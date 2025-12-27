Российский командир рассказал об уничтожении «мелких шаек» ВСУ в Купянске

  • Новость часаРоссийский командир рассказал об уничтожении «мелких шаек» ВСУ в Купянске
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    2025 год заставил Запад пересмотреть ключевой тезис о силе России
    Военный эксперт Кнутов объяснил массированный удар возмездия по Украине
    Военный эксперт рассказал о роли в РДК ликвидированного Капустина
    Боец MMA Монсон пожаловался на ненавистный российский обычай
    ВС России нанесли удар возмездия по энергетической инфраструктуре ВСУ
    Украинские солдаты в Косовцево встретили штурм российских войск за чаем
    Трамп накануне встречи с Зеленским заявил об одном важном условии
    Дипломат предупредил о последствиях демонтажа Латвией железной дороги в Россию
    Депутат японского парламента Судзуки понял в Москве, в чем сила России
    Мнения
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Почему дети задерживаются в мире розовых пони

    Мы сами, родители и законодатели, лишаем детей ответственности почти с рождения, огораживая их от мира. Ты дорасти до 18, а там уже сам сможешь отвечать. И выходит он в большую жизнь снежинкой, которой работать тяжело/неохота, а здесь токсичный начальник, а здесь суровая реальность.

    4 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Единство ЕС ждет испытание угрозой поражения

    Лидеры стран Европы начинают понимать, что вместо того, чтобы бороться за живучесть не только тонущего, но и разваливающегося на куски судна, разумнее занять место в шлюпках, пока они еще есть. Пока еще никто не крикнул «Спасайся кто может!», но кое-кто уже потянулся к шлюп-балкам.

    3 комментария
    Игорь Горбунов Игорь Горбунов Украина стала полигоном для латиноамериканского криминала

    Бесконтрольная накачка Украины оружием и людьми оборачивается появлением новых угроз для всего мира. Украинский кризис больше не локальный – он экспортирует нестабильность на другие континенты.

    2 комментария
    27 декабря 2025, 13:38 • Новости дня

    Российский командир рассказал об уничтожении «мелких шаек» ВСУ в Купянске

    Российский командир рассказал об уничтожении «мелких шаек» ВСУ в Купянске
    @ mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные продолжают уничтожать небольшие группы противника на улицах Купянска.

    «Я нахожусь в городе Купянске на улице первого мая, на которой успешно работаю со своим подразделением. Твердо стоим, стояли и будем стоять на своих позициях в городе, продолжая уничтожать мелкие шайки, именно шайки противника, забившегося по норам», – рассказал командир роты 1427-го мотострелкового полка 6-й общевойсковой армии с позывным «Уран» в видео, опубликованном в Telegram-канале Минобороны.

    В Минобороны подчеркнули, что город Купянск в Харьковской области остается под контролем подразделений шестой гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад».

    Ранее в Минобороны сообщили, что украинская армия пыталась подойти к освобожденному городу Купянск в Харьковской области, но не смогла.

    Глава пресс-центра группировки войск «Запад» Леонид Шаров сообщал, что Купянск полностью находится под контролем российских военных.

    Спикер МИД России Мария Захарова подчеркивала, что освобожденный Купянск в Харьковской области продолжает находиться под контролем российских военных, несмотря на заявления украинской стороны о якобы проведенной там операции.

    27 декабря 2025, 01:30 • Новости дня
    Российские силовики узнали, чей ноутбук нашли при взятии штаба ВСУ в Гуляйполе
    Российские силовики узнали, чей ноутбук нашли при взятии штаба ВСУ в Гуляйполе
    @ boris_rozhin

    Tекст: Катерина Туманова

    Служебный ноутбук с личными данными младшего лейтенанта ВСУ был обнаружен в оставленном подразделением блиндаже вместе с документацией и оборудованием, рассказали в российских силовых структурах.

    «Найден служебный ноутбук младшего лейтенанта Калинского Станислава Игоревича 28.07.1991 года рождения, уроженца села Загвиздя Ивано-Франковской области с грозным ником «Ночной кошмар зеро», – заявил источник РИА «Новости».

    В российском силовом ведомстве уточнили, что батальон, где служил Калинский, был преобразован из 75-го батальона 102-й бригады территориальной обороны после реформы украинских войск.

