Тридцатилетняя война стала последней попыткой католиков заставить протестантов отказаться от своей веры. В результате все только проиграли. Однако в 1648 году был заключен «Вестфальский мир», положившей начало всей системе международных отношений. Которую Запад успешно разрушил.0 комментариев
Открытое горение в московском санатории «Узкое» ликвидировали
Пожар в санатории на юго-западе Москвы потушили на площади 800 кв. метров
Открытое горение в реконструируемом административном здании санатория «Узкое» на юго-западе Москвы удалось ликвидировать на площади 800 кв. метров.
Открытое горение в реконструируемом административном здании санатория «Узкое» на юго-западе Москвы удалось ликвидировать на площади 800 кв. метров, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
«Открытый огонь ликвидирован на площади 800 квадратных метров», – сказал собеседник агентства.
Возгорание произошло по адресу: Профсоюзная улица, дом 123А, строение 15.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу пожар в реконструируемом административном здании санатория «Узкое» на юго-западе Москвы локализовали на площади 800 кв. метров. Огонь вспыхнул в находящемся на реконструкции административном здании.