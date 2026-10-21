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    Франция перекупает дизель с угрозой войны
    Суд Норвегии конфисковал пять объектов недвижимости России по иску «Нафтогаза»
    Каллас: США толкают Украину к капитуляции уже почти два года
    Популярный у российских туристов в Турции сервис прекратит работу
    Взрывы прогремели в Киеве и других городах Украины
    Трамп предупредил Киев о тяжелых последствиях отказа от мира
    В США оценили переговоры Уиткоффа и Кушнера с Украиной
    Иран заявил об отходе кораблей ВМС США от Ормузского пролива
    СМИ из недружественных стран пустили на пресс-конференцию Путина
    Мнения
    Алексей Вагин Алексей Вагин «Закат Европы» может привести к новому расцвету

    Рост межпартийной поляризации, культурные войны, провалы «системных» коалиций и растущее недоверие к истеблишменту в странах Запада многими воспринимается как свидетельство упадка. Хотя именно войны, напряженная конкуренция и яростная политическая борьба в прошлом сделали Европу великой.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Замороженные активы как инструмент движения к миру

    Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.

    4 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему русские становятся трезвенниками

    Согласно социологическим данным, люди, родившиеся около 2000 года – те, кому сейчас 20-30 лет, – потребляют в 2-3 раза меньше алкоголя, чем родители, и более чем в 5 раз меньше, чем дедушки и бабушки. Интересно почему?

    26 комментариев
    21 октября 2026, 08:16 • Новости дня

    Власти США назвали продуктивными переговоры Уиткоффа и Кушнера с Зеленским

    Axios: В США назвали продуктивными переговоры Уиткоффа и Кушнера с Зеленским

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Переговоры спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и бизнесмена Джареда Кушнера с Владимиром Зеленским и лидерами Норвегии и Финляндии оказались продуктивными и конструктивными.

    Переговоры с участием американских и европейских политиков завершились со значительным прогрессом, передает RT со ссылкой на журналиста издания Axios Барака Равида.

    Американский чиновник сообщил, что украинская сторона представила на обсуждение новые идеи и предложения. По его словам, инициативы были подробно рассмотрены участниками встречи.

    «Есть общая приверженность поиску практических решений для завершения войны», – отметил представитель США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Норвегии начались переговоры представителей США и Украины.

    В понедельник Дональд Трамп заявил о потере Киевом миллиона граждан из-за отказа от сделки.

    Ранее американские чиновники попытались уговорить Владимира Зеленского прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

    20 октября 2026, 21:33 • Новости дня
    Президент Финляндии раскрыл темы переговоров с Украиной в Осло

    Стубб: На переговорах в Осло обсуждалось энергетическое перемирие

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Темой переговоров Украины с представителями США, Норвегии и Финляндии стали противовоздушная оборона, режим частичного прекращения огня в сфере энергетической и продовольственной безопасности, заявил финский президент Александр Стубб.

    «Мы достигли некоторых мирных договоренностей, которые завтра будут представлены в Петербурге», – цитирует заявление Стубба Guardian. Политик добавил, что обсуждения были сосредоточены на «ключевых вопросах, таких как противовоздушная оборона, энергетические установки и введение режима частичного прекращения огня, например, в сфере энергетической и продовольственной безопасности».

    Финский лидер выразил надежду, что процесс налаживается, и подчеркнул важность того, «какие сообщения (спецпредставитель президента США Стив) Уиткофф сможет получить в Петербурге завтра».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник переговоры США и Украины прошли в Норвегии. Кремль заявил о необходимости легитимного представителя Украины на переговорах.

    Президент Финляндии Александр Стубб участвовал в этих переговорах.

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    20 октября 2026, 13:12 • Новости дня
    Кремль заявил о необходимости легитимного представителя Украины на переговорах

    Песков: России нужен легитимный представитель власти Украины на переговорах

    Кремль заявил о необходимости легитимного представителя Украины на переговорах
    @ Vladimir Andreev/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Для России важно, чтобы на мирных переговорах со стороны Украины присутствовал легитимный представитель власти, который сможет принять необходимые решения, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Нам важно, чтобы это был легитимный представитель власти, готовый взять на себя ответственность и принять необходимое решение для прекращения этой войны», – заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о готовности Москвы вести переговоры с кем-либо из киевских представителей помимо Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в США сообщили об открытости к действиям по завершению украинского конфликта.

    В воскресенье Белый дом счел введение санкций против России помехой для переговоров по Украине.

