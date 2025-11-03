Bloomberg сообщил о поставке Британией новых крылатых ракет Киеву

Россия прекратила действие энергетического соглашения с Финляндией по Вуоксе

Tекст: Тимур Шайдуллин

Правительство России прекратило действие статей 3 и 4 Соглашения между Советским Союзом и Финляндией об энергетическом использовании участка реки Вуокса, управляемого Светогорской и Иматра ГЭС, передает РИА «Новости».

В документе поясняется, что решение принято на основании статьи 37 Федерального закона «О международных договорах Российской Федерации». Соглашение между СССР и Финляндией было подписано 12 июля 1972 года в Хельсинки.

Мишустин также поручил МИДу России уведомить Финляндию о том, что в связи с односторонним прекращением закупок российской электроэнергии с 4 апреля 2022 года, Москва более не обязана осуществлять компенсационные поставки энергии в рамках договора.

