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Словацкая правительственная делегация прибыла в Москву
Глава МИД Словакии Бланар с правительственной делегацией прибыл в Москву
Министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар во главе официальной правительственной делегации прибыл в Москву на заседание межправительственной комиссии, сообщают информационные агентства.
Словацкую делегацию встретил заместитель министра науки и высшего образования России Константин Могилевский, передает ТАСС.
В понедельник в Москве пройдет 22-е заседание российско-словацкой межправительственной комиссии, российскую часть которой возглавляет министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.
На заседании стороны планируют обсудить развитие сотрудничества в сферах энергетики, сельского хозяйства, охраны окружающей среды и культуры.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье вице-спикер Национального совета Словакии Тибор Гашпар сообщил о возобновлении работы российско-словацкой межправительственной комиссии по экономическому, научному и техническому сотрудничеству в Москве.
В четверг хорватский портал Advance заявил о завершении периода табу на экономический диалог Евросоюза с Россией на примере восстановления сотрудничества со Словакией.
В среду Министерство иностранных дел Словакии объявило о проведении в Москве первого с 2021 года заседания двусторонней межправительственной комиссии с Россией.