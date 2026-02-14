Депутат сообщил о запрете списаний с отвязанных карт с 1 марта

Tекст: Денис Тельманов

Об этом сообщил Игорь Антропенко, член комитета Госдумы по промышленности и торговле, передает ТАСС. Согласно его заявлению, с 1 марта сервисы и приложения утратят возможность автоматически списывать плату за подписку, если клиент отвязал карту от своего аккаунта.

Депутат отметил, что новая норма позволит защитить пользователей от финансовых уловок и ненужных переплат. Он подчеркнул: «С 1 марта сервисы не смогут списывать деньги за онлайн-подписку с банковских карт, которые клиент отвязал от личного кабинета».

Антропенко обратил внимание на то, что значительный процент пользователей забывают о сроках оплаты и теряют деньги по невнимательности. По его словам, речь может идти о миллионах рублей, учитывая массовость использования подобных сервисов.

В соответствии с законом, продавцы цифровых подписок теперь обязаны обеспечить возможность отказа от использования сохраненных реквизитов при оплате, включая подачу отказа в электронной форме.

