Сериал «Марик» – это вам не прямолинейная пропагандистская «упрощенка» «для своих». Это настоящее большое кино. Егор Бероев снял сериал, где всё происходит так, как оно уже есть.0 комментариев
Пожар в здании Театра на Юго-Западе в Москве ликвидировали
Спасатели ликвидировали пожар в здании Театра на Юго-Западе в Москве
Пожар в здании Театра на Юго-Западе в Москве полностью ликвидирован, все находившиеся внутри люди успешно эвакуированы.
Пожар в здании Театра на Юго-Западе в Москве ликвидирован, передает РИА «Новости».
«Да, уже потушили, сейчас проводим проветривание здания», – сказал сотрудник МЧС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в пристройке к зданию Театра на Юго-Западе произошел пожар.
В субботу возгорание в реконструируемом административном здании санатория «Узкое» локализовали на площади 800 кв. метров.
При тушении пожара в санатории двое спасателей получили травмы из-за обрушения конструкций здания.