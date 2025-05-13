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Журналист Троицкий получил штраф за нарушение закона об иноагентах
Таганский районный суд Москвы признал журналиста и музыкального критика Артемия Троицкого* (признан иноагентом в России) виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента.
В пресс-службе суда пояснили: «Постановлением Таганского районного суда города Москвы Троицкий Артемий* Кивович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента)», передает ТАСС.
Суд назначил Троицкому штраф в размере 45 тыс. рублей. Троицкий внесен в реестр иноагентов в 2024 году за антироссийские высказывания.
Артемий Троицкий* известен как журналист, музыкальный критик, теле- и радиоведущий, а также пропагандист рок-музыки в СССР.
Ранее актер Семен Трескунов, внесенный в реестр иноагентов в марте 2024 года, получил второй административный штраф за отсутствие специальной маркировки в интернет-публикациях.
В марте Таганский суд Москвы вновь наложил штраф в 45 тыс. рублей на писателя Бориса Акунина (иноагент, внесен в список террористов и экстремистов) за распространение материалов без указания статуса иноагента.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом