    Европа собралась получить Украину под предлогом гарантий Киеву
    Политолог назвал цель заявлений Европы о «многонациональных силах Украины»
    Минобороны показало кадры «уничтоженной Украиной» подлодки
    Патриарх Кирилл заявил о тревоге из-за использования ИИ в проповедях
    Суд признал спорную квартиру Долиной собственностью Лурье
    Верховный суд допустил принудительное выселение Долиной из квартиры Лурье
    Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву беспилотника
    ВМФ получил 19 кораблей и три подлодки с начала года
    Глава РАН допустил существование жизни в атмосфере Венеры
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Элиты Евросоюза имитируют войну с Россией

    В Европе постановка индивидуального разума каждой из стран под контроль коллективного интереса ведет к коллективному помешательству. Суть его в том, что имитация полностью заменила собой реальную жизнь и стала подлинным интересом европейских политических элит.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Подчинение веры национализму ведет к отсутствию веры

    Христианская вера формирует христианскую нацию – но именно тогда, когда нация не ставится на первое место. И святой Владимир Креститель, и преподобный Сергий Радонежский, и все святые, в земле русской просиявшие, искали Бога и ставили на первое место именно Его. Не народ.

    Леонид Цуканов Леонид Цуканов У России и Индии растет круг общих тем

    Дружба Москвы и Дели приближается к 80-летней отметке, но потенциал сближения еще не исчерпан – особенно на межпартийном уровне.

    16 декабря 2025, 18:27 • Новости дня

    Британия за год выделила Украине 800 млн долларов на системы ПВО

    Tекст: Елизавета Шишкова

    За последний год Британия выделила 800 млн долларов на укрепление противовоздушной обороны на Украине, поставив свыше 1 тыс. ракет для систем ПВО, сообщил британский министр обороны Джон Хили.

    Об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Хили во время заседания контактной группы по военной помощи Украине, передает РИА «Новости». По его словам, инвестиции Лондона в украинскую противовоздушную оборону за год составили 800 млн долларов, что, по его оценке, имеет критическое значение для украинских военных.

    Министр уточнил, что с июня в Киев поступило более 1 тыс. ракет для систем ПВО, в том числе 650 ракет «Мартлет», которые были доставлены быстрее запланированных сроков осенью.

    Начиная с 2026 года Лондон намерен поставить более 20 дистанционно управляемых турелей, закупленных у Эстонии, а также предоставить пять комплексов противовоздушной обороны RAVEN. Хили отметил, что эти поставки должны усилить возможности Киева по защите от беспилотных летательных аппаратов.

    Ранее посол России в Британии Андрей Келин заявил, что британские власти продолжают жить в мире иллюзий и намерены усиливать давление на Москву путем дальнейших поставок вооружения Киеву. Британия передала на Украину новые крылатые ракеты Storm Shadow, чтобы Киев мог продолжить удары по целям на российской территории.

    15 декабря 2025, 22:34 • Новости дня
    Минобороны опровергло сообщения СБУ о якобы «уничтожении» российской подлодки

    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Распространенная спецслужбами Украины информация о якобы «уничтожении» в бухте Новороссийской российской подлодки не соответствует действительности, заявил начальник пресс-службы флота капитан 1-го ранга Алексей Рулев.

    По словам Рулева, попытка ВСУ устроить диверсию при помощи БЭК провалилась, информация, распространённая спецслужбами Украины, о якобы «уничтожении» в бухте Новороссийской одной из российских подводных лодок, являются фейком, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны России.

    Рулев подчеркнул, что ни одна подлодка или корабль Черноморского Флота, дислоцированные в бухте Новороссийской, а также их экипажи, не пострадали, несут службу в штатном режиме.

    Ранее украинские СМИ распространили ложные сведения о якобы контроле ВСУ над тремя населенными пунктами под Купянском, а также над микрорайоном «Юбилейный» в самом городе.

    16 декабря 2025, 05:35 • Новости дня
    В Полтаве местные жители убили трех сотрудников ТЦК

    Tекст: Денис Тельманов

    Жители Полтавы ликвидировали трех сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК) ВСУ, устроив им засаду

    В результате нападения местных жителей в Полтаве четверо сотрудников военкомата остались инвалидами, трое погибли, рассказал РИА «Новости» координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По словам Лебедева, сотрудники ТЦК стали преследовать парня в пригороде района Вакуленцы.