    На прошлой неделе Песков отметил, что Россия сохраняет открытость к переговорному процессу по Украине.

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    20 октября 2026, 20:20 • Видео
    «Альтернатива для Германии» продолжает удивлять

    Руководство партии «Альтернатива для Германии» сделало несколько заявлений, на которые стоит обратить внимания. Обращать внимание на заявления канцлера Фридриха Мерца, напротив, не стоит.

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    20 октября 2026, 16:20 • Новости дня
    На Северном мосту в Киеве произошли взрывы
    На Северном мосту в Киеве произошли взрывы
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Валерия Городецкая

    В столице Украины на Северном мосту через Днепр произошли взрывы, пишут местные СМИ.

    Информацию об этом распространило украинское издание «УНИАН», передает ТАСС. Ранее сообщалось о взрывах в столице Украины и окрестностях.

    В большинстве регионов страны объявлена воздушная тревога.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Киеве прогремели новые взрывы.

    В воскресенье в столице Украины также произошли взрывы.

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    20 октября 2026, 19:45 • Новости дня
    Каллас: США толкают Украину к капитуляции уже почти два года
    Каллас: США толкают Украину к капитуляции уже почти два года
    @ Christophe Gateau/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Соединенные Штаты на протяжении полутора лет подталкивают Украину к капитуляции, тогда как конфликт продолжается только благодаря военным поставкам из Евросоюза, заявила глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас.

    «Американские переговорщики толкают Украину к капитуляции уже почти два года, вернее в течение полутора лет», – приводит слова Каллас ТАСС со ссылкой на трансляцию пресс-службы Европарламента. Она отметила, что Украина до сих пор не сдалась только благодаря снабжению со стороны Европы.

    Каллас также добавила, что дипломатическая служба ЕС пытается сформулировать «максималистские требования к России», чтобы расходы Брюсселя на поддержку Украины не были напрасны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский потерял миллион граждан из-за отказа от сделки.

    В тот же день глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал причиной затягивания кризиса на Украине вмешательство западных стран.

    Госсекретарь США Марко Рубио сообщил об открытости Вашингтона к действиям по завершению украинского конфликта.

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    20 октября 2026, 10:18 • Новости дня
    Упавший в Литве дрон оказался украинским аппаратом со взрывчаткой

    Упавший в Литве дрон со взрывчаткой оказался украинским

    Tекст: Игорь Иножарский

    Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс заявил, что упавший на территории страны беспилотник принадлежал Украине, нес взрывчатку и прилетел со стороны Польши.

    Упавший 18 октября в Литве беспилотный летательный аппарат имел украинское происхождение, прилетел со стороны Польши и был оснащен взрывчаткой, пишет Deutsche Welle.

    Власти в Киеве попытались объяснить инцидент тем, что беспилотник мог потерять курс в результате воздействия российских систем радиоэлектронной борьбы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Литва решила запросить у НАТО разрешение сбивать дроны без визуального контакта. В воскресенье вызвавший тревогу в прибалтийской республике беспилотник оказался запущенным по Петербургу дроном. Киев официально извинился за нарушение воздушного пространства Литвы украинским аппаратом.

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    20 октября 2026, 18:40 • Новости дня
    Энергообъект в Киеве поврежден после взрывов

    Мэр Кличко: Энергообъект в Киеве поврежден после взрывов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил о повреждении одного из энергетических объектов в Киеве в результате серии взрывов.

    По его словам, инцидент произошел в Шевченковском районе украинской столицы, передает ТАСС. «Экстренные службы сейчас направляются к объекту», – сообщил Кличко.

    Ранее украинские СМИ сообщили о сильном пожаре в микрорайоне Нивки и повреждении подстанции 330 кВ «Нивки», которая является крупным узлом магистральной электросети. После этого в некоторых районах города пропал свет и остановились все линии Киевского метрополитена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дом мэра Киева Кличко защитили от отключений электричества.

    В понедельник предприятие в Киевской области получило повреждения после удара российских сил.

    Ранее в Киеве ввели аварийные отключения света из-за повреждения другого энергообъекта.

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    20 октября 2026, 10:06 • Новости дня
    Зеленский пожаловался сенаторам США на Трампа
    Зеленский пожаловался сенаторам США на Трампа
    @ Ukraine Presidency/Planet Pix/ZUMA/TASS

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент Украины Владимир Зеленский на видеовстрече с группой сенаторов США заявил, что администрация Дональда Трампа негласно ограничила обмен разведданными и поставки вооружений Киеву.

