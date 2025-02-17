Джордано Бруно – настоящее лицо нашего века, идеальное его выражение. Странно, что он не стал иконой современных европейских левых. Хотя не факт, что большинство из них вообще знают, кто это.10 комментариев
Комплекс ПВО «Панцирь» решили оснастить лазерным оружием
Мантуров анонсировал лазерное оружие для комплекса «Панцирь»
Зенитный комплекс «Панцирь» в рамках модернизации получит лазерное оружие, сообщил вице-премьер РФ Денис Мантуров на выставке IDEX-2025 в Абу-Даби, что привлечет дополнительное внимание иностранных заказчиков.
Мантуров заявил, что зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь» скоро будет оснащен лазерным комплексом в рамках модернизации. «Сегодня работа ведется по лазерному комплексу, который в том числе будет использоваться на «Панцирях» в ближайшее время», – отметил он на выставке IDEX-2025, передает РИА «Новости».
Мантуров подчеркнул, что «Панцирь» активно применяется Вооруженными силами России, но также существует значительный портфель заказов от других стран. Комплекс постоянно модернизируется: недавно он получил мини-ракеты для борьбы с дронами, что позволило избежать использования более дорогих традиционных зенитных управляемых ракет. Это нововведение привлекло дополнительный интерес со стороны иностранных заказчиков.
Выставка IDEX-2025 проходит в Абу-Даби с 17 по 21 февраля и является одной из крупнейших международных выставок вооружений, где страны демонстрируют достижения в области военной технологии.
Ранее экспортная версия модернизированного танка Т-90МС была впервые представлена за рубежом на международной выставке IDEX 2025 в Абу-Даби, где Россия показала множество новинок.