    «Парень забежал в переулок, ТЦК – за ним, а там их ждало еще несколько парней. В итоге трое ТЦКашников были убиты, еще четверо остались инвалидами», – рассказал Лебедев.

    В Одессе сотрудники ТЦК избили и пытались мобилизовать бывшего военнослужащего ВСУ, вернувшегося из плена.

    Некоторые украинские командиры отпускают подчиненных домой, поскольку не хотят продолжения боевых действий.

    16 декабря 2025, 19:10 • Видео
    Зеленский принял решение. Придется продолжать

    По итогам консультаций между Украиной, США и Евросоюзом стали окончательно ясны перспективы мирного урегулирования и договора между Москвой и Киевом. Владимир Зеленский свой выбор сделал, пускай пеняет на себя.

    16 декабря 2025, 12:18 • Новости дня
    Политолог назвал цель заявлений Европы о «многонациональных силах Украины»

    Политолог Ткаченко: Европейцы озвучили идею о «многонациональных силах Украины» для срыва переговоров

    @ Lisi Niesner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Реализация задумки с «многонациональными силами Украины» означает, что Украина будет оккупирована европейцами со всеми вытекающими последствиями, сказал газете ВЗГЛЯД Станислав Ткаченко. Так он прокомментировал идею лидеров ЕС создать «многонациональные силы» и при поддержке США «обеспечивать безопасность Украины в воздухе и на море».

    «Очередная идея европейских лидеров – своего рода политическое спойлерство. Дело в том, что они по-прежнему не могут найти себе места за столом переговоров. Но их цель – вовсе не разрешение кризиса, а затягивание конфликта и срыв урегулирования. Представители ЕС стремятся сместить фокус с предметного обсуждения мира к нереализуемому предложению», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Вместе с тем, инициатива по созданию «многонациональных сил Украины» вызывает неприятие даже у США, но не у украинского руководства, которое согласно, чтобы их «прибрали к рукам» европейцы, указал собеседник. «Реализация европейской задумки означает, что Украина фактически будет оккупирована со всеми вытекающими последствиями», – акцентировал эксперт.

    Для России же – как бы европейские контингенты не назывались: будь то «многонациональные силы Украины» или «голубые каски» – суть не меняется, добавил политолог. В заключении Ткаченко напомнил заявления Владимира Путина и российского МИД о недопустимости присутствия иностранных военных на территории Украины.

    Схожей точки зрения придерживается политолог Константин Бондаренко. По его мнению, заявление лидеров европейских государств свидетельствует, что Европа и далее выступает за срыв переговоров и продолжение конфликта.

    «Пункты о необходимости сохранения 800-тысячной украинской армии при условии направления на Украину «добровольцев» из «коалиции желающих» значат размещение у границ России крупного военного контингента государств НАТО. Это, по сути создание военных баз, причем без статуса таковых, а в условиях нагнетания милитаристских настроений в самой Европе – создание плацдарма для возобновления боевых действий в недалеком будущем», – написал он в своем Telegram-канале.

    «Легко спрогнозировать, что на это условие Россия не согласится. Будет очень странным, если на такой шаг согласятся США. То есть, имеем дело с фактическим саботажем европейскими политиками переговорного процесса – при заявлениях о том, что они «приветствуют прогресс в переговорах», – резюмировал эксперт.

    Ранее европейские союзники Украины призвали создать «многонациональные силы» для обеспечения потенциального мирного соглашения. Об этом говорится в заявлении глав государств и правительств Германии, Дании, Италии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Финляндии, Франции, Швеции, а также премьер-министра Британии и председателей Еврокомиссии и Евросовета, участвовавших в переговорах в Берлине.

    Создание данного формирования предлагается включить в мирные переговоры в качестве пункта гарантий для Украины. По задумке европейских политиков, структуру создадут в рамках «коалиции желающих» и при поддержке США. «Многонациональные силы» будут помогать в «восстановлении ВСУ, обеспечении контроля над воздушным пространством Украины и безопасности на море, а также посредством операций внутри Украины».

    Также лидеры ЕС подтвердили приверженность поддержания численности украинской армии на уровне не ниже 800 тыс. человек в мирное время. В заявлении отмечается, что Киев получит постоянную и значительную помощь в строительстве своих вооруженных сил, чтобы иметь возможность сдерживать конфликты и защищать территорию страны.

