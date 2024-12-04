Писатель Борис Акунин оштрафован на 45 тыс. руб за нарушение правил деятельности иноагента

Tекст: Мария Иванова

Таганский суд Москвы оштрафовал писателя Бориса Акунина (настоящее имя Григорий Чхартишвили), на 45 тыс. рублей за нарушение правил деятельности иноагента. Как сообщает ТАСС, суд признал его виновным по статье, предусматривающей ответственность за распространение материалов иноагента через интернет без соответствующих указаний.

Ранее, в феврале, Басманный суд Москвы заочно арестовал Акунина по обвинению в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ. За эти преступления писателю грозит до семи и десяти лет лишения свободы соответственно. В связи с обвинениями Акунин объявлен в международный розыск.

Акунин с 2014 года проживает в Лондоне. В декабре этого года Росфинмониторинг включил его в реестр террористов и экстремистов, а ранее, в январе, Минюст внес Акунина в реестр иноагентов.

Писатель признал в разговоре с пранкерами, что Киев не добьется военной победы, оправдывая попытки атак на российские города.

Напомнрим, в ноябре Таганский суд Москвы отложил рассмотрение иска писательницы Татьяны Викентьевой о плагиате к Борису Акунину, чтобы она смогла собрать 127 тыс. рублей на лингвистическую экспертизу.

Сайт BAbook, созданный писателем Борисом Акуниным, ограничен для доступа на территории России, а

Басманный суд также наложил арест на счета и имущество супруги Бориса Акунина, Эрики Чхартишвили.