    Зеленский провел виртуальную встречу с межпартийной группой сенаторов во главе с республиканцем Томом Тиллиссом и демократом Ричардом Блюменталем, где рассказал о проблемах, с которыми Украина столкнулась после переговоров в Майами. Там, по его словам, представители Дональда Трампа якобы пригрозили сократить обмен разведданными и продажу оружия, если Киев не прекратит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, пишет Axios.

    Украинский лидер сообщил сенаторам, что системы Starlink Илона Маска и военная спутниковая сеть США Starshield остаются частично ограниченными, несмотря на заявления Белого дома. Он также сказал, что на прошлой неделе, в том числе в воскресенье, Украина трижды не получила от США ранних предупреждений о российских ударах баллистическими ракетами, что он связал с возможным сокращением обмена разведданными.

    По словам Зеленского, глава Пентагона Пит Хегсет не подписывает поставки перехватчиков Patriot и ракет AIM-9X для систем NASAMS, хотя за них уже заплатили страны НАТО. «Все это позволяет предположить, что было принято некое политическое решение замедлить поддержку для нас. Мы хотим понять, что происходит, почему это происходит и куда все это движется», – заявил он сенаторам.

    Трамп и представители Белого дома отвергли обвинения во введении каких-либо ограничений в отношении Киева. Американский президент сказал журналистам, что США продолжают делиться разведданными с Украиной и что он не знает, кто распорядился о снижении мощности Starlink, но намерен это выяснить. Трамп также обвинил Зеленского в нежелании прекращать войну и заявил, что Киев «ничего не дал» США.

    Тиллис после встречи заверил, что Конгресс по-прежнему намерен поддерживать Украину и европейских союзников, чтобы завершить спецоперацию на Украине и обеспечить «прочный мир». Блюменталь заявил, что двухпартийная поддержка Киева «ясна и однозначна» и будет выражена в предстоящих действиях. Зеленский, со своей стороны, сообщил сенаторам, что предложил эмиссарам Трампа временное прекращение ударов по НПЗ на 30 дней в обмен на поставки перехватчиков Patriot, но, по его словам, Стив Виткофф и Джаред Кушнер не проявили интереса к этой идее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник украинские власти заподозрили США в блокировке разведданных о российских ракетных ударах. Трамп во вторник заявил о возможном тюремном сроке для украинской журналистки, критикующей Зеленского. На прошлой неделе Зеленский обвинил Трампа в предательстве интересов Украины из-за его переговоров с Россией.

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    20 октября 2026, 14:58 • Новости дня
    Эксперт оценил перспективы стабилизации отношений Москвы и Сеула

    Кореевед Ким Ен Ун: Курс Сеула в отношениях с Москвой диктует Вашингтон

    Эксперт оценил перспективы стабилизации отношений Москвы и Сеула
    @ Carsten Reisinger/imageBROKER/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    В международной повестке появились отдельные предпосылки для прагматичного взаимодействия Москвы и Сеула. Речь идет о транзите по Севморпути, а также возможной корректировке санкционной линии на фоне политики администрации Дональда Трампа. Однако кореевед Ким Ен Ун в разговоре с газетой ВЗГЛЯД призвал не переоценивать эти факторы.

    «Южная Корея ввела в общей сложности порядка 1,5 тыс. санкционных мер. Связи Москвы и Сеула сейчас носят ограниченный характер», – напомнил Ким Ен Ун, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН.

    При этом считается, что в последнее время наметились отдельные предпосылки для прагматичного взаимодействия между двумя странами, и связаны они с изменениями в международной повестке. Однако политолог призывает не переоценивать эти факторы.

    Первая предпосылка – спор между Южной Кореей и Украиной о разглашении информации о передаче северокорейских пленных. Скандал развивается на фоне заявлений Дональда Трампа о необходимости смены украинского руководства. Как отметил Ким, Сеул уже отозвал южнокорейского посла с Украины, а теперь сокращает численность сотрудников дипломатической миссии.

    «Дело не только в споре между Сеулом и Киевом, но и в непростой ситуации в украинской столице, где наблюдаются проблемы, в частности, с электроснабжением», – уточнил собеседник. По его мнению, разногласия Южной Кореи и Украины вовсе не означают, что Сеул станет выстраивать более тесные отношения с Россией. Многое будет зависеть от позиции Вашингтона.

