Комплекс ПВО «Панцирь» решили оснастить лазерным оружием

Мантуров анонсировал лазерное оружие для комплекса «Панцирь»

Tекст: Ольга Иванова

Мантуров заявил, что зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь» скоро будет оснащен лазерным комплексом в рамках модернизации. «Сегодня работа ведется по лазерному комплексу, который в том числе будет использоваться на «Панцирях» в ближайшее время», – отметил он на выставке IDEX-2025, передает РИА «Новости».

Мантуров подчеркнул, что «Панцирь» активно применяется Вооруженными силами России, но также существует значительный портфель заказов от других стран. Комплекс постоянно модернизируется: недавно он получил мини-ракеты для борьбы с дронами, что позволило избежать использования более дорогих традиционных зенитных управляемых ракет. Это нововведение привлекло дополнительный интерес со стороны иностранных заказчиков.

Выставка IDEX-2025 проходит в Абу-Даби с 17 по 21 февраля и является одной из крупнейших международных выставок вооружений, где страны демонстрируют достижения в области военной технологии.

Ранее экспортная версия модернизированного танка Т-90МС была впервые представлена за рубежом на международной выставке IDEX 2025 в Абу-Даби, где Россия показала множество новинок.