    Европейские политики предлагают создать на Украине возглавляемый США механизм мониторинга и верификации режима прекращения огня. Еще одна инициатива – принятие «мер по восстановлению мира и безопасности» в случае будущих конфликтов, среди которых – применение вооруженной силы, разведывательная и логистическая помощь, а также экономические и дипломатические действия.

    Накануне канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ЕС и США готовы предоставить Украине гарантии безопасности, схожих с 5-й статьей НАТО. «Это действительно далеко идущее, содержательное соглашение, какого у нас раньше не было: и европейцы, и американцы совместно готовы предоставить Украине гарантии безопасности», – сказал он на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Берлине.

    В ходе нее же был задан вопрос о том, будут ли войска НАТО и Евросоюза обеспечивать соблюдение перемирия на Украине. «Можно ли себе представить, что трупы НАТО или ЕС будут обеспечивать [перемирие]?», – «оговорилась» переводчица. «Немного, наверное, там были ошибки с переводом. Я думаю, украиноязычные люди поняли, о чем я», – сказал Зеленский, сдерживая смех. Отметим, войска по-английски — troops (произносится как «трупс»).

    15 декабря 2025, 21:57 • Новости дня
    ЕС и США договорились предоставить Украине схожие с 5-й статьей НАТО гарантии

    @ REUTERS/Francois Lenoir

    Tекст: Вера Басилая

    ЕС и США готовы предоставить Украине гарантии безопасности, схожих с 5-й статьей НАТО, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

    Мерц заявил, что ЕС и США якобы достигли «далеко идущего, содержательного соглашения», которое предполагает предоставление Украине гарантии безопасности, передает ТАСС.

    По его словам, Зеленский, говоря о соглашении о гарантиях безопасности, сослался на статью 5 договора НАТО. «То есть речь идет о схожих гарантиях безопасности для Украины», – заявил Мерц.

    При этом США политически, а затем и юридически готова взять на себя обязательства по гарантиям безопасности Украине.

    Глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас признала, что вопрос членства Украины в НАТО больше не обсуждается.

    Зеленский сообщил, что власти на Украине готовы рассмотреть отказ от претензий на вступление в НАТО ради надежных гарантий безопасности от США и Европы.

    Политолог Станислав Ткаченко отметил, что Зеленский с помощью темы членства в НАТО инициирует с США заведомо неприемлемые условия для диалога.

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Россия выразит резкие возражения при появлении в новом плане по урегулированию конфликта на Украине неприемлемых для Москвы условий.



    16 декабря 2025, 06:51 • Новости дня
    Трамп: Украина потеряла территорию
    @ Will Oliver/Pool/CNP/Global Look Press

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина потеряла территорию.

    Отвечая на вопрос о территориальных проблемах в урегулировании украинского конфликта, президент США Дональд Трамп заявил, что Украина уже потеряла территорию.

    «Ну, они уже потеряли эту территорию, если честно, то территория утрачена», - сказал Трамп.

    Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин готов обсуждать мирное урегулирование на Украине, однако делать прогнозы о сроках завершения конфликта пока невозможно, подчеркнул

    16 декабря 2025, 00:10 • Новости дня
    Переводчица Зеленского назвала войска НАТО «трупами»

    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    На совместной пресс-конференции Владимира Зеленского и канцлера ФРГ произошел курьезный случай из-за неверного перевода вопроса украинскому лидеру.

    Во время совместной пресс-конференции Владимира Зеленского с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине переводчица допустила ошибку. Она назвала военнослужащих стран НАТО и Евросоюза «трупами», передает ТАСС.

    «Можно ли себе представить, что трупы НАТО или ЕС будут обеспечивать [перемирие]?» – перевела она с немецкого на украинский язык вопрос, адресованный Зеленскому.

    В ответ Владимир Зеленский, сдерживая смех, отметил, что, вероятно, были ошибки в переводе. Он добавил, что, по его мнению, украиноязычные люди поняли, о чем идет речь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский перепутал даты освобождения Одессы от немецко-фашистских захватчиков.

    Глава ГУР минобороны Украины Кирилл Буданов по ошибке заявил о переносе боев на территорию России.

    Мэр Киева Виталий Кличко оговорился о приближении Украины к NATO «так близко, как никогда». Украинский телеканал по ошибке показал карту России с Крымом.

