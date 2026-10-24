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Мужчина и женщина погибли при пожаре в частном доме в Саратовской области
В Балашове Саратовской области произошел пожар в частном жилом доме, в результате которого погибли 64-летний мужчина и 36-летняя женщина.
Трагедия случилась поздно вечером 23 октября в квартире частного одноэтажного дома на улице Тимирязева в Балашове Саратовской области. Площадь пожара составила 56 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по региону.
В ведомстве уточнили, что при тушении были обнаружены тела 64-летнего мужчины и 36-летней женщины. Сейчас устанавливаются причина и обстоятельства произошедшего.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в результате пожара также в частном доме, но уже в Ставропольском крае погибли четыре человека, включая троих маленьких детей. В четверг уже в Кемеровской области тоже при пожаре в частном доме погибли двое детей.
А в прошлом месяце отравление неизвестным веществом стало причиной смерти женщины и двух детей в Саратовской области.