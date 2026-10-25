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Подозреваемый в нападении на мать Вучича задержан в Белграде
Правоохранительные органы Сербии задержали 28-летнего мужчину по подозрению в нападении на мать бывшего президента страны Александра Вучича Ангелину, сообщает Первая основная прокуратура Белграда.
Мужчина по запросу прокуратуры задержан на срок до 48 часов Белграда. Задержанный подозревается в совершении уголовного преступления – разбоя. В указанный срок он будет доставлен в прокуратуру для допроса, передает Tanjug.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье сообщалось, что группа протестующих напала на мать Вучича в день проведения внеочередных парламентских выборов.
«Начали кричать на нее и разорвали пакеты с продуктами, которые она несла с рынка», – сообщили в правящей Сербской прогрессивной партии.
Голосование на досрочных выборах в Скупщину в Сербии завершилось, показав рекордную явку избирателей.