    15 декабря 2025, 22:56 • Новости дня
    ЕС призвал к созданию «многонациональных сил» Украины

    @ HANNIBAL HANSCHKE/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Гарантии безопасности для Киева должны предусматривать создание возглавляемых Европой многонациональных сил Украины, следует из совместного заявления лидеров стран ЕС.

    В совместном заявлении глав Германии, Дании, Италии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Финляндии, Франции, Швеции, а также премьер-министра Великобритании и председателей Еврокомиссии и Евросовета говорится, что гарантии Киеву могут предоставить созданные многонациональные силы для Украины, которые будут состоять из заинтересованных стран, передает ТАСС.

    В ЕС отметили, что упомянутые силы должны быть сформированы «коалицией желающих» и при поддержке США».

    Предполагается, что созданные «силы» будут помогать в восстановлении ВСУ, контролировать воздушное пространство Украины и в море, а также «проводить операции внутри Украины».

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ЕС и США готовы предоставить Украине гарантии безопасности, схожих с 5-й статьей НАТО.

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Россия выразит резкие возражения при появлении в новом плане по урегулированию конфликта на Украине неприемлемых для Москвы условий.

    15 декабря 2025, 21:48 • Новости дня
    Мерц назвал затраты Германии на военную помощь Киеву в 2026 году

    @ IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Германия с февраля 2022 года потратила на военную поддержку Украины 40 млрд и еще 36 млрд евро – на гражданскую помощь, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на германо-украинском экономическом форуме в Берлине.

    Как указал Мерц, Германия оказала Киеву поддержку с начала СВО в размере около 40 млрд евро. По его словам, ФРГ также выделила 36 млрд евро на гражданскую помощь», передает ТАСС.

    Мерц выразил надежду на то, что в следующем году страна сможет выделить Украине еще более «11 млрд евро на военную поддержку». На форуме он также объявил о немедленном выделении 170 млн евро для обеспечения энергоснабжения Украины.

    Ранее в понедельник на форуме министр экономики Катерина Райхе сообщила, что правительство ФРГ запустит новый механизм поддержки частных инвестиций на Украине общим объемом 45 млн евро.

    Ранее глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас сообщила, что в 2025 году Евросоюз выделил на поставки вооружений на Украину рекордную сумму с начала спецоперации – 27 млрд евро.

    Напомним, Совет ЕС одобрил выделение Киеву 2,3 млрд евро помощи.

    15 декабря 2025, 21:09 • Новости дня
    Украинские СМИ распространили фейки о взятии ВСУ сел у Купянска

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сведения украинских медиа о том, что ВСУ якобы установили контроль над тремя населенными пунктами под Купянском, а также над микрорайоном «Юбилейный» в самом городе, не соответствуют действительности.

    Источник в Объединенной группировке войск сообщил, что информация, распространяемая украинскими СМИ, о якобы взятии под контроль населенных пунктов Кондрашовка, Радьковка и Московка, расположенных на северо-западе и юго-западе от Купянска, а также микрорайона «Юбилейный» в самом городе, является ложной, передает РИА «Новости».

    Российские войска освободили Кондрашовку в Харьковской области в мае.

    16 декабря 2025, 17:34 • Новости дня
    @ Кадр из видео Минобороны РФ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны России распространило видео с российской подлодкой Черноморского флота.

    На кадрах, опубликованных в Telegram-канале телеканала «Звезда», видна подлодка, о якобы уничтожении которой заявляли спецслужбы Украины, стоящая целой в бухте Новороссийской военно-морской базы.

    Начальник пресс-службы Черноморского флота капитан первого ранга Алексей Рулев отметил, что ни один корабль или подводная лодка Черноморского флота, а также их экипажи, не получили повреждений и несут службу в штатном режиме.

    Ранее Минобороны опровергло сообщения СБУ о якобы «уничтожении» российской подлодки.

    16 декабря 2025, 14:51 • Новости дня
    США назвали предложенные Киеву гарантии безопасности «платиновым стандартом»

    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американские чиновники назвали предлагаемые Украине гарантии безопасности «платиновым стандартом», пишет The Telegraph.

    В материале The Telegraph уточняется, что Киеву не предложат лучших условий, если он не согласится на внесение уступок в рамках мирного урегулирования, передает ТАСС.

    Суть соглашения заключается в обеспечении прочных гарантий безопасности, схожих с пятой статьей Североатлантического договора, а также в создании устойчивого механизма сдерживания за счет численности вооруженных сил и вооружения, пишет газета.