    Город Гуляйполе находится в Запорожской области, которая с 2022 года входит в состав России, однако часть ее территорий, включая город Запорожье, пока остается под контролем украинской стороны. Мелитополь с марта 2023 года является административным центром региона.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, штурмовики 60-й отдельной мотострелковой бригады группировки «Восток» захватили штаб батальона 102-й бригады теробороны Украины в Гуляйполе.

    ВСУ начали расследование после потери командного пункта в Гуляйполе. На видео из захваченного помещения можно рассмотреть брошенные карты и средства связи. Кроме того, в ВСУ сообщили, что в Гуляйполе штаб украинской 102-й бригады теробороны был брошен личным составом без сопротивления после появления трех российских военных. Украинцы потребовали расформировать 102-й батальон после захвата штаба в Гуляйполе.

    Комментарии (5)
    27 декабря 2025, 03:45 • Новости дня
    Боец MMA Монсон пожаловался на ненавистный российский обычай
    Боец MMA Монсон пожаловался на ненавистный российский обычай
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Получивший российский паспорт боец смешанных единоборств (MMA) Джефф Монсон признался, что российский обычай оставлять обувь за порогом доставляет ему значительные неудобства из-за травм.

    Джефф Монсон поделился впечатлением о жизни в России в эфире программы RTVI «Легенда», в рамках которой признался, что ему нравятся многие местные традиции, особенно связанные с семьей, однако одно правило вызывает у него раздражение.

    «Я ненавижу одну вещь. Мне говорят, к этому нужно привыкнуть. Так вот, это про то, что нужно снимать обувь. Ненавижу это», – сказал он.

    Монсон отметил, что из-за травм спины, плеча и бедра ему особенно тяжело постоянно снимать и надевать обувь, иногда по пять-шесть раз за день.

    По его словам, в США гости обычно ограничиваются тем, что вытирают ноги о коврик, и заходят в дом обутыми. В России же Монсон вынужден снимать обувь даже в собственной квартире. Поэтому летом спортсмен предпочитает носить шлепанцы – их легко снять, не наклоняясь.

    Напомним, Джефф Монсон получил российское гражданство в 2018 году. Он живет в Уфе. В июне 2024 года Монсон принял ислам в Москве. В октябре Монсон и его супруга Екатерина провели венчание по мусульманским обычаям (никах) в Уфе.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Монсон оценил свою способность стать телохранителем Путина.

    Комментарии (22)
    26 декабря 2025, 17:45 • Видео
    «Это последний мирный год для Европы»

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    Комментарии (0)
    27 декабря 2025, 07:15 • Новости дня
    Депутат японского парламента Мунэо Судзуки понял в Москве, в чем сила России

    Японский депутат Мунэо Судзуки назвал красоту Москвы силой России

    Депутат японского парламента Мунэо Судзуки понял в Москве, в чем сила России
    @ council.gov.ru

    Tекст: Катерина Туманова

    Во время визита в Москву, где японский парламентарий встретился с замглавы МИД России Андреем Руденко, господин Мунэо был очарован праздничной иллюминацией и торжественной атмосферой, которая была создана в центре столицы.

    «Прошло год и четыре месяца с моего последнего визита в Москву, но и теперь город повсюду освещен, и атмосфера в нем не позволяет поверить, что неподалеку идет война. Вот в чем сила России», – написал он в блоге.

    Во время встречи с замглавы МИД России Андреем Руденко господин Мунэо просил о возобновлении поездок на южные Курильские острова японских жителей, чьи предки захоронены на этих землях.

    «Поскольку все присутствующие были моими старыми знакомыми, они обрадовались моему визиту в Москву и позитивно оценили его», – добавил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, посол Мексики в России Эдуардо Вильегас Мехиас признался, что несмотря на работу в центре Москвы, ездил на электричке в подмосковные города, чтобы покататься на велосипеде.

    Отец Илона Маска назвал Москву лучшей столицей мира. Бывшая помощница Байдена Тара Рид восхитилась Москвой и россиянами.

    Комментарии (8)
    27 декабря 2025, 06:08 • Новости дня
    Уголовное дело подполковника Фролова (Палача) о самострелах передано в суд
    Уголовное дело подполковника Фролова (Палача) о самострелах передано в суд
    @ Алексей Потицкий/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Судебное разбирательство по делу командира группы спецопераций 83-й десантно-штурмовой бригады Константина Фролова (Палача) дошло до рассмотрения в Санкт-Петербургском гарнизонном военном суде.

