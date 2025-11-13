Согласно концепции миграционной политики России на 2026-2030 годы, в числе прочего в РФ создадут условия для возвращения из-за рубежа жителей Донбасса и Новороссии, покинувших свои дома до и во время СВО. После нищенских пособий, рабской работы, тычков и оскорблений от местных захотят вернуться многие, но смогут не все.10 комментариев
Сийярто призвал завершить финансирование Киева из-за коррупции
Брюссель несколько лет финансирует украинское государство, используя деньги европейского народа, а на Украине процветает коррупция, отметил министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто, размышляя о том, не пора ли прекратить спонсировать Киев.
«Неудивительно, что никто до сих пор не видел точного отчета о расходовании средств, полученных от ЕС. Чего же нужно Брюсселю? Отправить еще больше денег на Украину президенту [Владимиру] Зеленскому, в чьем ближайшем окружении только что была раскрыта крупная коррупционная сеть?» – цитирует его пост в Facebook* (принадлежит Meta*, признанной в России экстремистской и запрещенной) ТАСС.
Сийярто призывает «прекратить это безумие» и прекратить направлять деньги европейского народа на Украину.
По словам министра, венгерское правительство не станет участвовать в инициативах Евросоюза по предоставлению Украине очередных субсидий и займов.
«Деньги венгерского народа не пойдут на Украину!» – пообещал Сийярто.
Напомним, на Украине в коррупции в энергетической сфере обвиняют семь человек, включая бизнесмена Тимура Миндича.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о необходимости увольнения министра энергетики Светланы Гринчук и экс-министра юстиции Германа Галущенко из-за подозрений в коррупции.
Национальное антикоррупционное бюро Украины выявило работу офиса преступной организации, связанной с семьей Андрея Деркача, который занимался легализацией нелегальных доходов в сфере энергетики. Суд на Украине арестовал подозреваемую по делу о коррупции в энергетикеж
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