    «Южная Корея экономически, финансово и технологически зависит от США, что напрямую влияет на ее внешнеполитический курс. По сути, страна действует в рамках общей американской парадигмы, и в обозримой перспективе выйти из этой логики ей будет крайне сложно. Другими словами, Сеул вряд ли станет предпринимать шаги, выходящие за пределы допустимого с точки зрения Вашингтона», – пояснил эксперт.

    Вторая предпосылка – смягчение Штатами санкций в отношении российской нефти и нефтепродуктов. Однако, как полагает Ким, южнокорейские власти едва ли последуют аналогичному пути. Такой сценарий остается возможным лишь при условии, что антисанкционная линия администрации Трампа будет последовательно продолжена. «Южная Корея не пойдет на отмену или смягчение ранее введенных ограничений, пока не последует соответствующих сигналов из Белого дома», – считает собеседник.

    Третья предпосылка – южнокорейский контейнеровоз совершил круговой рейс по Северному морскому пути (СМП), и власти рассматривают возможность регулярного сообщения по этому маршруту. «Для Сеула СМП представляет значительный интерес: он позволяет сократить время следования судов из Южной Кореи в Европу почти на треть. Это дает ощутимый экономический эффект», – пояснил специалист. В то же время, оговорился он, страна опасается возможных вторичных санкций, поэтому суда не заходят в российские порты, а руководство прямо заявляет, что не будет вкладываться в инфраструктуру Севморпути.

    С другой стороны, Южной Корее не нравится сближение России и КНДР. «Северная Корея – естественный сосед и стратегический партнер РФ. Москва не станет портить отношения с Пхеньяном или ослаблять взаимодействие в угоду Сеулу», – рассуждает политолог. Таким образом, хотя в Россию и зачастили южнокорейские ученые, которые пытаются выяснить, как могут выстраиваться отношения Москвы и Сеула после окончания СВО, каких-то реальных подвижек ожидать не стоит.

    «Позиция России сформулирована предельно прагматично: страна не намерена инициативно обострять отношения с кем-либо и будет выстраивать взаимодействие соразмерно тому, как к ней относятся. Москва готова к развитию торговых связей, если у той же Южной Кореи есть соответствующая заинтересованность», – заключил Ким.

    Ранее замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Москва фиксирует заявления властей Южной Кореи о желании нормализовать двусторонние отношения, однако Сеул связывает их полноценное восстановление с изменением геополитической ситуации и завершением конфликта на Украине. Он напомнил, что инициатором разрыва отношений выступила не Россия, а Южная Корея, присоединившаяся к антироссийским санкциям.

    На минувшей неделе южнокорейский президент Ли Чжэ Мен отмечал, что развитие отношений с Москвой является ключевым фактором для налаживания регулярного судоходства по Северному морскому пути (СМП). По его словам, Севморпуть сокращает расстояние и расходы при доставке грузов в Европу примерно на треть. В условиях нестабильности на Ближнем Востоке маршрут через Суэцкий канал становится сложнее, и СМП может стать альтернативой, добавил он.

    Ли Чжэ Мен назвал развитие судоходства по Северному морскому пути крайне важной задачей для национальных интересов Южной Кореи. Напомним, южнокорейский контейнеровоз PanStar Acro 11 октября завершил первый в истории страны коммерческий круговой рейс в Европу и обратно через Арктику. Правительство рассчитывает открыть регулярное сообщение к 2030 году, а к 2035 году увеличить вместимость судов.

    Параллельно наблюдается ухудшение отношений между Сеулом и Киевом. Причиной стало заявление Владимира Зеленского с трибуны Генассамблеи ООН, что власти Украины передали Южной Корее двух пленных военнослужащих из Северной Кореи. Южнокорейская сторона заявила, что Киев нарушил договоренности о конфиденциальности. В начале октября власти Южной Кореи отозвали своего посла на Украине, а 20 октября объявили о решении отозвать часть сотрудников посольства.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что непорядочность Киева сближает Сеул с Москвой.

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    20 октября 2026, 17:09 • Новости дня
    Венгрия заблокировала очередной этап процесса вступления Украины и Молдавии в ЕС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Венгрия заблокировала следующий этап процесса вступления Украины и Молдавии в Евросоюз на встрече технических экспертов из 27 стран ЕС, пишут украинские СМИ.

    Встреча технических экспертов из 27 стран ЕС по вопросу согласования процедурного шага для разблокировки двух последних кластеров прошла во вторник, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Kyiv Independent. «Венгрия заблокировала этот шаг», – говорится в материале.