    Следствие установило, что Фролов с подельником способствовал организации схемы фиктивных самострелов ради компенсаций из бюджета, что принесло им свыше 200 млн рублей.

    «Вместе с командиром бригады Артемом Городиловым он поставил на поток так называемые самострелы ради компенсационных выплат – таким образом военные получили из бюджета более 200 млн рублей», – выяснил «Коммерсантъ».

    Фролов, по данным следствия, причастен к шести махинациям общей суммой 32 млн рублей, получению взяток от подчиненных на сумму более 800 тыс. рублей, а также незаконному хранению оружия и взрывчатки. В деле фигурирует более 35 участников, включая медиков и офицеров бригады, против каждого были возбуждены уголовные дела.

    Медперсонал, согласно материалам дела, подделывал документы и даже вшивал военным осколки, чтобы создать видимость боевых ранений, позволявших получать компенсационные выплаты и основания для представлений к госнаградам, пишет издание.

    В ходе следствия Фролов признал вину и заключил досудебное соглашение, что позволит ему рассчитывать на смягчение наказания – не более половины от максимального срока по инкриминируемым статьям.

    Следователи также предъявили Фролову обвинение за незаконный оборот трофейного оружия и хранение пулемета иностранного производства, что было обнаружено в тайниках в ЛНР. Суд продлил ему срок содержания в СИЗО на полгода. Ходатайство защиты о переводе под домашний арест было отклонено.

    Рассмотрение дела было назначено на 19 декабря, но из-за задержки этапирования было отложено на 23 января 2026 года. Предполагается, что процесс пройдет в особом порядке и, вероятно, в закрытом режиме. Независимо от назначенного наказания Фролов будет лишен четырех орденов Мужества, которые, по версии следствия, были получены незаконно.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, финансирование, выделенное на благоустройство парка «Патриот», было потрачено на строительство дачи сына экс-замглавы Минобороны генерала армии Павла Попова. Бывший начальник вещевого управления Минобороны Владимир Демчик получил семь лет за взятку. Начальник отдела зенитного вооружения МО Евгений  Лайко обвинен во взятках.

    Комментарии (7)
    27 декабря 2025, 06:22 • Новости дня
    Потомок Екатерины II Калагеорги назвал себя русским и решил остаться в России

    Потомок Екатерины II Калагеорги решил остаться в России навсегда

    Потомок Екатерины II Калагеорги назвал себя русским и решил остаться в России
    @ Andre LaGeorge/YouTube

    Tекст: Катерина Туманова

    Прямой потомок императрицы Екатерины II и князя Григория Потемкина Андрей Калагеорги из Санкт-Петербурга считает себя русским и не собирается возвращаться в Европу или США.

    В январе 2024 года президент России Владимир Путин предоставил Калагеорги российское гражданство, а в декабре он стал соучредителем ООО «Царскосельский императорский оркестр имени Екатерины Великой».

    «В принципе, я могу жить где угодно, у меня двойное гражданство. Но сейчас Россия просто расцветает, и я обожаю эту страну. Я отсюда уезжать не собираюсь», – заявил Калагеорги РИА «Новости».

    Он видел себя коренным русским человеком с рождения и из-за этой позиции часто сталкивался с конфликтами среди сверстников в американской школе, признался потомок Екатерины II. Калагеорги заметил, что в России с предвзятостью из-за американского происхождения не было, хотя люди видят его особую манеру поведения и речи.

    По его мнению, большинство американцев не имеют ничего против русских, а россияне относятся к американцам достаточно лояльно, не считая их серьезной угрозой.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Андрей Калагеорги в 2023 году заявил о намерении получить российское гражданство и поселиться в Крыму. Потомок Екатерины II решил заняться бизнесом в Петербурге.

    Комментарии (25)
    27 декабря 2025, 11:40 • Новости дня
    Украинские солдаты в Косовцево встретили штурм российских войск за чаем
    Украинские солдаты в Косовцево встретили штурм российских войск за чаем
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские солдаты были застигнуты врасплох российскими штурмовиками во время чаепития в одном из домов в поселке Косовцево Запорожской области.

