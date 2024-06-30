Роскомнадзор заблокировал книжный сайт BAbook

Tекст: Дарья Григоренко

Отмечается, что из-за блокировки одной из страниц сайта пользователям в России ресурс недоступен полностью, передает ТАСС.

Как сообщает сервис Роскомнадзора, доступ к странице сайта ограничен на основании статьи «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которым устанавливается порядок ограничения доступа к информации, распространяемой с нарушением авторских и (или) смежных прав.

В заявлении, опубликованном на сайте BAbook, Чхартишвили и директор ресурса Павел Истомин связывают блокировку с требованием Роскомнадзора убрать книгу Владимира Сорокина «Наследие» из продажи.

«Несколько дней назад Роскомнадзор потребовал от нас убрать книгу из магазина, в противном случае угрожая заблокировать доступ к сайту на территории России. Мы отказались подчиниться этому требованию, и теперь сайт в России недоступен», – говорится в заявлении.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к сайту международной правозащитной организации «Репортеры без границ» (RSF) на территории России.