажу в Москве

    Tекст: Вера Басилая

    На продажу выставлен особняк украинского миллиардера Константина Григоришина площадью 1,7 тыс. кв. м в Молочном переулке Москвы, оцененный в 3,7 млрд рублей.

    Объявление о продаже особняка украинского миллиардера Константина Григоришина появилось в Москве, сообщает «Вести». Площадь дома составляет 1,7 тысячи квадратных метров, а располагается он в Молочном переулке – в исторической охранной зоне Земляного города XVI-XVII веков.

    Особняк оборудован винной комнатой и комплексом для отдыха: бассейном, джакузи, сауной, хаммамом и купелью. К дому прилагается участок земли площадью 1,1 тыс. кв. метров.

    По информации источника, Григоришин решил продать недвижимость в связи с банкротством. Ранее этот особняк уже пытались реализовать как арестованное имущество по делу о налоговых нарушениях миллиардера, тогда цена составляла 1,6-1,7 млрд рублей.

    В настоящее время Григоришин продолжает контролировать через офшорные компании несколько крупных энергокомпаний, несмотря на то что находится под персональными санкциями Украины за связи с Россией.

    Российско-украинский бизнесмен Константин Григоришин оставил в России долг на сумму более 3,6 млрд рублей. Из этой суммы 3,3 млрд рублей составляют убытки, причиненные преступлениями физическим или юридическим лицам.

    Суд Адыгеи взыскал в федеральную собственность многомиллиардные активы олигарха Игоря Коломойского (внесен в список террористов и экстремистов в России).

    Парламент Крыма ранее национализировал собственность ряда украинских бизнесменов на полуострове.

    Комментарии (0)
    18 марта 2026, 23:03 • Новости дня
    Актер Шон Пенн встретился с боевиками ВСУ в компании Ермака

    Tекст: Вера Басилая

    Американский актер Шон Пенн посетил разбитую под Харьковом 157-ю бригаду ВСУ, где его сопровождал бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

    Встреча американского актера Шона Пенна с бойцами 157-й бригады ВСУ, понесшей большие потери в Харьковской области, прошла в сопровождении экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, передает РИА «Новости».

    Подразделение ВСУ опубликовало фотографии с места события, на которых Пенн и Ермак изображены вместе с украинскими боевиками. Ермак был уволен с поста главы офиса президента на фоне крупного коррупционного скандала в конце 2025 года.

    По сообщениям американских СМИ, Пенн не присутствовал на церемонии «Оскар», одной из причин чего называлась его поездка в Европу и на Украину.

    Ранее Шон Пенн передал на время Владимиру Зеленскому свою статуэтку «Оскар» во время визита на Украину.

    Комментарии (6)
    19 марта 2026, 01:59 • Новости дня
    Силы ПВО в Севастополе и Черноморского флота сбили 14 беспилотников
    Силы ПВО в Севастополе и Черноморского флота сбили 14 беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В ходе отражения атаки вооруженных сил Украины сбиты 14 беспилотников, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    «Силы ПВО и нашего Черноморского флота отражают атаку ВСУ. В общей сложности сбито 14 БПЛА», – сообщил Развожаев в Max.

    По предварительным данным, пострадавших нет. Спасательная служба Севастополя сообщает, что из-за падения их обломков в разных районах города возникли локальные пожары.

    В районе Стрелецкой бухты обломки дрона привели к возгоранию травы. В парке Победы из-за падения фрагментов аппарата загорелась часть крыши жилого здания, а в районе Фиолента огонь охватил частный дом. На Фиолентовском шоссе зафиксированы возгорания травы и промышленного здания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Развожаев сообщал, что в Севастополе военные отражают атаку ВСУ.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в MAX!

    Комментарии (0)
    18 марта 2026, 22:30 • Новости дня
    Песков прокомментировал заявления о стремлении США отдалить Россию от Китая

    Песков призвал ориентироваться на официальные заявления США по переговорам

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя публикации о попытках США использовать переговоры по Украине для отдаления России от Китая, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал ориентироваться на официальные заявления.

    «Сейчас много разных рассуждений. Нет смысла их все оценивать. Надо ориентироваться на официальные заявления», – приводит слова Пескова РИА «Новости» со ссылкой на Daily Storm.

    Ранее газета Politico со ссылкой на представителя администрации США сообщила, что инициатива Америки по участию в переговорах по Украине связана с желанием Вашингтона сблизиться с Москвой и ослабить ее партнерство с Пекином. По данным издания, в Вашингтоне рассматривают возможность достижения «иного баланса сил с Китаем», который мог бы быть выгоден для США.

    Источник Politico полагает, что поиск точек соприкосновения между Россией и США способен изменить глобальный миропорядок, а стимулирование возвращения России в мировую экономику и привлечение американских инвестиций может ослабить позиции Китая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Северного командования США Грегори Гийо заявил, что Россия способна создать максимальную угрозу Северной Америке среди всех вероятных противников Штатов.

    Комментарии (0)
    18 марта 2026, 16:10 • Новости дня
    Захарова заявила о превращении Украины в центр нелегальной торговли оружием

    Захарова отметила риски для безопасности в мире из-за торговли оружием на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила обеспокоенность масштабами нелегальной торговли оружием на Украине, подчеркнув угрозу мировой безопасности.

    Украина превращается в один из крупнейших мировых центров нелегальной торговли оружием, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что это явление создает серьезные риски для мировой безопасности, передает ТАСС.

    Захарова подчеркнула, что недавно появились очередные доказательства того, что, по ее словам, «киевский режим, сетуя на нехватку вооружений для ВСУ, буквально торгует ими направо и налево». Она сослалась на данные американского Института изучения войны, согласно которым каждый третий автомат, находящийся у экстремистов и террористических групп по всему миру, имеет украинское происхождение.

    По ее информации, более 70% оружия, используемого мексиканским наркокартелем «Новое поколение Халиско», изначально предназначалось для украинских военных. Захарова заявила, что Украина стремительно превращается в хаб черного оружейного рынка, что, по ее мнению, представляет опасность не только для региона, но и для глобальной безопасности.

    Ранее Еврокомиссия в рабочем документе впервые признала опасность обратного нелегального трафика оружия с Украины в страны Европы. А Захарова отмечала, что западное оружие с Украины уже попало на черные рынки и это грозит Европе катастрофическими последствиями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Брюссель намеренно разжигает противостояние на украинской территории, чтобы скрыть отсутствие достижений на иных направлениях и сохранить действующую власть в Киеве.


    Комментарии (0)
    18 марта 2026, 18:16 • Новости дня
    Испания запланировала военную поддержку Украине на 1 млрд евро

    Испания пообещала предоставить Украине военную поддержку на 1 млрд евро

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Испании Педро Санчес анонсировал новый пакет военной помощи для Украины, предусматривающий выделение одного миллиарда евро в 2026 году.

    Испания планирует выделить Украине один миллиард евро в рамках нового соглашения о военной поддержке. Об этом сообщил премьер-министр страны Педро Санчес во время пресс-конференции после встречи с Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

    Санчес подчеркнул, что Мадрид берет на себя обязательство предоставить указанную сумму в 2026 году в рамках двусторонней поддержки. По его словам, планируется совместная работа в области производства и разработки оборонной промышленности.

    Премьер добавил: «Мы будем работать вместе и будем продвигать совместное производство и совместную разработку в сфере промышленной обороны».

    Глава правительства также отметил, что ситуация на Ближнем Востоке «в значительной степени монополизирует внимание в глобальном обсуждении», однако Испания продолжит поддерживать Украину.

    До этого Испания предоставила на Украину 2 млрд евро в виде разнообразной помощи, включая военную, 15 декабря 2025 года. Ранее в ноябре Испания пообещала Киеву новый пакет военной помощи на 615 млн евро с дополнительной поддержкой энергетики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на территории Испании военную подготовку за последние месяцы получили свыше восьми тысяч бойцов ВСУ, а Мадрид выделил значительные средства на гуманитарную поддержку.


    Комментарии (0)
    Главное
    Российские войска освободили Павловку и Федоровку Вторую в ДНР
    WSJ: Арабские страны выразили недовольство США из-за атак по «Южному Парсу»
    TWZ: США вывели из зоны конфликта с Ираном противоминные корабли
    Иран потребовал компенсацию от ОАЭ за удары США
    «Радиостанция Судного дня» за день передала слова «Перова» и «надевание»
    На Марсе впервые обнаружили рубины и сапфиры
    Подросток из Петербурга пытался расчленить тело после убийства

    Китай и Индия доказали опасность европейских «зеленых» идей

    Из-за физического дефицита газа азиатские страны стали активней использовать угольные электростанции. Европа тоже переходит на грязный уголь, но по другой причине – чтобы сэкономить. Получается это плохо – слишком много ЕС закрыл угольных станций. Зато в Азии выиграли те страны, которые не поддались на европейскую экологическую повестку и сохранили свои угольные мощности. Подробности

    Перейти в раздел

    В деле археолога Бутягина польский суд поддался русофобии

    Варшавский суд удовлетворил запрос Украины об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина. Защита ученого намерена обжаловать этот вердикт. Российский МИД назвал суд над Бутягиным политическим процессом и обещает добиваться возвращения ученого на родину. Юристы говорят, что Варшава вообще не должна была рассматривать вопрос об экстрадиции – по делу вышли все сроки, а то, в чем обвиняют Бутягина, не является преступлением на Украине. Подробности

    Перейти в раздел

    «Другого варианта у Крыма быть не могло»

    «Сегодня мы спокойно смотрим в будущее и знаем, что за нами всегда великая Россия, в которой Крым занимает достойное место. Поэтому даже гипотетически рассуждать о каком-то возвращении в состав Украины – это анахронизм», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук. На полуострове празднуют очередную годовщину воссоединения с Россией и отмечают достигнутые успехи. Подробности

    Перейти в раздел

    ИИ превращает беспилотники в боевых роботов

    На наших глазах происходит очередной этап технологической революции в военной сфере: беспилотники становятся полностью автономными боевыми системами. Они больше не требуют управления оператором, эту функцию берет на себя искусственный интеллект (ИИ). Первые образцы таких машин уже применяются в зоне СВО, а украинский министр обороны даже хочет построить на этом коммерческий проект. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развал ЕС продолжится Польшей

      Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что перспектива выхода его страны из Евросоюза реальна, хотя сам он выступает резко против этого. Почему поляки могут последовать примеру британцев?

    • США хотят забрать самую важную часть Ирана

      Власти США делают вид, будто нацелились на оккупацию иранского острова Харк. Чем он важен? И почему у Пентагона, скорее всего, ничего не получится?

    • Война с Ираном ударила по Украине

      США грубо дали понять Владимиру Зеленскому, что не нуждаются в его помощи для победы над Ираном, хотя война на Ближнем Востоке явно затягивается. Это затягивание – плохая новость для Украины и окно возможностей для России.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Штрафы для дачников в 2026 году: кому грозят и за что придется платить

      Март 2026 года принес важные изменения для владельцев загородных участков. Вступившие в силу поправки в Земельный кодекс касаются не только сельхозземель, но и обычных садовых и дачных наделов. Теперь ответственность за состояние своей территории становится строже, а список растений, за которые могут оштрафовать, расширился. Разбираемся – кому, за что и сколько придется заплатить.

    • День весеннего равноденствия 2026: когда будет, точное время, традиции и народные приметы

      Ежегодно в марте происходит астрономическое событие, которое наши предки считали магическим рубежом между зимой и весной. Речь о дне весеннего равноденствия – моменте, когда Солнце пересекает небесный экватор, а продолжительность дня и ночи сравнивается по всему миру. Для одних это повод вспомнить древние обряды, для других – возможность синхронизировать свои планы с природными циклами. Разбираемся, когда наступит равноденствие в 2026 году, что происходит в этот день с точки зрения астрономии и какие традиции с ним связаны.

    • Страстная неделя 2026: когда будет, календарь питания по дням, народные приметы и что нельзя делать

      Страстная неделя в 2026 году начнется 6 апреля и продлится до 11 апреля – это самые строгие и важные дни в церковном календаре. Каждый из них посвящен воспоминаниям о последних днях земной жизни Спасителя: от Тайной вечери до распятия и погребения. В материале – значение каждого дня, правила питания по монастырскому уставу, народные приметы и ответы на главные вопросы: что можно и нельзя делать на Страстной неделе, чтобы достойно встретить Пасху.

    Перейти в раздел

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации