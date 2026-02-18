Сальдо: Два жителя Херсонской области погибли, подорвавшись на минах

Tекст: Вера Басилая

Сальдо сообщил в Мах о гибели двух мирных жителей региона за последние сутки в результате подрыва на минах. В селе Подлесное Алешкинского района погиб мужчина 1968 года рождения. В Алешках также погиб мужчина, его личность уточняется.

По данным Сальдо, в Новой Каховке в результате обстрелов повреждены три многоквартирных дома и газопроводы низкого давления, пострадавших и жертв нет. В селе Плодовое Новокаховского городского округа сброс боеприпаса с беспилотника повредил частный дом и легковой автомобиль.

В Преображенке Чаплинского района атаки беспилотников привели к повреждению четырех частных домов. Под обстрелы и удары беспилотников попали Алешки, Голая Пристань, Днепряны, Казачьи Лагеря, Кардашинка, Новая Збурьевка, Саги, Таврийск, а также Бехтеры, Брилевка, Железный Порт, Кварц, Корсунка, Малые Копани, Нечаево, Новая Каховка, Подстепное, Раденск, Солонцы, Старая Збурьевка и Тарасовка.

Ранее ВСУ нанесли удар по детско-молодежному центру в поселке Счастливцево Херсонской области.

В результате атаки украинского беспилотника по центру социального обслуживания в Железном Порту пострадал один человек.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что киевский режим превратился в международную террористическую ячейку с неонацистской прошивкой.