  • Новость часаМинобороны сообщило о перехвате шести дронов ВСУ у Курской АЭС
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    Украина атаковала мирные переговоры беспилотниками
    Минтранс предложил квалифицировать пользователей электросамокатов как водителей
    Стало известно об освобождении промзоны в Судже
    Карлсон отказался считать Украину суверенным государством
    Кремль сообщил о заблаговременной подготовке России к атаке беспилотников
    Российские войска освободили поселок Горького в ДНР
    Российские войска за сутки освободили 12 населенных пунктов Курской области
    Названо число отказавшихся от аборта в 2024 году россиянок
    В Сургуте пес порвал ребенку правую ногу
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Москва и Вашингтон уже решили, кто заплатит за украинскую авантюру

    Форма и содержание, в которую будут упакованы европейские репарации в пользу России, еще слишком расплывчаты. Но тот факт, что Москва и Вашингтон одинаково видят то, кто и как должен заплатить за авантюру по взлому России, уже можно считать серьезным прогрессом.

    13 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Смертная казнь не победит преступность

    Люди выработали сложные системы различных юридических тонкостей – состязательный процесс, защиту прав обвиняемых и все остальное – совсем не для того, чтобы помочь преступникам, а чтобы по возможности вывести из-под удара невиновных. Отказ от смертной казни – это тоже мера защиты законопослушных граждан.

    31 комментарий
    Андрей Полонский Андрей Полонский Не возвращаться на Запад, не идти на Восток

    В мировом противостоянии бок о бок с нами могут быть только «люди Севера». У таких прекрасных, обаятельных и временами непостижимых «людей Юга», которые и союзниками-то нашими ситуационно были лишь в рамках собственных прагматических интересов, тут просто нет точки опоры.

    13 комментариев
    11 марта 2025, 16:02 • Новости дня

    Акунина вновь оштрафовали за нарушение правил иноагента

    Суд Москвы оштрафовал Бориса Акунина за распространение материалов без указания статуса

    Tекст: Денис Тельманов

    Таганский суд Москвы вновь наложил штраф в 45 тыс. рублей на писателя Бориса Акунина за распространение материалов без указания статуса иноагента, что нарушает российское законодательство.

    Таганский суд Москвы наложил административный штраф в 45 тыс. рублей на писателя Бориса Акунина, сообщает ТАСС. Настоящее имя писателя – Григорий Чхартишвили, он признан в России иностранным агентом и внесен в перечень террористов и экстремистов.

    Суд признал Чхартишвили виновным по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ за производство и распространение материалов иностранным агентом без соответствующих указаний в интернете. За это нарушение ему назначен штраф в 45 тыс. рублей.

    Согласно материалам дела, Акунин допустил распространение около пяти материалов в ноябре прошлого года, не указав свой статус иноагента. В феврале прошлого года Басманный суд Москвы заочно арестовал его по другим обвинениям, включая публичные призывы к терроризму и распространение ложной информации о Вооруженных силах РФ. Акунин объявлен в международный розыск и может получить до 10 лет лишения свободы по данным обвинениям.

    Писатель проживает в Лондоне с 2014 года. Росфинмониторинг 18 декабря 2023 года включил его в реестр террористов и экстремистов, а 12 января 2024 года Минюст РФ внес его в реестр иноагентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре 2024 года Таганский суд Москвы также оштрафовал писателя Бориса Акунина на 45 тыс. рублей за нарушение порядка деятельности иноагента, судебные приставы взыскали штраф.

    Кроме того, доступ к сайту BAbook, созданному Акуниным, был ограничен на территории России, как следует из данных сервиса Роскомнадзора. Помимо этого, суд в Басманном районе Москвы наложил арест на счета и имущество супруги Бориса Акунина Эрики Чхартишвили.

    10 марта 2025, 20:28 • Новости дня
    Хинштейн: Погибшего Героя России Чебнева увековечат в Малой Локне и Курчатове
    Хинштейн: Погибшего Героя России Чебнева увековечат в Малой Локне и Курчатове
    @ Правительство Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    В селе Малая Локня и городе Курчатов будет увековечена память о Герое России Сергее Чебневе с позывным Отмель, который погиб в боях в Курской области в августе, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.

    В сообщении в своем Telegram-канале он отметил: «Увековечим имя героя и в Малой Локне, где совершен подвиг ценою жизни, и в Курчатове – куда не допустил врага».

    Напомним, в Малой Локне в Курской области под завалами у здания женской колонии обнаружили и извлекли тело Героя России Сергея Чебнева с позывным «Отмель», погибшего в августе.

     Ранее президент России Владимир Путин встретился с Ольгой Чебневой и вручил ей орден «Золотая звезда», который ее муж Сергей Чебнев получил посмертно за героические действия при обороне населенного пункта Малая Локня в Курской области в августе прошлого года.

    На протяжении 12 дней подполковник командовал личным составом трех полков, сдерживая наступление подразделений ВСУ с целью удержания важного плацдарма вблизи города Суджа, куда вторглись подразделения ВСУ.

    18 августа, чтобы не дать десанту противника закрепиться в тылу подразделений, Чебнев лично возглавил контратаку штурмовой группы. Его группа попала под удары минометов и дрона-камикадзе, в бою Чебнев получил смертельные ранения. Отвага бойцов и грамотные действия Чебнева задержали наступление частей ВСУ к Курской АЭС, обеспечив возможность ВС РФ перебросить резервы.


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    10 марта 2025, 20:04 • Новости дня
    Путин наградил Аллегрову орденом

    Ирина Аллегрова получила орден «За заслуги в культуре и искусстве» от Путина

    Путин наградил Аллегрову орденом
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин наградил певицу Ирину Аллегрову орденом «За заслуги в культуре и искусстве».

    Президент России Владимир Путин наградил Ирину Аллегрову орденом «За заслуги в культуре и искусстве» за ее вклад в развитие отечественной культуры. О награждении сообщает РИА «Новости», ссылаясь на указ, размещенный на сайте официального опубликования правовых актов.

    В документе указано, что певица была отмечена за вклад в развитие отечественной культуры и многолетнюю плодотворную деятельность.

    Формулировка указа гласит: «За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом "За заслуги в культуре и искусстве"... Аллегрову Ирину Александровну – артистку-вокалистку общества с ограниченной ответственностью "Бюро АРТиКУЛ", город Москва».

    Орден «За заслуги в культуре и искусстве» вручается лицам, проявившим выдающиеся достижения в области культуры и искусства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин вручил награды лауреатам президентской премии в области науки и инноваций для молодых ученых за 2024 год. Президент также вручил государственные награды выдающимся деятелям искусства, спорта и медицины, среди которых композиторы Александра Пахмутова и Игорь Крутой.

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    11 марта 2025, 10:22 • Видео
    Американцы дожимают Зеленского

    Во вторник в Саудовской Аравии пройдут переговоры американцев и украинцев о принципах урегулирования конфликта. Владимир Зеленский маячит где-то рядом в ожидании прорыва: у него есть план, с помощью которого он хочет вернуть поддержку США.

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    11 марта 2025, 10:38 • Новости дня
    Атаковавшие Москву дроны были оснащены металлическими шариками
    Атаковавшие Москву дроны были оснащены металлическими шариками
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Беспилотники ВСУ, атаковавшие Москву и Московскую область утром 11 марта, были оснащены поражающими элементами диаметром 7 мм.

    Атаковавшие Москву и Московскую область дроны оснащены поражающими элементами - металлическими шариками диаметром 7 мм, передает «Газета.Ru».

    Публикация канала сопровождается кадрами с пострадавшим, который рассказал, что дроны нанесли ему травмы.

    При уничтожении дрона силами ПВО взрывная волна выбила окна в квартире жителя подмосковного Сапроново, в результате чего мужчина получил ранения.

    У пострадавшего были посечены руки, а после происшествия он обнаружил поражающие элементы в своем жилище.

    Медики, прибывшие на место происшествия, обработали раны мужчины и извлекли кусок стекла из его кожи. Жизнь пострадавшего находится вне опасности.

    Напомним, при атаке дронов ВСУ в Подмосковье погиб человек и ранены 14 жителей. В ходе атаки беспилотников на Ленинский городской округ и Домодедово погиб один человек и трое пострадали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО России перехватили и уничтожили 337 украинских дронов, 91 из которых был сбит над Московской областью.

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    11 марта 2025, 09:29 • Новости дня
    Собянин: Отбита рекордная атака украинских беспилотников на Москву

    Собянин: Силы ПВО отбили рекордную атаку беспилотников на Москву

    Собянин: Отбита рекордная атака украинских беспилотников на Москву
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об успешной защите столицы силами ПВО от массированной атаки беспилотников ВСУ, в ходе которой были сбиты сотни вражеских аппаратов.

    В своем Telegram-канале он указал, что силы противовоздушной обороны отбили самую массированную атаку беспилотников на Москву. Мэр столицы отметил, что были сбиты сотни боевых беспилотников на различных рубежах.

    Собянин поблагодарил силы ПВО Воздушно-космических сил Министерства обороны за отличную работу, подчеркнув их профессионализм в защите столицы.

    Напомним, в Липецкой области упавший БПЛА ранил человека и повредил четыре автомобиля. Обломки дрона упали на железную дорогу во Владимире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО России перехватили и уничтожили 337 украинских дронов, 91 из которых был сбит над Московской областью.

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    11 марта 2025, 11:05 • Новости дня
    Возросло число жертв атаки украинских дронов в Подмосковье

    В больнице подмосковного города Видное умер пострадавший от атаки БПЛА мужчина

    Возросло число жертв атаки украинских дронов в Подмосковье
    @ Вероника Зорина/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В результате атаки беспилотника в подмосковном городе Видное скончался 50-летний мужчина, врачи больницы до последнего боролись за его жизнь, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

    В своем Telegram-канале он указал, что в подмосковном городе Видное 50-летний мужчина скончался в больнице после атаки беспилотного летательного аппарата.

    По словам Воробьева, врачи четыре раза пытались запустить сердце пострадавшего, однако спасти его не удалось. Губернатор подчеркнул, что медики боролись за жизнь мужчины до последнего момента.

    Второй погибший также был сотрудником «Мираторга».

    Напомним, при атаке дронов ВСУ в Подмосковье погиб человек и ранены 14 жителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО России перехватили и уничтожили 337 украинских дронов, 91 из которых был сбит над Московской областью.

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    11 марта 2025, 12:10 • Новости дня
    Дипломат назвал цели массированной атаки дронов ВСУ на Москву

    Дипломат Долгов: Украина атакой дронов на Россию пытается сорвать переговоры о мире

    Дипломат назвал цели массированной атаки дронов ВСУ на Москву
    @ Валерия Калугина/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Налетом украинских БПЛА на Россию противник преследовал несколько целей. Во-первых, офис Владимира Зеленского хотел перед переговорами в Саудовской Аравией продемонстрировать свою значимость, а во-вторых, спровоцировать Москву на ответ, который сделал бы невозможным диалог о мире, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее Минобороны сообщило о крупнейшей украинской беспилотной атаке с начала СВО.

    «Атака украинских беспилотников на Россию – это акт терроризма. Налет БПЛА, которые противник начинил поражающими элементами, был направлен против мирных граждан, против каждого из нас», – подчеркнул Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол РФ. Он выразил соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

    Собеседник отметил, что к преступлению Украины причастны не только Владимир Зеленский или ВСУ, но и поддерживающие киевские власти западные страны. «Гибель людей на совести Эммануэля Макрона, Кира Стармера, руководства Германии, стран Прибалтики и Польши, поскольку противник использует западные данные разведки и действует с позволения своих кураторов», – пояснил дипломат.

    На этом фоне он указал, что Зеленский недавно совершил визит в Лондон. По оценкам Долгова, тот мог получить от британцев некую инструкцию к действию. Нынешней атакой противник преследовал несколько целей, считает спикер.

    «Во-первых, офис Зеленского таким образом хотел перед переговорами в Саудовской Аравии продемонстрировать свою значимость. На Курском направлении украинская армия терпит поражение, похвастаться на других участках фронта тоже нечем. Поэтому в их «арсенале» остаются теракты с использованием БПЛА», – уточнил дипломат.

    Во-вторых, украинское руководство подобным преступлением хочет спровоцировать Москву на ответ, который, как они считают, сделал бы невозможными переговоры о мире. «Зеленскому нужна эскалация. Поэтому совершается провокация с тем, чтобы переломить ход событий и попытаться сорвать процесс нормализации российско-американских отношений», – считает Долгов. Однако он считает, что сделать этого не удастся.

    Наконец, Киев пытается склонить Москву пойти на перемирие. Собеседник обратил внимание на материал в западной прессе, который появился накануне переговоров делегаций США и Украины. В публикации говорилось, что Киев собирается предложить «частичное прекращение огня» с Россией, которое касалось бы ударов беспилотников и дальнобойных ракет, а также боевых действий в Черном море.

    «Позиция России четко озвучена: мы готовы к урегулированию конфликта, но мир должен быть долгосрочным, обеспечивающим безопасность нашей страны и граждан. Но Европа хочет спасти свой инструмент против Москвы. Им нужно перемирие, чтобы нарастить возможности ВСУ и потом вновь нас атаковать», – детализировал дипломат.

    «Лучшим же ответом на преступление ВСУ, действующих при поддержке Запада, станут успехи наших военных на поле боя. Мы даем этот ответ нашим противникам каждый день и будем продолжать это делать до достижения заявленных целей», – заключил Долгов.

    Ранее Минобороны России в Telegram-канале сообщило, что за прошедшую ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 337 украинских беспилотников. Самому массированному налету подверглись Курская и Московская области – 126 и 91 БПЛА соответственно. Мэр столицы Сергей Собянин выразил благодарность силам ПВО.

    В Подмосковье максимальное число пострадавших и самый большой ущерб понесли три муниципалитета – Ленинский городской округ, Домодедово и Раменское, сообщил в Telegram-канале Андрей Воробьев, губернатор Московской области.

    В городе Видное от обломков БПЛА пострадали шесть человек, включая четырехлетнего ребенка, также беспилотники упали на территории складов компаний «MoсКокс» и «Сантехкомплект». В Домодедово удар пришелся по производственному комплексу и дистрибьютерскому центру компании «Мираторг» в селе Ям. В результате атаки дронов ВСУ в Подмосковье погибли два человека: это 38-летний и 50-летний мужчины. Оба работали на предприятии «Мираторга».

    В Раменском пострадали семь квартир в жилом доме на Северном шоссе, еще один БПЛА попал в частный дом в Софьино. «Вызовы о БПЛА поступали из Коломны, Зарайска, Серебряных Прудов, Серпухова, Воскресенска, Луховиц, Бронниц, Подольска, Электростали и Котельников», – добавил Воробьев.

    На станции Домодедово обломки повредили железнодорожную инфраструктуру, что привело к увеличению интервалов движения поездов в обоих направлениях – в Москву и область. На месте работают ремонтные бригады, сообщает Московская железная дорога.

    Также были атакованы Брянская (38), Белгородская (25), Рязанская (22), Калужская (10), Липецкая (8), Орловская (8), Воронежская (6) и Нижегородская области (3). В Татарстане МЧС объявляло введение режима «Беспилотная опасность».

    В Липецкой области беспилотник упал возле пункта взимания платы на трассе М-4 в Становлянском округе, ранив одного человека и повредив четыре автомобиля, пострадавшего доставили вертолетом санитарной авиации в областную больницу, сообщил губернатор Игорь Артамонов.

    Губернатор Владимирской области Александр Авдеев уведомил о нескольких сбитых беспилотниках в Киржачском, Александровском и Петушинском районах, а также в районе станции Юрьевец.

    Дроны запускались из Днепропетровской, Сумской и Черниговской областей, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Владимира Рогова, главу комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов.

    Следственный комитет РФ уже завел уголовное дело по статье «теракт». «К расследованию привлечены опытные следователи и криминалисты центрального аппарата СКР, а также специалисты судебно-экспертного центра», – указало ведомство.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание, что атака ВСУ была проведена накануне визита в Россию генсека ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу, который проведет переговоры с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым.

    Захарова указала в Telegram-канале, что спонсоры Владимира Зеленского «низвели ОБСЕ до уровня говорильни, лишив первоначального смысла – обеспечения безопасности и сотрудничества в Европе».

    Атаки вызваны крайним раздражением Киева и Лондона из-за прибытия в Москву генсека ОБСЕ и в целом налаживающихся контактов России с Западом, заявил Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ.

    Стоит отметить, что сегодня же в Джидде (Саудовская Аравия) госсекретарь США Марко Рубио и советник главы Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц проведут переговоры с главами украинских МИД и Минобороны Андреем Сибигой и Рустемом Умеровым, а также с руководителем офиса Зеленского Андреем Ермаком.

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    10 марта 2025, 19:25 • Новости дня
    Путин установил выплаты для ополченцев ЛНР и ДНР
    Путин установил выплаты для ополченцев ЛНР и ДНР
    @ Таисия Лисковец/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин установил выплаты для ополченцев Донецкой и Луганской народных республик, получивших инвалидность в боях с украинскими формированиями с 2014 года.

    Согласно указу главы государства, опубликованному на портале правовой информации, инвалиды 1-й группы получат более 6 млн рублей, 2-й группы – более 5,2 млн рублей, 3-й группы – более 4,4 млн рублей.

    Ранее Путин отметил доблесть и отвагу ополченцев и добровольцев, которые с первых дней встали на защиту Донбасса от агрессии захвативших в Киеве власть неонацистов.

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    11 марта 2025, 15:12 • Новости дня
    Задержан подозреваемый в нападении на школьников в Нижнем Новгороде

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Нижнем Новгороде полицейские задержали подростка, подозреваемого в нападении в школе на восьмиклассников.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Нижегородской области.

    Напомним, в Нижнем Новгороде двое школьников были госпитализированы после инцидента с ножом в школе № 117 Сормовского района.

    В декабре Суд в Краснодаре решил выдворить из страны родителей несовершеннолетнего, которого обвиняют в нападении с ножом на школьников.

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    11 марта 2025, 14:49 • Новости дня
    Российские войска освободили поселок Горького в ДНР
    Российские войска освободили поселок Горького в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Подразделения Южной группировки войск успешно провели операцию по освобождению поселка Горького на территории Донецкой народной республики.

    Об этом в Telegram-канале сообщило Министерство обороны России. Кроме того, подразделения «Южной» группировки войск нанесли поражение формированиям ВСУ, в том числе тяжелой механизированной, трех механизированных, мотопехотной бригад, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах Клебан-Бык, Бересток, Васюковка, Розовка, Константиновка, Тарасовка и Дроновка. Потери украинской стороны составили до 295 военнослужащих и значительное количество техники.

    На Харьковском направлении подразделения группировки войск «Север» также добились успехов, нанеся поражение механизированной бригаде ВСУ и трем бригадам теробороны в районах Гранов, Уды, Синельниково и Нескучное Харьковской области. Здесь потери ВСУ достигли 55 военнослужащих и нескольких единиц техники.

    Подразделения «Запад» улучшили свое тактическое положение, нанесев ущерб живой силе и технике трех механизированных и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Новое, Дробышево, Новомихайловка, Мирное в ДНР, а также Каменка, Малая Шапковка и Тищенковка в Харьковской области. Потери противника здесь составили до 225 военнослужащих.

    Кроме того, подразделения группировки войск «Центр» продолжили свое продвижение в глубину обороны противника, атакуя формирования трех механизированных, двух егерских бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах Новосергеевка, Срибное, Удачное, Петровское и Красноармейск в ДНР. Потери противника составили до 460 военнослужащих и разнообразную военную технику.

    Ранее Вооруженные силы России освободили населенный пункт Константинополь в ДНР в результате действий группировки войск «Восток».

    Во вторник Минобороны сообщило, что в результате наступательной операции подразделения группировки «Север» освободили 12 населенных пунктов и более 100 квадратных километров в Курской области.

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    10 марта 2025, 21:40 • Новости дня
    Сирия выразила заинтересованность в партнерстве с Россией

    Временный президент Сирии заявил о стремлении сохранить стратегические отношения с Россией

    Сирия выразила заинтересованность в партнерстве с Россией
    @ Андрей Лузик/пресс-служба Северного флота/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа подчеркнул важность поддержания стратегических связей с Россией, стремясь избежать раскола в отношениях между странами.

    Сирия заинтересована в сохранении глубоких стратегических связей с Россией, передает ТАСС. Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа в интервью агентству Rueters заявил о стремлении поддерживать отношения с Россией на высоком уровне, избегая разногласий.

    «Мы не хотим, чтобы между Сирией и Россией произошел раскол. Мы не хотим, чтобы российское присутствие в Сирии представляло опасность или угрозу для какой-либо страны мира, но мы хотим сохранить эти глубокие стратегические отношения», – отметил аш-Шараа.

    Новые власти Сирии пытаются не допустить раскола в отношениях с Россией, что может повлиять на региональную стабильность. Ахмед аш-Шараа подчеркнул, что российское присутствие в Сирии не должно восприниматься как угроза, и выразил уверенность в необходимости дальнейшего укрепления стратегического партнерства между двумя странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о координации действий с Соединенными Штатами в ответ на эскалацию насилия в Сирии.

    В сирийских провинциях Латакия и Тартус после успешной военной операции восстановлена стабильность, что позволило государственным учреждениям возобновить свою работу, сообщил официальный представитель министерства обороны Сирии Хасан Абдельгани.

    Как сообщалось, предложенный сирийскими властями диалог является самым оптимальным путем урегулирования ситуации в стране, заявил в четверг официальный представитель МИД России Александр Лукашевич.

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    10 марта 2025, 19:02 • Новости дня
    Хинштейн объяснил причины отказа в помощи бойцу в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал о запросе на кислородные баллоны от военного с позывным «Моисей», который был сделан без соблюдения установленного порядка подачи заявок на помощь.

    Хинштейн рассказал в своем Telegram-канале, что запрос военного с позывным «Моисей» на кислородные баллоны был сделан с нарушением порядка подачи заявок. В своем сообщении врио губернатора подчеркнул, что не собирается оправдываться, а лишь хочет напомнить о важности соблюдения установленного порядка для получения помощи.

    Моисей, оператор беспилотников в подразделении, приданном к спецназу «Ахмат», заявил, что его подразделение выполняет задачи в Курской области и нуждается в кислородных баллонах. Однако он не предоставил необходимых подробностей и личных данных, а также не оформил официальную заявку, как того требует порядок. По словам Хинштейна, предлагалось использовать закрытую военную связь, но Моисей сообщил об отсутствии такой возможности.

    Хинштейн отметил, что помощь не может быть направлена на основе телефонного звонка без уточнения деталей, так как это касается общественных средств, за которые требуется отчетность. Командир «Ахмата» генерал-майор Апти Алаудинов подтвердил отсутствие у Моисея полномочий для обращения за помощью и выразил недовольство действиями подчиненного.

    Врио губернатора заверил, что взаимодействие с «Ахматом» происходит без проблем и что правительство региона всегда быстро реагирует на запросы, поступающие от частей. Хинштейн подчеркнул, что все проблемные вопросы решаются оперативно и правительство продолжит поддерживать военнослужащих.

    Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о создании отдельного направления поддержки ветеранов боевых действий, участвовавших в специальной военной операции.

    Коментарии (3)
    11 марта 2025, 14:12 • Новости дня
    Генсек ОБСЕ отказался осудить атаку дронов на Россию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генсек Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридун Синирлиоглу воздержался от прямого осуждения атаки украинских беспилотников на Россию, выразив лишь надежду на скорое завершение конфликта.

    После переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым Синирлиоглу отказался прямо отвечать на вопрос журналистов о возможности осуждения атаки украинских дронов на Россию, передает ТАСС. Секретарь выразил лишь надежду на завершение конфликта и прекращение подобных атак в будущем.

    Напомним, системы ПВО за ночь сбили 337 украинских беспилотников над российской территорией.

    Число жертв в результате атаки украинских беспилотников в Подмосковье выросло до трех человек.

    Дипломат Константин Долгов в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал цели массированной атаки дронов ВСУ на Москву. По его мнению, офис Владимира Зеленского хотел перед переговорами в Саудовской Аравией продемонстрировать свою значимость и спровоцировать Москву на ответ, который сделал бы невозможным диалог о мире

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    11 марта 2025, 11:22 • Новости дня
    CBS News: Украина совершила масштабную атаку дронов на Россию в преддверии мирных переговоров

    Tекст: Александра Юдина

    Украина провела самую масштабную атаку дронов на Россию за три года, запустив 337 аппаратов, накануне встречи украинской делегации с госсекретарем США Марко Рубио в Саудовской Аравии.

    Российские ПВО за ночь сбили 337 украинских дронов в десяти регионах России накануне встречи украинской делегации с госсекретарем США Марко Рубио в Саудовской Аравии для мирных переговоров, передает CBS News.

    По данным издания, большинство дронов, 126 штук, были сбиты над Курской областью, граничащей с Украиной и частично контролируемой Киевом. В Московской области было сбито 91 дрон. Также атаки произошли в Белгородской, Брянской, Воронежской и других областях России, включая глубинные, такие как Калужская и Нижегородская.

    При этом украинские ВВС, по данным Reuters, сбили баллистическую ракету Искандер-М и 79 из 126 дронов, запущенных Россией в ответ. Еще 35 дронов не достигли целей из-за электронных противодействий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО России перехватили и уничтожили 337 украинских дронов, 91 из которых был сбит над Московской областью. Атаковавшие Москву дроны были оснащены металлическими шариками.

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    11 марта 2025, 07:16 • Новости дня
    В Подмосковье оцепили дом после атаки БПЛА

    Часть дома в подмосковном ЖК оцепили после отражения атаки украинских БПЛА

    Tекст: Александра Юдина

    В одном из жилых комплексов Подмосковья оцепили часть дома после отраженной атаки украинских беспилотников, на верхнем этаже здания выбиты стекла.

    В подмосковном жилом комплексе оцепили часть дома после ночной атаки украинских беспилотников, которую отразили силы ПВО, передает РИА «Новости».

    Как отмечают очевидцы, работа ПВО была слышна в жилом комплексе около 5.00 по московскому времени. От взрывов дрожали окна. На верхнем этаже оцепленного дома выбиты стекла, жителей подъезда временно эвакуировали на улицу.

    На месте происшествия работают представители экстренных служб, чтобы обеспечить безопасность и минимизировать последствия атаки.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили 60 беспилотников, летевших на Москву. Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов Жуковский и Домодедово.

    Также сообщалось, что беспилотники атаковали Москву и была отражена атака на Рязанскую и Тульскую области.

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    11 марта 2025, 09:09 • Новости дня
    Обломки дрона упали на железную дорогу во Владимире

    Tекст: Александра Юдина

    Обломки сбитого беспилотника рухнули на железнодорожные пути в районе станции Юрьевец, вызвав повреждения, рассказал губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

    В своем Telegram-канале он указал, что обломки сбитого БПЛА упали на железную дорогу в районе станции Юрьевец во Владимирской области.

    Авдеев отметил, что обломки дрона, являющегося четвертым в этом районе, нанесли лишь незначительные повреждения железнодорожной инфраструктуре.

    Несмотря на повреждения, движение поездов на Горьковской железной дороге продолжалось без перебоев. Губернатор подчеркнул, что железнодорожная служба оперативно отреагировала на инцидент, и никаких задержек в расписании поездов не произошло.

    Напомним, в Липецкой области упавший БПЛА ранил человека и повредил четыре автомобиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО России перехватили и уничтожили 337 украинских дронов, 91 из которых был сбит над Московской областью.

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