Прогресс и партнерство с ИИ во имя развития было возможным. Технически достижимым. Но это структурно заблокировано теми, кто контролирует платформы. Решённая проблема не приносит прибыли. А человек, который платит за иллюзию присутствия вместо реального решения – приносит.2 комментария
Bloomberg сообщил о поставке Британией новых крылатых ракет Киеву
Великобритания передала Украине новые крылатые ракеты Storm Shadow, чтобы Киев мог продолжить удары по целям на российской территории, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Правительство Британии поставило Украине дополнительные крылатые ракеты класса «воздух – земля» Storm Shadow, чтобы поддержать украинские удары по объектам на территории России, передает ТАСС. По информации источников Bloomberg, поставка осуществилась на фоне беспокойства Лондона из-за отказа Дональда Трампа предоставить Киеву ракеты дальнего действия Tomahawk.
Британские власти приняли это решение, стремясь обеспечить ВСУ необходимыми боеприпасами накануне зимних боевых действий. Агентство отмечает, что Министерство обороны Британии официально не раскрывает подробности о новых поставках Storm Shadow Украине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, британские ракеты Storm Shadow оказались бесполезны для Киева без разведданных США. Командир «Панциря-С» спас комиссию МАГАТЭ от обстрела системами HIMARS и ракетами Storm Shadow. Украина атаковала комбинат в Ростовской области ракетами ATACMS и Storm Shadow.