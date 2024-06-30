На Украине выросли поколения, которые учили подтасованную историю как обычный школьный предмет. Кроме того, в сухом остатке все эти небескорыстные измышления перекочевали на Запад и тоже стали одной из причин оголтелой русофобии.4 комментария
Роскомнадзор заблокировал книжный сайт BAbook
Доступ к сайту BAbook, созданного писателем Борисом Акуниным (настоящее имя Григорий Чхартишвили, включен Минюстом в реестр иноагентов), ограничен на территории России, следует из данных сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов.
Отмечается, что из-за блокировки одной из страниц сайта пользователям в России ресурс недоступен полностью, передает ТАСС.
Как сообщает сервис Роскомнадзора, доступ к странице сайта ограничен на основании статьи «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которым устанавливается порядок ограничения доступа к информации, распространяемой с нарушением авторских и (или) смежных прав.
В заявлении, опубликованном на сайте BAbook, Чхартишвили и директор ресурса Павел Истомин связывают блокировку с требованием Роскомнадзора убрать книгу Владимира Сорокина «Наследие» из продажи.
«Несколько дней назад Роскомнадзор потребовал от нас убрать книгу из магазина, в противном случае угрожая заблокировать доступ к сайту на территории России. Мы отказались подчиниться этому требованию, и теперь сайт в России недоступен», – говорится в заявлении.
Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к сайту международной правозащитной организации «Репортеры без границ» (RSF) на территории России.