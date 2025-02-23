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Командир «Панциря-С» спас комиссию МАГАТЭ от обстрела HIMARS и Storm Shadow
Командир дивизиона «Панцирь-С» награжден орденом Мужества за защиту комиссии МАГАТЭ от обстрела
Командир дивизиона ЗРПК «Панцирь-С» Анатолий получил орден Мужества за успешную защиту объекта комиссии МАГАТЭ от обстрела украинской армии с использованием снарядов HIMARS и ракет Storm Shadow, сообщили в Минобороны РФ.
Минобороны рассказало о награждении командира дивизиона ЗРПК «Панцирь-С» Анатолия орденом Мужества за успешное отражение массированного обстрела объекта с комиссией МАГАТЭ. В военном ведомстве уточнили, что объект подвергся атаке с использованием снарядов HIMARS и ракет Storm Shadow, передает ТАСС.
Анатолий, кроме ордена Мужества, отмечен медалью «За отвагу» и представлен к медали Суворова. Он активно защищает небо в самых горячих точках специальной военной операции. Командир заявил, что его дивизион сейчас прикрывает лугано-донецкое направление, охраняя ключевые объекты инфраструктуры, такие как электростанции и командные пункты.
Анатолий отметил надежность и маневренность ЗРПК «Панцирь-С», подчеркивая, что машина практически обладает искусственным интеллектом. Она помогает быстро определять приоритетные цели для обстрела, что значительно облегчает работу расчетов. Он добавил, что благодаря этому, уничтожение такой машины является затруднительным.
По данным Минобороны, расчет ЗРПК «Панцирь-С» круглосуточно несет боевое дежурство в зоне проведения специальной военной операции.
Ранее вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщил, что зенитный комплекс «Панцирь» в рамках модернизации получит лазерное оружие.
Напомним, президент РФ Владимир Путин в День Героев Отечества вручил медали «Золотая Звезда» Героям России. Награды были удостоены как офицеры, так и рядовые бойцы, проявившие мужество и отвагу в зоне специальной военной операции. Двое военных были удостоены награды посмертно.