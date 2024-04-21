Многочисленные опросы и выборы показали, что европейцы не питают симпатий к России, поддерживают антироссийские санкции и дозированную помощь Украине. Но воевать с Россией и накачивать ВСУ особо сильным вооружением они явно не собираются.0 комментариев
Роскомнадзор заблокировал сайт «Репортеры без границ»
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту международной правозащитной организации «Репортеры без границ» (RSF) на территории России.
Доступ к сайту rsf.org ограничен, согласно данным сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов в интернете, передает ТАСС.
«Репортеры без границ» – это международная неправительственная организация, основанная в 1985 году. Она занимается защитой прав журналистов и сотрудников СМИ. Центральный офис RSF находится в Париже.
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам американских хостинг-провайдеров Amazon Web Services (AWS) и GoDaddy.