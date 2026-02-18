Финансист Кырлан назвал способы выявления скрытых подписок на карте

Tекст: Алексей Дегтярёв

Скрытые платежи часто возникают из-за забытых согласий при установке приложений, а не мошенничества, пояснил Кырлан в беседе с «Газетой.Ru».

«Необходимо открыть историю операций в приложении банка за последние полгода и внимательно посмотреть регулярные списания на одинаковые суммы», – объяснил эксперт.

Повторяющиеся транзакции почти всегда указывают на наличие подписки.

Специалист также рекомендовал проверить личные кабинеты онлайн-кинотеатров и образовательных платформ. Часто сервисы имеют собственные настройки оплаты, поэтому стоит восстановить доступ к аккаунтам для проверки тарифов. Кырлан напомнил, что удаление приложения с телефона не отменяет финансовые обязательства.

Третьим этапом является обращение в кредитную организацию для получения списка активных автоплатежей. Сотрудники банка видят компании с правом списания средств и могут помочь с отключением конкретных разрешений.

Экономист посоветовал отменять услуги непосредственно в сервисах и сохранять подтверждения отключения. Для безопасности будущих покупок лучше использовать отдельную виртуальную карту с ограниченным лимитом средств.

До этого член комитета Госдумы Игорь Антропенко сообщал о вступлении в силу запрета на списание средств с отвязанных карт.