    Чиновники, на которых ссылается издание, подчеркнули, что столь высокий уровень гарантий будет предоставлен только при согласии Украины на условия, предусмотренные проектом мирного соглашения. По данным источников издания, между Россией и Украиной уже согласовано около 90% положений этого проекта, однако по вопросу территориальных уступок договоренности пока отсутствуют.

    Напомним, ЕС и США договорились предоставить Украине схожие с 5-й статьей НАТО гарантии.

    16 декабря 2025, 10:12 • Новости дня
    ФСБ предотвратила подрыв нефтепровода «Дружба» в Липецкой области
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Группа несовершеннолетних собиралась по заданию спецслужб киевского режима подорвать самодельную бобу на нефтепроводе «Дружба» в Липецкой области, эту попытку предотвратили, сообщили в Центре общественных связей ФСБ и официальный представитель СК России Светлана Петренко.

    Задержанные планировали с использованием самодельной бомбы совершить диверсию на наземном участке нефтепроводопровода «Транснефть-Дружба» в Лебедянском районе региона, сообщили в ФСБ, передает РИА «Новости».

    Подозреваемыми оказались подростки в возрасте от 14 до 17 лет.

    Они, согласно версии следствия, в октябре вступили в контакт с сотрудником украинских спецслужб через Telegram, сказала Петренко, сообщает ТАСС.

     Им предложили за денежное вознаграждение выполнять поджоги транспортной и энергетической инфраструктуры, а позже они получили координаты тайника с самодельным взрывным устройством для атаки на нефтепровод.

    Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к диверсии.

    Ранее ФСБ на Кубани предотвратила попытку поджога поездов, ее организовали по заданию спецслужб киевского режима. У задержанного нашли канистру с бензином.

    16 декабря 2025, 12:45 • Новости дня
    Российские войска освободили Новоплатоновку в Харьковской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Запад» освободили Новоплатоновку в Харьковской области, сообщили в Минобороны.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии около Благодатовки, Подолов, Шийковки, Глушковки, Купянска-Узлового Харьковской области и Краснлого Лимана в Донецкой народной республике (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили более 220 военнослужащих и четыре бронемашины. Уничтожены три артиллерийских орудия, станция РЭБ и три склада с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны возле Новой Сечи, Кондратовки и Мирополья Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям трех механизированных бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии рядом с Першотравневым, Барановкой, Нестерным, Волчанскими Хуторами и Приморским.

    Противник потерял свыше 250 военнослужащих, боевую машину РСЗО «Град», артиллерийское орудие, израильскую радиолокационную станцию RADA, станцию РЭБ и три склада матсредств.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии в районах Маяков, Алексеево-Дружковки, Степановки, Славянска, Петровского, Константиновки и Краматорска ДНР.

    При этом противник потерял до 200 военнослужащих, четыре бронемашины, три артиллерийских орудия и пять складов матсредств, перечислили в оборонном ведомстве.

    В то же время подразделения группировки «Центр» продолжали уничтожение окруженного противника в микрорайонах Восточный и Западный Димитрова и освободили 120 зданий.

    Продолжается зачистка Светлого и Гришино в ДНР от разрозненных формирований ВСУ.

    В районе Родинского отражены две атаки подразделений 425-го штурмового полка «Скала» ВСУ, пытавшихся вернуть утраченные позиции. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, двух пехотных бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии у Светлого, Торецкого, Белицкого, Шевченко ДНР и Новопавловки Днепропетровской области, отчитались в Минобороны.

    Потери противника составили свыше 505 военнослужащих, четыре бронемашины, включая американский бронетранспортер М113, боевая машина РСЗО «Град» и десять артиллерийских орудий.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны поблизости от Андреевки, Великомихайловки Днепропетровской области, Гуляй-Поля и Косовцево Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли более 295 военнослужащих, два танка, две бронемашины, три орудия полевой артиллерии и два склада матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Песчаное в Днепропетровской области.

    За день до этого они освободили Варваровку в Запорожской области

    Российские войска за прошлую неделю освободили восемь населенных пунктов в зоне СВО.

    16 декабря 2025, 14:42 • Новости дня
    Киркоров отреагировал на объявление его в розыск на Украине

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Певец Филипп Киркоров заявил, что служба безопасности Украины, объявившая его в розыск, пытается создать информационный повод с его помощью.

    «Все знают, где меня искать. Я в своей стране – в России. Видимо, СБУ за неимением других информационных поводов, решили пошуметь с использованием моего громкого имени», – сказал певец ТАСС.