    Источники сообщили, что представители Венгрии не назвали точные причины блокировки, но подчеркнули, что позиция Будапешта по вопросу членства Украины и Молдавии в ЕС осталась неизменной.

    Евросоюз пока открыл переговоры с Украиной по четырем из шести тематических кластеров. Неоткрытыми остаются переговорные блоки по направлениям «Зеленая повестка и устойчивая взаимосвязанность» и «Ресурсы, сельское хозяйство и сплоченность».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер Венгрии Петер Мадьяр назвал невозможным определение даты вступления Украины в ЕС.

    В среду Евросоюз расширил переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС.

    В начале месяца Венгрия сняла вето на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.

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    20 октября 2026, 11:50 • Новости дня
    СВР: США узнали об обучении ВСУ боевиков мексиканских картелей управлению дронами
    СВР: США узнали об обучении ВСУ боевиков мексиканских картелей управлению дронами
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские правоохранительные органы выяснили, что представители украинских властей за деньги от продажи наркотиков обучали боевиков из Мексики использованию беспилотников.

    В ходе расследования деятельности мексиканских наркокартелей правоохранительные структуры США установили факт их сотрудничества с украинскими чиновниками. Выяснилось, что преступные группировки отправляли своих боевиков на Украину для обучения сборке и применению беспилотников в боевых условиях, сообщает СВР.

    По данным ведомства, подготовку в рядах ВСУ прошли не менее 80 человек. Оплата за обучение поступала приближенным к Владимиру Зеленскому лицам из средств, полученных от торговли наркотиками на территории Соединенных Штатов.

    В СВР отметили, что в Киеве возникла паника из-за возможных последствий вскрывшихся фактов. Появление обученных операторов дронов у картелей угрожает жизни американских силовиков на границе с Мексикой, что вместе с коррупцией и отменой выборов способно подтолкнуть Вашингтон к полному отказу от поддержки украинского руководства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Соединенные Штаты временно отложили депортацию украинских мигрантов.

    Напомним, заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков назвал заморозку американских санкций свидетельством настроя на урегулирование.

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    20 октября 2026, 12:12 • Новости дня
    Российские войска освободили запорожскую Тимошевку
    Российские войска освободили запорожскую Тимошевку
    @ Александр Река/ТАСС

    Подразделения группировки «Восток» освободили Тимошевку в Запорожской области.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение в глубь обороны противника и освободили Тимошевку в Запорожской области, говорится в канале Max Минобороны.

    Бы нанесено поражение живой силе и технике двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты около Коломийцев, Подгавриловки, Дибровы Днепропетровской области, Новорозовки, Вольнянки и Барвиновки Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли свыше 170 военнослужащих и три бронемашины.

    Подразделения группировки «Север» заняли выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике механизированной и мотопехотной бригад ВСУ возле Избицкого, Бережного, Великого Бурлука и Томаховки Харьковской области.

    А в Сумской области нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах Хотени, Никольского и Великая Рыбицы.

    Противник при этом потерял свыше 235 военнослужащих и две станции РЭБ.

    Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны рядом с Плескачовкой, Благодатовкаой, Тамаргановкой Харьковской области, Райгородком и Богородичным Донецкой Народной Республики (ДНР).

    Потери ВСУ при этом составили до 220 военнослужащих, бронемашина, три орудия полевой артиллерии и три станции РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны у Краматорска, Дружковки, Кондратовки и Семеновки ДНР.

    Противник потерял до 215 военнослужащих, танк и две бронемашины, артиллерийское орудие и станцию РЭБ.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, воздушно-десантной бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии поблизости от Завидово-Кудашево, Криворожья, Старорайского, Староварваровки, Шиловки, Малотарановки, Веровки, Белозерского ДНР и Новопавловки Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 340 военнослужащих, шесть бронемашин, два орудия полевой артиллерии и две станции РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.Напомним, накануне российские войска освободили запорожский Омельник.

    В прошедшие выходные российские войска за сутки освободили в зоне СВО восемь населенных пунктов.

    В пятницу вечером начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в ходе совещания во вспомогательном пункте управления Объединенной группировки войск доложил Владимиру Путину об освобождении города Доброполье войсками группировки «Центр».

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    20 октября 2026, 13:46 • Новости дня
    Рубио заявил о серьезном напряжении между США и Украиной

    Госсекретарь США Рубио признал серьезное напряжение в отношениях с Украиной

    Рубио заявил о серьезном напряжении между США и Украиной
    @ Will Oliver/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил наличие серьезного напряжения между Вашингтоном и Киевом, ради обсуждения которого он провел во вторник телефонный разговор с Владимиром Зеленским.

    «В этом нет сомнений. Именно поэтому мы провели этот телефонный разговор сегодня», – заявил Рубио журналистам во время визита в Индию, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Fox News.

    По словам госсекретаря, Вашингтон пытается сделать все возможное, чтобы привести обе стороны к завершению конфликта путем переговоров, сообщает РИА «Новости».

    Он также уточнил, что его беседа с Владимиром Зеленским состоялась во вторник и продлилась 45 минут.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент США Дональд Трамп заявил о потере Украиной миллиона граждан из-за отказа от сделки.

    Американский лидер указал, что Зеленский не способствует мирному урегулированию конфликта.

    В четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что усилия Вашингтона разбиваются о нежелание Киева идти на мир.

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    20 октября 2026, 18:29 • Новости дня
    Болгария отказалась выделять Украине дополнительную помощь

    Премьер Болгарии Радев отказался выделять Украине дополнительную помощь

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил об отказе страны предоставлять дополнительную финансовую помощь Украине.

    В ходе брифинга Радев заявил, что Болгария не намерена участвовать в выделении Украине запрошенных Владимиром Зеленским дополнительных 70 млрд евро, передает ТАСС.

    «В прошлом году было решение Европейского союза о займе для Украины в размере 90 млрд евро, который Европа гарантирует, а на Совете ЕС на прошлой неделе президент Зеленский попросил еще 70 млрд евро», – отметил он.

    По словам премьер-министра, выделение таких сумм неуместно «на фоне того, что переживает сейчас Европа». Радев также выразил надежду на то, что в конфликте «разум и дипломатия будут преобладать», добавив, что военными средствами достичь выхода из него практически невозможно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Бундестаге заявили об истощении финансов ЕС на поддержку Украины. Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал эту помощь большой нагрузкой на европейский бюджет.

    В четверг премьер Латвии призвал европейцев пить меньше пива ради помощи Киеву.

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    20 октября 2026, 19:34 • Новости дня
    Литва и Польша создали группу для расследования падения украинского дрона

    Минобороны Литвы и Польши создали комиссию из-за падения украинского БПЛА

    Литва и Польша создали группу для расследования падения украинского дрона
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Литвы Гитанас Науседа заявил о создании совместной с Польшей рабочей группы по расследованию инцидента с разбившимся украинским беспилотником.

    Литва и Польша приняли решение об учреждении совместной рабочей группы по расследованию инцидента с украинским беспилотным летательным аппаратом, разбившимся на литовской территории, передает ТАСС со ссылкой на телеканал LRT.

    «Имеется дополнительная информация, но спешить не хочется. Министерства обороны наших стран создали рабочую группу по расследованию инцидента», – заявил Науседа.

    Вильнюс и Варшава пока не смогли прийти к единому мнению о траектории полета разбившегося аппарата. Литовская сторона утверждает, что это был украинский дрон со взрывчаткой, который участвовал в атаке на Петербург, но был сбит с курса российскими системами радиоэлектронной борьбы и попал в воздушное пространство Литвы через польскую границу. В польских СМИ заявляли, что беспилотник запустили с территории балтийской республики примерно в 30 км от границы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник премьер-министр Польши Дональд Туск потребовал от Украины объяснений из-за пролетавшего над страной дрона.

    Президент Литвы прибыл в Польшу для совместного расследования падения украинского беспилотника.

    В воскресенье Вильнюс попросил Варшаву о помощи в изучении инцидента.

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    20 октября 2026, 23:30 • Новости дня
    Цыгане в Одессе устроили штурм военкомата из-за задержания барона

    Цыгане в Одессе забросали военкомат камнями из-за задержания барона

    Tекст: Антон Антонов

    В Одессе группа цыган забросала камнями здание военкомата после задержания их барона, сообщили украинские СМИ и соцсети.

    «Цыгане штурмуют ТЦК из-за задержания барона», – приводит RT сообщение одесских каналов в соцсетях.

    Группа цыган забросала здание камнями, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    На опубликованных видео около десяти человек бросают камни в сторону здания, рядом стоит автомобиль полиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе в Тернополе после жесткого задержания мужчины местные жители устроили массовый протест против военкоматов.

    Ранее аналогичный бунт против насильственной мобилизации произошел во Львове.

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