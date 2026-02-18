Санкции против российской нефти снимут не из-за «очень хороших отношений» Трампа с Путиным, как любит говорить американский президент, а потому что это будет выгодно при определенных условиях. И в этом динамичном танце интересов победит тот, кто лучше рассчитает ходы.2 комментария
Финансист Кырлан назвал способы выявления скрытых подписок на карте
Обнаружить незапланированные списания средств на своих банковских картах можно через анализ банковских выписок, проверку аккаунтов приложений и обращение в службу поддержки банка, заявил доцент Финансового университета при правительстве Марчел Кырлан.
Скрытые платежи часто возникают из-за забытых согласий при установке приложений, а не мошенничества, пояснил Кырлан в беседе с «Газетой.Ru».
«Необходимо открыть историю операций в приложении банка за последние полгода и внимательно посмотреть регулярные списания на одинаковые суммы», – объяснил эксперт.
Повторяющиеся транзакции почти всегда указывают на наличие подписки.
Специалист также рекомендовал проверить личные кабинеты онлайн-кинотеатров и образовательных платформ. Часто сервисы имеют собственные настройки оплаты, поэтому стоит восстановить доступ к аккаунтам для проверки тарифов. Кырлан напомнил, что удаление приложения с телефона не отменяет финансовые обязательства.
Третьим этапом является обращение в кредитную организацию для получения списка активных автоплатежей. Сотрудники банка видят компании с правом списания средств и могут помочь с отключением конкретных разрешений.
Экономист посоветовал отменять услуги непосредственно в сервисах и сохранять подтверждения отключения. Для безопасности будущих покупок лучше использовать отдельную виртуальную карту с ограниченным лимитом средств.