    Об этом сообщил командир взвода 37-й отдельной мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» с позывным Лев, передает ТАСС.

    «Мы зашли в дом, они [солдаты ВСУ] сидели, пили чай», – рассказал командир.

    Напомним, российские войска освободили Косовцево в Запорожской области, создав условия для блокады снабжения ВСУ.

    Комментарии (3)
    27 декабря 2025, 09:40 • Новости дня
    Google сообщила провайдерам о вывозе старых серверов из России

    Google сообщила провайдерам о вывозе старых серверов Dell R720 из России

    Google сообщила провайдерам о вывозе старых серверов из России
    @ HANNIBAL HANSCHKE/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Компания Google направила российским интернет-провайдерам письмо с уведомлением о выводе из эксплуатации серверов Dell R720, использовавшихся в системе Google Global Cache (GGC).

    В сообщении Google указано, что серверы этой модели сняты с производства и более не подлежат обслуживанию и гарантии, передает РБК. Также отмечено, что остальные серверы GGC останутся в эксплуатации у провайдеров.

    В письме говорится, что вывод серверов начнется 26 января 2026 года, а позже будет передано подробное руководство по подготовке оборудования к вывозу. Google просит операторов отключить и извлечь из инфраструктуры эти машины и сообщить адрес для их вывоза. В некоторых случаях, как сообщил источник РБК среди провайдеров, часть серверов уже была вывезена ранее.

    Уточняется, что передачей и утилизацией оборудования займется европейская компания MPK Asset Solutions, специализирующаяся на жизненном цикле IT-оборудования. Корреспонденты РБК отправили запросы в Google и MPK Asset Solutions для получения дополнительных комментариев.

    Ранее российский суд назначил компании Google административный штраф в размере более 8 млрд рублей за повторное неудаление запрещенного контента.

    Комментарии (4)
    27 декабря 2025, 11:28 • Новости дня
    Киев накрыл смог из-за пожаров после взрывов
    Киев накрыл смог из-за пожаров после взрывов
    @ dsns_kyiv_region

    Tекст: Валерия Городецкая

    В украинской столице из-за пожаров образовался густой смог, сообщила Киевская городская государственная администрация.

    «В столице возникли пожары – над городом образовался смог», – написала администрация в Telegram-канале, передает РИА «Новости».

    Жителям рекомендовано закрыть окна, минимизировать пребывание на улице и соблюдать питьевой режим.

    В течение дня в Киеве уже шесть раз были слышны взрывы. В то же время воздушная тревога действует не только в столице, но и в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях.

    Ранее в Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии.

    Комментарии (0)
    27 декабря 2025, 12:25 • Новости дня
    ВС России нанесли удар возмездия по энергетической инфраструктуре ВСУ
    ВС России нанесли удар возмездия по энергетической инфраструктуре ВСУ
    @ Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России в ночь на субботу ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по используемым в интересах ВСУ объектам энергетической инфраструктуры и предприятиям ВПК Украины.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение местам производства ударных БПЛА.

    Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах.

    Средствами ПВО сбиты 78 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 669 самолетов, 283 вертолета, 105 295 беспилотников, 640 ЗРК, 26 747 танков и других бронемашин, 1 634 боевые машины РСЗО, 32 205 орудий полевой артиллерии и минометов, 50 143 единицы спецтехники, перечислили в оборонном ведомстве.

    Отметим, что на данный момент длительность воздушной тревоги в Киеве достигла девяти часов. В субботу в Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии. Украинскую столицу накрыл смог из-за пожаров после взрывов.

    ВС России нанесли за прошлую неделю массированный и шесть групповых ударов возмездия по Украине.

    Комментарии (0)
    27 декабря 2025, 12:41 • Новости дня
    ВС России за сутки отразили три атаки ВСУ с целью прорыва в Купянск
    ВС России за сутки отразили три атаки ВСУ с целью прорыва в Купянск
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    На Купянском направлении за минувшие сутки подразделения 6-й армии отразили три атаки формирований 92-й штурмовой бригады ВСУ и 15-й бригады нацгвардии около Благодатовки, Паламаревки и Осиново с целью прорыва в Купянск, сообщили в Минобороны.

    Кроме того подразделения группировки нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии возле Подолов, Купянска-Узлового, Болдыревки Харьковской области и Яровой Донецкой народной республики (ДНР). Противник потерял до 60 боевиков. Уничтожены два бронеавтомобиля и два пикапа, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Всего же в зоне ответственности группировки «Запад» за сутки потери противника составили до 200 военнослужащих, четыре бронемашины. Уничтожены четыре склада с боеприпасами

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям бригады теробороны и погранотряда погранслужбы Украины рядом с Писаревкой и Гаврилово Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух мотопехотных бригад ВСУ и бригады нацгвардии поблизости от Прилипки, Старицы и Вильчи.

    При этом ВСУ потеряли до 180 военнослужащих и три РЭБ. Уничтожены два склада матсредств, перечислили в оборонном ведомстве.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны в районах Никифоровки, Донецкого, Резниковки, Славянска, Кривой Луки, Рай-Александровки и Степановки ДНР.

    Противник потерял до 115 военнослужащих, четыре бронемашины, два артиллерийских орудия, станцию РЭБ. Уничтожены два склада боеприпасов и склад матсредств.

    В то же время подразделения группировки «Центр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной, двух десантно-штурмовых, аэромобильной бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты у Артемовки, Торецкого, Димитровв, Гришино, Белицкого, Родинского, Нового Донбасса ДНР, Новопавловки и Ивановки Днепропетровской области.

    Потери противника составили более 440 военнослужащих, бронемашина и два орудия полевой артиллерии.

    Подразделения группировки войск «Восток» продолжали продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны под Добропасово, Гавриловкой Днепропетровской области, Прилуками, Воздвижевкой, Косовцево и Терноватым Запорожской области.

    ВСУ потеряли свыше 220 военнослужащих, танк, девять бронемашин и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены три склада боеприпасов и два склада матсредств, отчитались в Минобороны.

    Ранее сообщалось, что операторы FPV-дронов уничтожили технику и робота ВСУ под Купянском.

    Накануне российские войска освободили Косовцево в Запорожской области, а до этого они  освободили Свято-Покровское возле Северска в ДНР.

    Комментарии (6)
    27 декабря 2025, 07:28 • Новости дня
    Силы ПВО за ночь уничтожили семь дронов ВСУ над Адыгеей и Краснодарским краем

    Силы ПВО за ночь уничтожили семь БПЛА ВСУ над Адыгеей и Краснодарским краем

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские средства ПВО уничтожили в ночь на субботу семь дронов ВСУ над Краснодарским краем и Адыгеей, сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

    «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре БПЛА –над территорией Краснодарского края и три БПЛА – над территорией Республики Адыгея», – сказано в сообщении.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в пятницу за пять часов российские системы ПВО ликвидировали 17 украинских беспилотников, 16 из которых сбили над Крымом, а один – над Черным морем. К вечеру ПВО за три часа ликвидировали еще четыре дрона ВСУ над Крымом и Черным морем.


    Комментарии (0)
    27 декабря 2025, 04:58 • Новости дня
    Марочко: В ДНР за Резниковку начались бои, Димитров зачищают

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие продвинулись западнее Свято-Покровского и начали бои за Резниковку в ДНР, а в Димитрове (украинское название Мирноград) началась зачистка города, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «За несколько суток нашим военнослужащим удалось продвинуться западнее населенного пункта Кирово, оно же Свято-Покровское. Сейчас идут бои непосредственно за населенный пункт Резниковка», – рассказал он ТАСС.

    Марочко уточнил, что ВС России продвигаются и на северо-запад, и на юго-запад от Резниковки. Он допустил, что в начале следующей недели населенный пункт может быть взять под стопроцентный контроль российских военных.

    «Касаемо Димитрова: по улице Центральной полностью разрезана украинская группировка. По сути, идет зачистка данного населенного пункта. У противника абсолютно нет никаких шансов выйти из города», – отметил он.

    По словам Марочко, в подвалах города еще укрываются мирные жители – им  оказывают всю необходимую помощь.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинский военнопленный Виталий Набережный заявлял, что попытки украинских военных выйти из Димитрова обречены на провал. Пушилин заявлял, что кольцо вокруг Димитрова сужается. Российские войска освободили Свято-Покровское возле Северска в ДНР.

    Комментарии (0)
    27 декабря 2025, 05:53 • Новости дня
    Из ВСУ за год дезертировали или ушли в самоволку более 200 тыс. человек

    ТАСС: Из ВСУ за год дезертировали или ушли в самоволку более 200 тыс. человек

    Tекст: Катерина Туманова

    В течение 2025 года численность дезертиров и «самовольно ушедших» из ВСУ бойцов превысила 200 тыс., что составляет около четверти численности всех военнослужащих.

    С начала 2025 года из состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) дезертировали или самовольно покинули службу свыше 200 тыс. военнослужащих, – подсчитали в ТАСС.

    Эта цифра приближается к четверти всей украинской армии, чья численность оценивается в 800 тыс.

    Сянваря по октябрь число дезертиров и «самовольщиков» оценивалось в 176 тыс. человек на основании сведений Государственного бюро расследований Украины и офиса генерального прокурора.

    После рекордных показателей октября – почти 19,6 тыс. случаев – украинские правоохранительные органы прекратили публиковать обновленные статистические данные.

    В ноябре и декабре ситуация официально не освещалась, однако Валерий Герасимов, начальник Генштаба ВС России, 18 декабря заявил, что ежемесячно ряды ВСУ покидают до 30 тыс. военнослужащих. Представители Киева признавали сохранение высоких темпов дезертирства.

    Напомним, коррупционные разоблачения в высших эшелонах украинской власти вызвали резкое ухудшение морального состояния солдат и рост числа дезертиров, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на Украине оштрафовали командира за массовое дезертирство солдат. Силовики сообщили о массовом дезертирстве в 72-й бригаде ВСУ. Российские силовики рассказали о дезертирстве почти всей бригады ВСУ. Испанская Pais сообщила, что солдаты ВСУ считают это Рождество для них последним.

    Комментарии (0)
    27 декабря 2025, 10:54 • Новости дня
    В Якутии достали из реки машину с телом ребенка

    Спасатели Якутии вытащили ушедшую под лед Лены машину с телом ребенка

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Из затонувшего в Якутии в реке Лена автомобиля, который удалось поднять на берег несмотря на мороз минус 47 по Цельсию, извлекли тело ребенка, сообщили в региональном МЧС.

    Спасатели в Якутии подняли со дна реки Лены затонувший автомобиль. Внутри нашли тело погибшего ребенка, сообщает Служба спасения региона. Операцию по извлечению машины совместными усилиями провели сотрудники Службы спасения и МЧС России.

    Ранее был найден погибшим мужчина примерно 60 лет, который смог выбраться из автомобиля, но спастись не сумел.

    По информации спасателей, сегодня температура воздуха в Якутске составила минус 47 градусов по Цельсию. Обстоятельства происшествия выясняют специалисты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром в субботу машина с людьми провалилась под лед на реке Лена в Якутии. В салоне находилось восемь человек.

    Пять человек выбрались самостоятельно. Трое, включая ребенка, остались в машине и погибли, о чем сообщил глава Якутска Евгений Григорьев.

    Комментарии (0)
    27 декабря 2025, 04:43 • Новости дня
    Автомобиль с восемью людьми провалился под лед реки Лены в Якутске

    Tекст: Катерина Туманова

    В микрорайоне Промышленный города Якутска под лед провалился автомобиль «Тойота Эстима» в районе места слива сточных вод в протоку р. Лена, в салоне находилось восемь человек, в том числе ребенок, сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.

    «Пять человек выбрались самостоятельно. Предварительно, трое, включая ребенка, остались в машине. Организована работа водолазов Службы спасения Якутии, с пострадавшими работает психолог ГУ МЧС России по РС(Я)», – сказано в Telegram-канале ведомства.

    Там уточнили, что на месте происшествия задействованы 20 специалистов экстренных служб и семь единиц техники.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Вологодской области трое рыбаков провалились под лед и утонули. В реке в Пермском крае нашли тела четырех рыбаков.


    Комментарии (0)
    Главное
    В Якутии достали из реки машину с телом ребенка
    Google сообщила провайдерам о вывозе старых серверов из России
    Российские силовики узнали, чей ноутбук нашли при взятии штаба ВСУ в Гуляйполе
    Потомок Екатерины II Калагеорги назвал себя русским и решил остаться в России
    Дизайнер рассказал о смене стиля одежды Зеленского
    Умерла последняя из знаменитых пятерняшек Дион
    Уголовное дело подполковника Фролова (Палача) о самострелах передано в суд

    Россия взяла под контроль главную проблему в экономике

    Одним из главных успехов российской экономики в 2025 году стало взятие разгоняющейся инфляции под контроль. Еще в начале года жесткая политика ЦБ по ставке – а регулятор довел ее до рекорда в 21% – казалась многим чересчур жесткой. Однако результат к концу года показал эффективность этой политики. Несмотря на это, инфляционные ожидания россиян растут. Что будет с ценами и ключевой ставкой в новом году? Подробности

    Перейти в раздел

    «Дело Эпштейна» ведет Трампа к полезным для России решениям

    Минюст США опубликовал новую порцию рассекреченных документов по «делу Эпштейна». При этом то, что подчиненные Дональда Трампа пытались скрыть, внезапно стало общедоступным из-за технической ошибки. Все это грозит кончиться для Трампа плохо. А для России, скорее хорошо. Подробности

    Перейти в раздел

    Дерзкая операция российских штурмовиков приблизила освобождение Гуляйполя

    Всего лишь трое российских бойцов, как выяснилось, смогли захватить командный пункт батальона ВСУ в Гуляйполе. Эта дерзкая операция стала еще одним эпизодом битвы за освобождение города, который является ключевым пунктом обороны ВСУ на южном участке. Как проходит эта операция и что будет после ее завершения? Подробности

    Перейти в раздел

    2025 год заставил Запад пересмотреть ключевой тезис о силе России

    Тезис о нанесении России «стратегического поражения на поле боя» в 2025 году почти вышел из употребления даже среди западных лидеров. А ведь с 2022 года он провозглашался как единственная политическая цель в отношениях между Западом и Москвой. Что и как заставило западные элиты пересмотреть свой подход? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    • Трампа ведут к отставке. Это хорошо

      В новом массиве документов по «делу Эпштейна», опубликованных Минюстом США, много позорного, смешного и подозрительного. Этого хватит, чтобы через год с небольшим президенту Дональду Трампу объявили импичмент. Но для России от такого исхода дела будет польза.

    • США дадут Зеленскому невидимые гарантии

      Владимир Зеленский заявил, что часть так называемых гарантий безопасности, которые США предоставят Украине в обмен на прекращение конфликта, будут частично засекречены. Несмотря на это, понятно, о чем идет речь: Зеленского хотят обдурить.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Салаты на Новый год 2026: топ-7 рецептов для праздничного стола

      Салат – неотъемлемая часть праздничного стола. Он становится центром притяжения, создает уютную атмосферу и объединяет застолье. Встречая 2026 год – год Лошади, сделайте акцент на удаче и процветании. Подкова – сильный символ счастья – станет идеальной формой для главного салата. Наша подборка закрывает все сценарии: от классических до легких ПП-вариантов и быстрых рецептов.

    • Лучшие роли Веры Алентовой: главные фильмы и самые яркие образы народной артистки

      Вера Алентова – имя, ставшее символом целой эпохи в отечественном кинематографе. Народная артистка России, обладательница Государственной премии СССР, она навсегда вошла в историю благодаря невероятной эмоциональной глубине, с которой воплощала на экране судьбы своих героинь. Ее творческий путь – это более пятидесяти ролей в кино и десятилетия верного служения сцене Московского драматического театра им. А.С. Пушкина. От пронзительных драм до искрометных комедий – каждая работа Алентовой является мастер-классом актерского перевоплощения. Вспоминаем лучшие фильмы с Верой Алентовой, которые составляют золотой фонд российского кино.

    • Лунный посевной календарь растений на 2026 год: когда сеять, сажать, пересаживать

      Чтобы получить богатый урожай с минимальными усилиями, опытные садоводы советуют согласовывать работы с природными циклами. Лунный посевной календарь на 2026 год – это ваш персональный гид по благоприятным дням для посадки, обрезки и ухода за растениями. В нем учтены фазы Луны и ее положение в знаках зодиака, что поможет повысить всхожесть семян, улучшить приживаемость рассады и в итоге собрать больше овощей, фруктов и ягод. Все, что нужно знать для планирования успешного сезона, в этом подробном руководстве.

    Перейти в раздел

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации