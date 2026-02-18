Для Запада любое соглашение с теми, кто находится за его пределами, всегда является временным. Поэтому задачей всех остальных стран является воспользоваться в своих интересах моментами слабости США и Европы, заставляющими их на очень короткий срок быть готовыми к уступкам.2 комментария
В Херсонской области двое жителей погибли при подрыве на минах
Сальдо: Два жителя Херсонской области погибли, подорвавшись на минах
В результате подрывов на минах за сутки в Херсонской области погибли два местных жителя, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
Сальдо сообщил в Мах о гибели двух мирных жителей региона за последние сутки в результате подрыва на минах. В селе Подлесное Алешкинского района погиб мужчина 1968 года рождения. В Алешках также погиб мужчина, его личность уточняется.
По данным Сальдо, в Новой Каховке в результате обстрелов повреждены три многоквартирных дома и газопроводы низкого давления, пострадавших и жертв нет. В селе Плодовое Новокаховского городского округа сброс боеприпаса с беспилотника повредил частный дом и легковой автомобиль.
В Преображенке Чаплинского района атаки беспилотников привели к повреждению четырех частных домов. Под обстрелы и удары беспилотников попали Алешки, Голая Пристань, Днепряны, Казачьи Лагеря, Кардашинка, Новая Збурьевка, Саги, Таврийск, а также Бехтеры, Брилевка, Железный Порт, Кварц, Корсунка, Малые Копани, Нечаево, Новая Каховка, Подстепное, Раденск, Солонцы, Старая Збурьевка и Тарасовка.
Ранее ВСУ нанесли удар по детско-молодежному центру в поселке Счастливцево Херсонской области.
В результате атаки украинского беспилотника по центру социального обслуживания в Железном Порту пострадал один человек.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что киевский режим превратился в международную террористическую ячейку с неонацистской прошивкой.