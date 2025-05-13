Актера Трескунова повторно оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента

Tекст: Мария Иванова

Признанный иностранным агентом актер Семен Трескунов повторно оштрафован за отсутствие маркировки иноагента в интернет-публикациях, передает РИА «Новости». В Таганском суде Москвы сообщили, что он признан виновным по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ, ему назначен штраф в размере 45 тыс. рублей.

Ранее суд уже назначал Трескунову административный штраф – тогда сумма составила 40 тыс. рублей также за отсутствие необходимой маркировки иностранного агента в размещенных материалах.

Актер был внесен в реестр иноагентов в марте 2024 года. По информации Минюста, причиной стали его высказывания против спецоперации на Украине и распространение недостоверных данных о деятельности российских властей, а также сотрудничество с источником, включенным в реестр иноагентов.

Сейчас Трескунов проживает за пределами России.