    Он предположил, что это говорит об отсутствии других инфоповодов у СБУ. Также артист пояснил, что «в украинские регионы» не ездил уже давно, а поездки в российские регионы планирует продолжать и дальше.

    Напомним, СБУ объявила в розыск Киркорова, на Украине ему заочно предъявили обвинение в связи с выступлениями в Крыму и ДНР.

    16 декабря 2025, 13:57 • Новости дня
    Финляндия призналась в отсутствии «плана Б» для финансирования Украины
    @ KIMMO BRANDT/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские страны рассматривают передачу замороженных российских средств Украине как единственный возможный источник масштабной поддержки, других вариантов для помощи Киеву нет, сообщил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в интервью Financial Times (FT).

    Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в интервью Financial Times заявил, что у Евросоюза нет иных вариантов помощи Украине, кроме конфискации российских активов, передает «Газета.Ru».

    На вопрос о судьбе Украины без так называемого «репарационного кредита» за счет средств России, Орпо ответил: «Я не хочу об этом думать. Потому что у нас нет других вариантов».

    Ранее власти Бельгии отвергли последнее предложение послов ЕС по согласованию экспроприации российских активов. Брюссель заявил о необходимости дополнительных гарантий из-за риска ответных мер со стороны Москвы.

    Глава европейской дипслужбы Кая Каллас заявила о растущих трудностях в согласовании данной меры для финансирования Украины.

    Дипломаты Евросоюза утвердили письменную процедуру долгосрочного замораживания российских активов вместо продления на каждые полгода.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал попытки изъятия российских активов посягательством на систему резервов США.

    Между тем, исковое заявление от Центрального банка РФ к Euroclear Bank S.A./N.V. на сумму 18,1 трлн рублей поступило в Арбитражный суд Москвы 12 декабря 2025 года.

    США назвали предложенные Киеву гарантии безопасности «платиновым стандартом»
    Финляндия призналась в отсутствии «плана Б» для финансирования Украины
    Захарова в стихах высмеяла потасовку в Верховной раде
    Названа средняя максимальная ставка по вкладам в рублях в декабре
    Киркоров отреагировал на объявление его в розыск на Украине
    Возивший снаряды в зоне СВО ослик Жорик переехал в Московский зоопарк
    «Москвич» запустил производство новых кроссоверов М70 и М90

    • Зеленский принял решение. Придется продолжать

      По итогам консультаций между Украиной, США и Евросоюзом стали окончательно ясны перспективы мирного урегулирования и договора между Москвой и Киевом. Владимир Зеленский свой выбор сделал, пускай пеняет на себя.

    • Любая власть Британии будет русофобской

      Лидер британской Партии реформ Найджел Фарадж перешел на сторону русофобов и теперь угрожает России, как обычный британский политик. В частности, он назвал американские условия мира для Украины неприемлемыми. Фараджа подменили?

    • Зеленский спрячется от Трампа за народ

      Владимир Зеленский заявил, что вопрос о передаче России пока еще контролируемых ВСУ территорий можно решить только на референдуме, поскольку этого требует конституция Украины. Второй вопрос, по которому он отверг любые компромиссы с Москвой, это принадлежность Запорожской АЭС. На что он рассчитывает?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Минимальный размер оплаты труда в 2026 году: изменения, на что повлияет

      Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) имеет прямое отношение к размерам зарплат миллионов россиян, прежде всего бюджетников. Какую величину составляет МРОТ в 2026 году, как он связан с прожиточным минимумом и что делать, если заработная оплата оказывается ниже МРОТ?

    • Поверка газового счетчика на дому в 2025-2026 годах: стоимость, сроки и порядок проведения

      Бытовое газовое оборудование, установленное в жилых домах и квартирах, необходимо регулярно проверять, в частности проводить поверку газовых счетчиков. Рассказываем о том, как происходит данная процедура, кто ее проводит и во сколько она обойдется.

    • Бесплатные лекарства и льготные препараты: как получить в 2026 году

      Российское законодательство гарантирует отдельным категориям граждан право на бесплатное или льготное лекарственное обеспечение. Порядок получения препаратов регулируется федеральными и региональными нормативными актами, а перечень доступных лекарств ежегодно обновляется. Какие категории граждан могут получать лекарства бесплатно, а кому положена 50-процентная скидка?

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации