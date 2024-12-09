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    5 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Призрак Османской империи пришел в Сирию

    Мы обычно говорим о геополитической ситуации в связи с совокупным Западом (США, Британией, Германией) и Востоком – арабским миром, Индией и Китаем. Но тень Османской империи на наших глазах встает во весь рост – например, в Сирии.

    4 комментария
    Александр Коц Александр Коц Не буду горевать по Сирии больше, чем по Херсону или Киеву

    Россия никогда и не брала на себя обязательства воевать за Сирию. Против террористических группировок, в которых были и наши сограждане – да. Но не за сирийцев. И не вместо них.

    33 комментария
    9 декабря 2024, 17:35 • Общество

    От рядового до подполковника: Герои России получили в Кремле награды за подвиги

    Путин в День Героев Отечества вручил медали «Золотая Звезда» Героям России

    От рядового до подполковника: Герои России получили в Кремле награды за подвиги
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в День Героев Отечества вручил медали «Золотая Звезда» Героям России. Награды были удостоены как офицеры, так и рядовые бойцы, проявившие мужество и отвагу в зоне специальной военной операции. Двое военных были удостоены награды посмертно.

    В торжественном мероприятии в качестве гостей приняли участие более 300 военных и гражданских, которые проявили особое мужество. Также среди гостей присутствовали Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, кавалеры ордена Святого Георгия и граждане, награжденные тремя и более орденами Мужества, из них более 120 человек – участники СВО.

    Медаль «Золотая Звезда» вручается гражданам, удостоенным звания Герой России. Посмертно этого звания были удостоены доброволец Владимир Гавриленко, а также старший лейтенант Михаил Избакиев.

    Награды в Кремле из рук президента России получили: подполковник Ренат Акберов, рядовой Алексей Асылханов, лейтенант Василий Дяк, капитан Валерий Енин, прапорщик Артем Прохода, лейтенант Денис Распопов, майор Сергей Селиванов и депутат Государственной думы, первый заместитель председателя Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Дмитрий Саблин.

    Старший лейтенант Михаил Избакиев (награжден посмертно)

    Избакиев действовал в составе разведотряда, обеспечивая наступление российских войск на разных тактических направлениях. Он неоднократно обнаруживал и передавал данные о противнике, корректировал огонь авиации и артиллерии. Во время одной из операций Михаил сумел вскрыть действия диверсионно-разведывательной группы противника и обнаружил замаскированные позиции вражеской артиллерии. Он передал эти данные на командный пункт и скорректировал артиллерийский удар, который уничтожил два орудия и большую часть группы противника.

    Позднее, вступив в бой с противником, Избакиев был вынужден отступить, поскольку его группа оказалась под огнем превосходящих сил. Он взял пулемет раненого товарища и прикрывал отход группы, проявляя мужество и героизм. Михаил смог подавить два вражеских минометных расчета, но был тяжело ранен вражеским гранатометом. Несмотря на ранения, старший лейтенант продолжал вести бой, что позволило его группе отойти на безопасное расстояние. Уже двигаясь к своим, Избакиев получил множественные ранения от разорвавшегося рядом гранатометного снаряда и погиб.

    Рядовой Алексей Асылханов

    Находясь на позиции, рядовой Асылханов обнаружил движение нескольких штурмовых групп противника в направлении района расположения российских войск. Передав на командный пункт информацию о местонахождении украинских боевиков, Алексей скорректировал артиллерийский удар, в результате которого были уничтожены танк, два БМП и более 20 вражеских пехотинцев.

    Позднее Алексей вновь обнаружил скрытное выдвижение сил врага в направлении опорного пункта российских войск. Он передал информацию на позиции ВС РФ и, несмотря на численное превосходство врага, вступил в стрелковый бой, сумев задержать противника до прибытия подкрепления. Всего за время проведения СВО благодаря мужеству и отваге рядовой Асылханов уничтожил 15 танков, 50 ББМ и большое количество боевиков.

    Прапорщик Артем Прохода

    Во время штурма опорного пункта противника на важном тактическом направлении прапорщик Артем Прохода одним из первых вступил в бой. Опорный пункт перешел под контроль российских военнослужащих, однако штурмовая группа оказалась отрезанной от основных сил.

    Под постоянным вражеским огнем группа Проходы удерживала позиции, успешно отражая атаки и не позволяя противнику перейти в наступление. Артем грамотно руководил подчиненными, осуществлял корректировку артиллерийского огня, благодаря чему противник нес потери еще на подступах к позициям, удерживаемых российскими бойцами.

    Когда основные силы прорвали блокаду и отбросили врага, группа Проходы взяла штурмом следующий опорный пункт. Действуя в авангарде, прапорщик первым ворвался на позиции противника.

    Смелость и самоотверженность прапорщика Артема Проходы позволили остановить продвижение врага, а командованию российской бригады дало возможность перебросить резервы и перейти в контратаку, что обеспечило успех дальнейших наступательных действий.

    Лейтенант Денис Распопов

    Экипаж танка под командованием Распопова эффективно выполнил задачи по уничтожению вражеской техники и живой силы во время наступления российских подразделений. Танкисты преодолели минно-взрывные заграждения, оборудованные украинскими боевиками, и заняли выгодную позицию для прикрытия штурмовых групп.

    С выгодной позиции танк вел огонь с закрытой огневой точки, уничтожив вражеский БТР, минометный расчет и более 10 боевиков. Эти действия создали брешь в оборонительных порядках противника, что позволило продвинуться штурмовым подразделениям. Во время прикрытия штурмовиков танк был атакован противотанковой управляемой ракетой. Экипаж получил ранения, но лейтенант Распопов оперативно эвакуировал своих товарищей и оказал им первую помощь, чем спас их жизни. Укрывшись в воронке от разрыва снаряда, танкисты вели бой с противником до прихода подкрепления.

    По итогам боя противник понес значительные потери – он потерял танк, три БТР, три боевые бронированные машины, два автомобиля, минометный расчет, склад с боеприпасами и большое количество живой силы. Смелые действия лейтенанта Распопова и его экипажа позволили российским войскам выбить противника с важных рубежей и закрепиться на них.

    Капитан Валерий Енин

    Подразделение российских войск под командованием капитана Валерия Енина выполняло стратегически важную задачу по взятию под контроль господствующей высоты. Оценив обстановку, Енин скрытно подобрался к вражескому окопу и вступил в бой с врагами. В результате российские штурмовики зачистили опорный пункт, который обороняли более 20 вражеских бойцов.

    После захвата высоты старший лейтенант организовал ее оборону. Противник попытался вернуть утраченные позиции, атакуя российские войска ударными дронами, из-за чего несколько военнослужащих получили ранения. Капитан Енин оказал пострадавшим помощь, организовал их эвакуацию и сам продолжил отражать атаки, несмотря на осколочное ранение руки. За это время Енин лично уничтожил два дрона и более 10 боевиков.

    Смелость и решительность действий старшего лейтенанта Валерия Енина, а также мужество его подчиненных позволили удержать господствующую высоту. Это содействовало успешному наступлению российских войск и закреплению на новых рубежах.

    Майор Сергей Селиванов

    Штурмовой отряд под командованием майора Сергея Селиванова выполнял задачу по захвату опорного пункта противника. Оценив обстановку, майор Селиванов во главе группы из трех человек скрытно подобрался к вражеским позициям и бросил гранату, уничтожив пятерых боевиков.

    Закрепившись на позиции, штурмовой отряд удерживал ее под непрекращающимся огнем противника в течение нескольких суток, отражая все атаки. Смелая и тактически грамотная работа майора Селиванова позволила удержать позиции до прибытия основных сил. Всего за время боевых действий под его командованием было взято восемь опорных пунктов, уничтожена бронированная техника и множество боевиков.

    Эпоха новых героев

    Россия сегодня живет в эпоху новых героев, считает член СПЧ Александр Малькевич. «Наши современники, бойцы СВО, достойно продолжают традиции мужества и отваги. Они демонстрируют пример верности Родине, готовности защищать ее в самых сложных условиях. Их действия вдохновляют молодое поколение, формируют преемственность и укрепляют веру в то, что Россия способна преодолеть любые испытания, опираясь на силу своего народа», – говорит спикер.

    По его словам, если раньше День героев Отечества в нашем обществе ассоциировался с победами прошлого, то теперь мы живем в эпоху героев настоящего. «В нашей стране было и есть огромное количество по-настоящему мужественных людей, готовых служить на благо страны и жертвовать собой ради других», – подчеркнул Малькевич.

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